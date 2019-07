Mazda CX-8 ra mắt, người dùng CX-9 chịu lỗ cả tỷ đồng

Mazda CX-8 đã chính thức được lắp ráp và bán ra tại Việt Nam từ tháng 6/2019 với mức giá chỉ bằng một nửa so với "đàn anh" CX-9. Chính vì vậy, việc xuất hiện của "người đàn em" 7 chỗ với mức giá rẻ hơn đã kéo tụt mẫu xe Mazda CX-9 trên thị trường xe cũ một cách không thương tiếc. Cụ thể theo quan sát của phóng viên trên thị trường xe ôtô cũ tại Việt Nam, hiện tại giá bán của những chiếc Mazda CX-9 đã qua sử dụng chỉ nằm ở mức dưới 1 tỷ đồng, giảm tới hơn 50% giá trị sau vài năm, thậm chí chỉ 1 năm sử dụng. Khảo sát trên những trang mua bán xe online, có thể thấy giá bán của Mazda CX-9 đã qua sử dụng hiện nay khá mềm, giá thấp nhất được rao thậm chí dưới 900 triệu đồng cho một chiếc xe đời 2015. Nhiều mẫu xe Mazda CX-9 đời cao hơn và ít sử dụng khác được rao trên thị trường xe cũ tới hơn 1 tỷ đồng nhưng được xem là khó lòng bán được. Việc số lượng xe trên thị trường khá ít ỏi nên độ chênh lệch giá của các xe Mazda CX-9 cùng đời là khá lớn, tùy vào nhu cầu của người bán. Đối với những người muốn bán nhanh để đổi sang xe khác hoặc cần tiền đầu tư thì không ngại rao bán xe với giá hời. Theo quan sát của PV, hiện một chiếc CX-9 đời 2015 còn khá mới nhưng chỉ có giá bán 885 triệu đồng, đó là chưa thương lượng. Với những người yêu xe Mazda và đang cần tìm một chiếc crossover cỡ lớn cho gia đình 7 người thì đây là một lựa chọn khá hợp lý ở thời điểm này, nhưng có thể thấy nó lại chẳng rẻ hơn một chiếc SUV 7 chỗ "đập thùng" là bao. Tại thời điểm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, giá xe Mazda CX-9 2015 bán ra lên tới 1,855 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mẫu CX-8 mới ra mắt. Với giá bán cao, Mazda CX-9 có số lượng bán ra rất ít ỏi và thường xuyên nằm trong top xe ế nhất, sau đó bị Thaco khai tử vào năm 2017. Về kích thước, Mazda CX-9 2015 là một mẫu xe to lớn, lớn hơn hẳn CX-8 mới cả về chiều dài lẫn chiều rộng. Do vậy đây là chiếc Crossover 7 chỗ thực thụ, có 3 hàng ghế rộng rãi cho cả gia đình. Tuy vậy, không giống như Ford Explorer, Mazda CX-9 lại không mấy được ưa chuộng tại Việt Nam dù lúc đó mẫu xe này hoàn toàn không có đối thủ. Bên trong mẫu xe Mazda CX-9 sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế dành cho 7 hành khách với các chất liệu cao cấp và một số chi tiết bằng nhôm trên bảng táp-lô. Thêm vào đó là ghế trước tái thiết kế, hệ thống đèn viền LED và không gian nội thất của xe được người dùng đánh giá khá yên tĩnh, nhờ kính cửa sổ dày dặn và thảm sàn cách âm nặng 24 kg. Vô-lăng của xe sở hữu thiết kế dạng 3 chấu thể thao tích hợp các phím chức năng, dạng đáy vát thể thao đầy nam tính. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng Mazda Connect thế hệ mới với màn hình cảm ứng 8 inch. Ghế trước điều chỉnh điện hoàn toàn và có chức năng nhớ vị trí, kết nối Bluetooth, định vị toàn cầu, 4 cổng USB, hệ thống giải trí với dàn âm thanh 12 loa Bose... Trang bị an toàn trên xe so với "đàn em" Mazda CX-8 cũng nhỉnh hơn, bao gồm: 6 túi khí an toàn, hệ thống chóng bó phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ người lái i-ActivSense, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình, giữ làn, kiểm soát đèn pha,... Giá bán Mazda CX-9 đời 2015 trên thị trường xe cũ hiện tại chỉ ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn một chút giá của một chiếc Hyundai SantaFe máy dầu cùng đời. Điều này cho thấy đối với một mẫu xe 7 chỗ ngồi, nhiều khách hàng vẫn chuộng xe máy dầu tiết kiệm nhiên liệu hơn so với cỗ máy xăng 3.7L của Mazda CX-9. Bài học từ Mazda CX-9 đã khiến Thaco quyết định chọn CX-8 là dòng xe 7 chỗ mới phục vụ cho thị trường Việt với giá bán dễ chịu hơn, động cơ nhỏ hơn đi cùng thiết kế mới đẹp mắt cả trong lẫn ngoài. Dù tồn tại một số hạn chế như không có máy dầu, hàng ghế thứ 3 không có cửa gió điều hoà thực thụ, không có cửa sổ trời, Mazda CX-8 vẫn được xem là sự thay thế hoàn hảo cho mẫu xe "đàn anh" CX-9. Video: Tìm hiểu về mẫu xe 7 chỗ Mazda CX-8 mới.

