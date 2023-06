Mazda CX-60 từ 1,16 tỷ đồng tại Đông Nam Á, chờ về Việt Nam

Mazda CX-60 là mẫu crossover hạng trung tiệm cận xe sang đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 3 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này đã chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. Tại thị trường Philippines, Mazda CX-60 2024 mới sẽ có 2 phiên bản là AT AWD HEV Turbo và AT AWD HEV Turbo-D Sport. Giá xe Mazda CX-60 2024 tại Philippines tương ứng cho 2 phiên bản này là 2,79 triệu Peso (khoảng 1,16 tỷ đồng) và 2,89 triệu Peso (1,2 tỷ đồng). Là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Large Product Group của Mazda, CX-60 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dẫn động cầu sau RWD có tên SkyActiv Multi Solution Scalable Architecture. Mẫu xe SUV Mazda CX-60 2024 mới sở hữu kích thước lớn hơn Mazda CX-5 nhưng nhỏ hơn CX-8. Cụ thể, Mazda CX-60 có chiều dài 4.740 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Các con số tương ứng của Mazda CX-5 2023 là 4.575 mm, 1.845 mm, 1.690 mm và 2.700 mm. Với kích thước này, Mazda CX-60 2024 sẽ là đối thủ cạnh tranh với Hyundai SantaFe và Kia Sorento. Lấy cảm hứng thiết kế từ các mẫu xe thể thao của Mazda trong quá khứ và hiện tại, CX-60 sở hữu nắp ca-pô kéo dài, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" đặc trưng. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED có thiết kế nhỏ gọn, ăn sâu vào bên trong cửa cốp. CX-60 đồng thời cũng là mẫu xe cho thấy ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Mazda. Ngôn ngữ thiết kế này dự kiến sẽ được dùng cho các mẫu crossover thế hệ mới của Mazda với mục tiêu mang đến ngoại hình và cảm giác cao cấp hơn. Tùy thuộc vào phiên bản, Mazda CX-60 2024 ở thị trường Philippines sẽ có 2 gói ngoại thất riêng biệt. Đầu tiên là gói Premium Modern mang hơi hướng thanh lịch và tinh tế, nhắm đến khách hàng thành thị. Gói Premium Modern bổ sung những chi tiết mạ crôm sáng bóng như viền lưới tản nhiệt có thiết kế cánh chim. Vành 20 inch của Mazda CX-60 2024 đi kèm gói Premium Modern. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt màu đen bóng với những nan nằm dọc, bộ vành hợp kim 20 inch, phay xước 2 màu... Thứ hai là gói Premium Sport nhằm tạo cảm giác mạnh mẽ, giàu cảm xúc và hứng khởi cho xe. Thay vì những điểm nhấn sáng bóng trên xe, gói Premium Sport lại mang đến viền lưới tản nhiệt và nẹp trang trí màu đen trên chắn bùn trước. Ngoài ra, với gói Premium Sport, Mazda CX-60 2024 còn được trang bị những chi tiết mạ crôm màu tối trên lưới tản nhiệt, bộ vành hợp kim 20 inch. Bước vào bên trong CX-60, mẫu xe này được định hướng cao cấp hóa dòng sản phẩm của hãng Mazda càng được thể hiện rõ ràng hơn. Tại đây, xe sở hữu thiết kế tinh tế và sang trọng với ghế bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện 10 hướng, ghế lái nhớ vị trí... Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu SUV hạng trung này cũng có 2 gói Premium Modern và Premium Sport. Trong đó, gói Premium Modern bổ sung nội thất màu đen tuyền và những điểm nhấn màu bạc cho xe. Với gói Premium Sport, xe sẽ đi kèm nội thất màu nâu với những điểm nhấn bằng da lộn và ốp trang trí màu xám nòng súng. Chưa hết, Mazda CX-60 2024 ở thị trường Philippines còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10,4 inch. Theo hãng Mazda, đây là màn hình HUD lớn nhất tại thị trường này. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập... ghế sau gập 40:20:40, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình trung tâm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cổng USB Type A/Type C và ghế trước thông hơi làm mát. Mazda CX-60 sở hữu 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ mild hybrid 48V có tên M Hybrid Boost, bao gồm máy xăng SkyActiv-G 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L, cho công suất tối đa 284 mã lực tại tua máy 5.000 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 2.000 - 3.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện tích hợp vào hộp số tự động 8 cấp và pin lithium-ion 0,33 kWh. Thứ hai là động cơ mild hybrid 48V cũng có tên M Hybrid Boost nhưng đi kèm máy dầu SkyActiv-D 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L, tạo ra công suất tối đa 254 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.400 vòng/phút. Động cơ này cũng kết hợp với mô-tơ điện tích hợp vào hộp số tự động 8 cấp và pin lithium-ion 0,33 kWh. Mazda CX-60 2024 tại Philippines còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense tiêu chuẩn. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù,... Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp tự động phanh và cảnh báo khi mở cửa, cảnh báo va chạm với phương tiện cắt ngang đầu xe, hệ thống theo dõi người lái cũng như cảnh báo khi người lái mất tập trung. Hiện chưa rõ sau Philippines, Mazda CX-60 2024 có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khá hay không. Trước đó vài tháng, mẫu xe này từng bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Indonesia. Dự đoán, nếu được bán tại Việt Nam, Mazda CX-60 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Thaco Trường Hải. Video: Mazda CX-60 mới - chiếc CUV hạng sang của Mazda.

