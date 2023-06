Mazda CX-60 2024 từ 1,17 tỷ đồng tại Philippines, sắp về Việt Nam

Mazda CX-60 hoàn toàn mới ra mắt toàn cầu vào tháng 3/2022 và đã bán ra tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ và châu Âu từ mùa thu 2022. Đây là mẫu xe đầu tiên của Mazda được phát triển dựa trên nền tảng Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, với kiểu bố trí động cơ đặt dọc, dẫn động cầu sau và cũng có thể nâng cấp lên dẫn động 4 bánh. CX-60 có kích thước dài 4.745 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm, lớn hơn so với CX-50. Xe có 5 chỗ ngồi và thể tích khoang hành lý đạt 570 lít. Ngoại thất của CX-60 được xây dựng dựa trên triết lý thiết kế “Kodo-Soul of Motion” của Mazda, phần cản trước và cản sau của xe được thiết kế với các chi tiết mềm mại. Đèn chiếu sáng phía trước của xe được thiết kế cách điệu kết hợp với lưới tản nhiệt cỡ lớn phía trước, hốc gió hai bên được đặt nằm dọc. Tại thị trường Philippines, Mazda CX-60 2024 mới có 2 biến thể động cơ xăng và dầu diesel, tương ứng với đó là lượng trang bị tiện ích khác nhau cả về ngoại thất lẫn nội thất. Trang bị tiêu chuẩn cho CX-60 bao gồm đèn pha LED thích ứng, đèn chạy ban ngày LED, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, cửa cốp mở điện với chế độ rảnh tay, ghế trước chỉnh điện và thông hơi có tính năng nhớ vị trí phía người lái, điều hòa hai vùng với điều hòa phía sau, đèn chiếu sáng xung quanh xe, bộ sạc không dây, khởi động xe và ra vào xe không cần chìa khóa. Các biến thể CX-60 được phân biệt từ bên ngoài bằng lưới tản nhiệt, với bản dùng máy xăng có kiểu thanh chèn màu đen bóng, trong khi biến thể động cơ diesel có cấu trúc tổ ong đen bóng. Ngoại thất của bản máy dầu cũng có các điểm nhấn, tay nắm cửa mạ chrome đen thay vì mạ chrome sáng của động cơ xăng và tay nắm cửa cùng màu thân xe. Xe dùng mâm hợp kim nhôm 20 inch, được hoàn thiện với lớp sơn kim loại màu đen đố với biến thể động cơ diesel, trong khi bản động cơ xăng đi kèm với lớp hoàn thiện cắt kim cương. Hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect được kết nối với màn hình cảm ứng 12,3 inch và cung cấp Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây, với hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Các màn hình khác trong cabin là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình HUD 10,4 inch. Bản máy xăng được gọi là " 3.3L 8AT AWD HEV Turbo", trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng có turbo tăng áp, dung tích 3,3 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ. Xe có hệ thống hybrid nhẹ e-Skyactiv G với mô-tơ điện nằm giữa động cơ và hộp số, cung cấp tính năng M Hybrid Boost 48 volt. Nhờ đó, tổng công suất đạt 284 mã lực trong khoảng 5.000 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm trong khoảng 2.000 - 3.500 vòng/phút. Bản máy dầu có tên "3.3L 8AT AWD HEV Turbo-D Sport", vận hành bằng động cơ diesel 6 xy-lanh thẳng hàng có turbo tăng áp, dung tích 3,3 lít và cũng được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ. Hệ thống hybrid nhẹ với M Hybrid Boost 48 volt cũng xuất hiện ở đây, mang lại tổng công suất 254 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm trong khoảng 1.500 - 2.400 vòng/phút. Mazda cho biết, cả hai biến thể đều có cùng tốc độ tối đa 219 km/h, nhưng phiên bản xăng có thể tăng tốc 0-100 km/h nhanh hơn với chỉ 6,9 giây so với 7,3 giây của động cơ diesel. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng tối ưu cách thức vận hành để cả hai loại động cơ đem đến trải nghiệm gần như tương đương nhau. CX-60 mới cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chọn chế độ lái Mi-Drive với 4 tùy chọn gồm Normal, Sport, Off-Road và Towing. Cùng với đó là Hệ thống hỗ trợ lực kéo khi đi địa hình Off-Road Traction Assist, Hệ thống kiểm soát tư thế động học Kinematic Posture Control và hệ thống tạm ngắt động cơ i-Stop. Về hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái, CX-60 được trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát đổ đèo và các tính năng an toàn thụ động như: ABS, DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Trong khi đó, i-Activsense cung cấp Hỗ trợ phanh thông minh (AEB) trước và sau, cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, hệ thống giám sát người lái và cảnh báo sự chú ý của người lái. Tại Philippines, Mazda CX-60 mới có 7 màu ngoại thất gồm: trắng Rhodium White, đỏ Soul Red Crystal, bạch kim Platinum Quartz, đen Jet Black, bạc Sonic Silver, xám Machine Gray và xanh đậm Deep Crystal Blue. Trong đó, các màu đỏ, xám và trắng tốn thêm chi phí so với các màu còn lại.Giá xe Mazda CX-60 2024 mới tại Philippines là từ 2,79 triệu peso (tương đương 1,17 tỷ đồng) đối với bản máy xăng và từ 2,89 triệu peso (tương đương 1,22 tỷ đồng) đối với bản máy dầu diesel. Nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ sớm được đưa đến các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-60 2024.

