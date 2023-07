Mazda CX-8 2024 xác nhận có bản nâng cấp, bác tin đồn "khai tử"

Vào năm ngoái, hãng xe Nhật Bản chính thức xác nhận sẽ ra mắt Mazda CX-80 thế hệ mới tại thị trường nội địa. Đây là mẫu SUV 3 hàng ghế nằm trong dự án Large products của thương hiệu Nhật Bản này và có kích thước tương tự mẫu xe "đàn anh" Mazda CX-8 đang bán trên thị trường.

Với sự xuất hiện của CX-80, tương lai của CX-8 bị đặt một dấu chấm hỏi. Từ cuối năm 2022, một số tin đồn cho biết Mazda CX-8 bị khai tử để nhường chỗ cho CX-80. Đến tháng 6 năm nay, thông tin này lại có thêm căn cứ khi một vài trang tin ở Nhật Bản hé lộ CX-8 sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách xe phân phối ở thị trường quê nhà từ tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, vài ngày trước, Bestcarnew – một trong những tạp chí uy tín về ôtô tại Nhật Bản đã đăng tải thông tin về mẫu xe SUV Mazda CX-8 2024 bản nâng cấp mới và sẽ được bán song song với CX-80. Mazda CX-80 2024 sắp ra mắt có trang bị cao cấp, được định vị ở phân khúc SUV tiện cận hạng sang và đắt hơn hẳn so với CX-8. Như vậy, việc Mazda bán song song cả 2 mẫu xe này là điều hợp lý bởi chúng không hề ảnh hưởng đến doanh số của nhau. Bên cạnh đó, CX-8 hiện vẫn đang có doanh số khá tốt, thậm chí còn lọt top SUV 3 hàng ghế bán chạy nhất tại thị trường quê nhà. Do đó, không có gì lý do gì mà Mazda lại ngừng bán CX-8, tương tự trường hợp của CX-5. Mazda CX-80 sẽ có thiết kế tương tự với CX-60. Đây là thông tin từng được ông Akira Tamatani, Giám đốc thiết kế của Mazda, tiết lộ trong sự kiện ra mắt CX-60. Trong khi đó, một số nguồn tin rò rỉ cho biết CX-80 sẽ dùng chung động cơ với CX-90. Hiện tại, Mazda CX-90 bán tại Bắc Mỹ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid với máy xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Khối động cơ này đi kèm với một mô tơ điện và hộp số tự động 8 cấp. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L kết hợp với mô tơ điện cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm với đó là cụm pin 17,8 kWh và hộp số tự động 8 cấp. Video: Giói thiệu mẫu SUv 3 hàng ghế - Mazda CX-8 thế hệ mới.

