Mazda CX-60 từ 682 triệu đồng sắp ra mắt Indonesia, có về Việt Nam?

Mới đây, cánh săn ảnh tại Indonesia đã bất ngờ bắt gặp một chiếc xe bí ẩn, được ngụy trang kín mít, trên đường phố. Tuy nhiên, những người tinh mắt và thường xuyên theo dõi tin tức về ôtô có thể nhận ra chiếc xe đang chạy thử này chính là Mazda CX-60 2023 mới. Trước đó, Mazda CX-60 cũng đã được đăng ký bản quyền thương hiệu tại Indonesia. Điều này cộng với video trên chứng tỏ mẫu xe Nhật Bản này có thể được tung ra ở xứ sở vạn đảo trong tương lai. Qua thông tin đăng ký, có thể thấy mẫu crossover hạng trung này tại Indonesia có 3 phiên bản, bao gồm 4x2 AT, MHEV AWD và AT AWD. Ngoài ra, Mazda CX-60 tại thị trường Indonesia có vẻ sẽ sở hữu 2 tùy chọn động cơ. Theo dự đoán, động cơ đầu tiên là máy xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L với công suất tối đa 185 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại tua máy 3.000 vòng/phút. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho Mazda CX-5. Thứ hai là hệ truyền động mild hybrid, bao gồm động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L với sự hỗ trợ của công nghệ M Hybrid Boost 48V, sản sinh công suất tối đa 251 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.400 vòng/phút. Dù dùng động cơ nào, Mazda CX-60 cũng đi kèm hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn. Trong đó, bản 4x2 AT được trang bị hệ dẫn động cầu sau RWD. 2 bản còn lại đều dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Hiện trang bị cụ thể của mẫu crossover này ở thị trường Indonesia vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, Mazda CX-60 sở hữu đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, các loại vành hợp kim với đường kính từ 18 - 20 inch và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi, tương tự người anh em Mazda CX-5 dù có kích thước lớn hơn, bao gồm chiều dài 4.745 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Các trang bị nội thất đáng chú ý của xe gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió dành cho hàng ghế sau, tính năng sưởi ở mọi vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống âm thanh Bose 12 loa tùy chọn. Thêm vào đó là khoang hành lý 570 lít hoặc 1.726 lít nếu ghế sau gập xuống và cổng sạc 12V. Cũng theo thông tin đăng ký tại Indonesia, mức giá xe Mazda CX-60 2023 dao động từ 432 - 436 triệu Rupiah (khoảng 682 - 689 triệu đồng). Tuy nhiên, đây chưa phải là giá bán chính thức của xe. Thay vào đó, mẫu crossover hạng trung này được dự đoán có giá bán dao động từ 700 - 900 triệu Rupiah (1,099 - 1,413 tỷ đồng).' CX-60 là mẫu xe thuộc dòng sản phẩm Large Product mới của hãng Mazda, cùng với CX-70, CX-80 và CX-90. Trong đó, Mazda CX-60 và CX-80 dành cho những thị trường như Nhật Bản, Úc, châu Âu, châu Á. Riêng Mazda CX-90 và CX-70 chủ yếu dành cho thị trường Bắc Mỹ. Video: Mazda CX-60 - CUV hạng sang Mazda, cạnh tranh GLC, X3, Q5.

