Mazda CX-8 2023 từ 503 triệu đồng, tiếp tục “đấu” Huyndai SantaFe

Vào hồi cuối năm ngoái, tại Nhật Bản đã xuất hiện tin đồn về việc Mazda CX-8 bị khai tử, nhường chỗ cho đàn em CX-80. Tuy nhiên, tin đồn này hiện vẫn chưa thành sự thật. Thay vào đó, hãng Mazda còn phát triển phiên bản nâng cấp của dòng crossover cỡ trung này và ra mắt ở thị trường nội địa Nhật Bản. Bước sang phiên bản mới, Mazda CX-8 đã thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất, theo phong cách giống người anh em CX-5. Điều này được thể hiện rất rõ qua thiết kế đầu xe của Mazda CX-8 2023 mới. Tại đây, mẫu crossover cỡ trung này được trang bị lưới tản nhiệt nâng cấp với mắt lưới mới và bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn hơn. Bên dưới lưới tản nhiệt là cản trước mới với thiết kế đơn giản hơn trước. Cản trước còn đi kèm hốc gió trung tâm mới và tấm ốp gầm giả phía dưới. Tiếp đó là cụm đèn pha LED, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống hệt với Mazda CX-5 và CX-60. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Nhật Bản có thể trang bị đèn pha với công nghệ LED thích ứng tùy chọn cho xe của mình. Cụm đèn pha này đi kèm 20 thành phần chiếu sáng thay vì 12 như trước nhằm tăng tầm nhìn cho người lái vào ban đêm. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ tiếp tục bắt gặp cụm đèn hậu LED mới với tạo hình 2 chữ "L" nằm ngang bên trong, gợi liên tưởng đến Mazda CX-5 2022. 2 đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm nằm vắt ngang trên cửa cốp như trước. Tuy nhiên, nẹp mạ crôm này không ăn sâu vào bên trong đèn hậu như phiên bản cũ. Thêm vào đó là cản sau rộng hơn, tăng vẻ bề thế hơn cho mẫu crossover cỡ trung này. Tương tự cản trước, cản sau cũng có tấm ốp gầm giả mới. Thay đổi còn lại ở ngoại thất của Mazda CX-8 2023 tại thị trường Nhật Bản là màu sơn. Theo đó, xe có 1 màu sơn mới là trắng Rhodium White Premium Metallic. Bên trong Mazda CX-8 2023 là không gian nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ như cũ. Thiết kế nội thất vẫn tạo cảm giác quen thuộc vì ít thay đổi. Hãng Mazda chỉ bổ sung đệm ghế và lò xo mới để cải thiện độ ổn định cho thân trên của người ngồi khi xe ôm cua. Bên cạnh đó là cổng USB Type C mới và màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn các gói phụ kiện chính hãng như Grand Journey, Sports Appearance và Exclusive Mode. Trong đó, gói Grand Journey lấy cảm hứng từ xe off-road sẽ bổ sung tấm ốp gầm màu bạc, lưới tản nhiệt màu xám nòng súng và baga nóc cho xe. Những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu và vành nhôm 19 inch cũng nằm trong gói này. Trong khi đó, nội thất của Mazda CX-8 2023 với gói Grand Journey sẽ được trang bị ghế và tapi cửa bọc da tổng hợp pha nỉ màu xám nhạt.Với gói Sports Appearance, Mazda CX-8 2023 có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, nẹp bên dưới cản trước/hốc bánh/sườn xe, ốp gương chiếu hậu và vành la-zăng 19 inch. Nội thất sẽ được bọc da màu đỏ hoặc đen với chỉ khâu xám nhạt. Cao cấp nhất là gói Exclusive Mode, giúp xe được trang bị nẹp trên cản trước, hốc bánh, sườn xe đều sơn cùng màu thân xe. Nội thất của Mazda CX-8 2023 khi đi kèm gói Exclusive Mode sẽ được bọc da Nappa màu trắng hoặc đen.Điểm nhấn tiếp theo của Mazda CX-8 2023 là trang bị an toàn. Mẫu SUV này có thêm hệ thống Cruising and Traffic Support, cho phép xe tự tăng tốc, phanh và giữ làn ở tốc độ thấp mà không cần sự can thiệp của người lái. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda CX-8 2023 ở thị trường Nhật Bản là 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L là 190 mã lực và 252 Nm. Thứ ba là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.2L, tạo ra công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cả 3 động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, xe còn có thêm chế độ lái mới là Off-road. Như vậy, Mazda CX-8 2023 có tổng cộng 3 chế độ lái là Normal, Sport và Off-road. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Mazda CX-8 2023 dao động từ 2.994.200 - 5.058.900 Yên (khoảng 503 - 850 triệu đồng). VideO: Ra mắt Mazda CX-8 2023 thế hệ mới.

