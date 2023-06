Mazda2 2023 bị "tóm gọn" tại Thái Lan, chờ ngày bán ở Việt Nam

Vào hồi tháng 1 đầu năm nay, hãng Mazda đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Mazda2 ở thị trường Nhật Bản. Sau gần nửa năm, mẫu xe cỡ B này chuẩn bị ra mắt thị trường Thái Lan. Theo thông tin do hãng công bố, Mazda2 2023 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại Thái Lan vào ngày 21/6 tới đây. Trước thời điểm ra mắt, Mazda2 2023 đã bị bắt gặp tại Thái Lan khi đang được vận chuyển đến đại lý. Qua hình ảnh này, có thể thấy Mazda2 2023 tại Thái Lan sở hữu thiết kế giống với xe ở Nhật Bản và châu Âu. Ở phiên bản mới, mẫu xe cỡ B này vẫn có 2 kiểu dáng là sedan và hatchback. So với phiên bản cũ, Mazda2 2023 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất, tập trung chủ yếu ở khu vực đầu xe. Giới báo chí Thái Lan cho biết Mazda2 2023 ở thị trường này cũng có 3 phiên bản, bao gồm BD, Sport và Sunlit Citrus, như xe dành cho Nhật Bản. Ở phiên bản BD và Sunlit Citrus, xe sở hữu lưới tản nhiệt gần như đóng kín theo phong cách ô tô điện, chỉ chừa một khe hẹp ở hai bên logo của hãng Mazda. Lưới tản nhiệt đóng kín này được sơn cùng màu thân xe và bao quanh bằng viền đen bóng, nối liền với đèn pha. Trong khi đó, phiên bản Sport sẽ được trang bị lưới tản nhiệt thể thao hơn với những mắt lưới dạng mắt cáo và sơn màu đen bóng. Trên lưới tản nhiệt còn có điểm nhấn màu đỏ tương phản. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được bổ sung cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng hơn. Viền hốc gió trung tâm kéo dài sang hai bên, tạo thành hình chữ "C" úp ngược lạ mắt. Tiếp đến là vành la-zăng mới, thay đổi theo phiên bản. Hình ảnh chụp trên đường phố Thái Lan cho thấy một vài chiếc Mazda2 2023 được lắp vành thép màu đen. Vành này dự kiến sẽ đi kèm ốp mâm sơn cùng màu thân xe như Mazda2 2023 tại Nhật Bản. Bên cạnh đó là những chiếc dùng vành hợp kim sơn màu xám hoặc đen bóng. Những khu vực còn lại của ngoại thất gần như không thay đổi so với trước, bao gồm cả đèn pha, sườn xe, đèn hậu, cửa cốp và cản sau. Bên trong Mazda2 2023 dành cho Thái Lan dự kiến là không gian nội thất tương tự xe ở Nhật Bản. Trong đó, bản Sport sẽ sở hữu nội thất màu đen với những điểm nhấn màu đỏ trên mặt táp-lô, viền cửa gió điều hòa hoặc ghế. Với bản BD, nội thất sẽ sở hữu màu đen chủ đạo với những chi tiết màu sáng trên mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa hoặc ghế. Những chi tiết màu sáng này làm từ nhựa được sản xuất theo kỹ thuật sinh học, giúp giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí thải CO2. Riêng phiên bản Sunlit Citrus lại được trang bị ghế màu be với điểm nhấn màu vàng. Ngoài ra, bản 15 Sunlit Citrus còn có vô lăng/cần số bọc da, phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện, sưởi vô lăng, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar và hỗ trợ giữ làn đường. Động cơ của Mazda2 2023 tại Thái Lan dự kiến không thay đổi. Bên dưới nắp ca-pô vẫn là 2 tùy chọn động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.3L với công suất tối đa 93 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 123 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Hiện giá xe Mazda2 2023 tại Thái Lan chưa được hé lộ. Sau Thái Lan, mẫu xe cỡ B này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Mazda2 2023 mới.

