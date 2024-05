Mazda CX-5 2025 thế hệ mới sắp ra mắt, tthêm hệ truyền động hybrid

Với doanh số đạt 153.808 chiếc, CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Bắc Mỹ trong năm 2023. Tại Việt Nam, mẫu xe SUV Mazda CX-5 giá mềm cũng là mẫu xe thường xuyên đứng đầu danh sách xe bán chạy nhất phân khúc SUV/CUV cỡ C. Mặc dù thành công về mặt doanh số, thế nhưng không thể phủ định mẫu xe này đang dần trở nên lỗi thời so với các đối thủ cùng phân khúc, bởi xe đã ra mắt từ năm 2017. Mới đây, Mazda đã xác nhận sẽ sớm ra mắt CX-5 thế hệ mới. Thông tin này được liệt kê trong bộ tài liệu báo cáo kết quả tài chính của công ty trong năm tài chính 2023. Thông tin khác được Mazda chia sẻ là CX-5 thế hệ thứ ba sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid được phát triển độc lập. Mazda không cho biết đây sẽ là phiên bản hybrid truyền thống hay dòng hybrid sạc điện. Điều đáng chú ý là Mazda thời gian gần đây đã sử dụng công nghệ hybrid mượn từ Toyota để phát triển một số mẫu xe của mình. Ở Trung Quốc, Mazda CX-50 động cơ hybrid mượn từ Toyota RAV4. Cũng trong báo cáo tài chính kể trên, Mazda cho biết CX-50 hybrid sẽ được ra mắt tại các thị trường khác vào nửa cuối năm 2024. Khi CX-50 ra mắt vào năm 2022, tương lai của CX-5 bị đặt dấu hỏi bởi đây là 2 mẫu nằm cùng phân khúc. Tuy nhiên, Mazda đã xác nhận rằng cả hai mẫu xe này sẽ được bán song song. Đây là một quyết định dễ hiểu bởi CX-5 hiện đang có doanh số tốt hơn nhiều so với CX-50. Sau Mazda CX-5 2025 thế hệ mới, hãng xe Nhật Bản sẽ cho ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu vào năm 2027. Từ năm 2028 đến 2030, hãng xe Nhật Bản sẽ trình làng toàn bộ dải sản phẩm xe điện ở nhiều phân khúc khác nhau. Video: Đánh giá Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam.

