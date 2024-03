Giá ôtô Mazda tại Việt Nam giảm mạnh trong tháng 3/2024

Mazda CX-30 phiên bản 2.0 Luxury là mẫu xe có mức giảm cao nhất lên đến 20 triệu đồng, đưa giá bán từ 699 triệu xuống còn 679 triệu đồng. Đối với những khách hàng yêu công nghệ, mẫu SUV đô thị sang trọng, đẳng cấp Mazda CX-30 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Kế đến, dòng Mazda6 cũng được điều chỉnh giá với mức giảm từ 10 – 15 triệu đồng, làm cho giá xe trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc xe sedan khi chỉ còn ngang ngửa với một số mẫu xe hạng C trong khi sở hữu kích thước và trang bị tiện nghi của hạng D.

Mazda6 cũng được điều chỉnh giá với mức giảm từ 10 – 15 triệu đồng, làm cho giá xe trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc xe sedan cỡ D.

Trong khi đó, hai dòng xe cỡ nhỏ nhất trong dải sản phẩm là New Mazda2 và New Mazda CX-3 được giảm nhẹ 5 triệu đồng cho một số phiên bản nhất định. Cụ thể, Mazda2 Sedan bản 1.5 Luxury được giảm từ 504 triệu còn 499 triệu đồng, trong khi Mazda CX-3 bản 1.5 AT giảm từ 534 triệu xuống còn 529 triệu đồng.

Với giá bán chỉ từ 420 – 499 triệu đồng, Mazda2 là một trong những lựa chọn đáng giá trong nhóm xe dưới 500 triệu đồng, nổi bật với các tính năng an toàn cao cấp như hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi. Mazda CX-3 cũng có kích thước và công năng tương tự Mazda2 nhưng sở hữu lợi thế ở phần khoảng sáng gầm cao ráo hơn.