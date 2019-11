Mazda CX-30 từ 794 triệu đồng tại Malaysia, sắp về Việt Nam?

Mẫu crossover cỡ B Mazda CX-30 2020 mới đã chính thức được mở bán tại thị trường Malaysia dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Được định vị giữa CX-3 và CX-5, Mazda CX-30 được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm tiêu chuẩn, 2.0 High cũng như 1.8D High. Về kích thước, Mazda CX-30 hoàn toàn mới sở hữu chiều dài 4.395 mm, rộng 1.795 mm, cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. Như vậy, Mazda CX-30 lớn hơn một chút so với CX-3 và nhỏ hơn CX-5. Tuy nhiên, không gian dành cho hành khách hàng ghế trước của Mazda CX-30 lại ngang ngửa với CX-5. Mazda CX-30 tại Malaysia được trang bị đèn pha LED tự động, cần gạt nước tự động, cần gạt kính sau với hệ thống rửa kính, vành hợp kim 16 inch, lốp 215/65R16, gương ngoại thất chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn xi-nhan, cửa sổ trời và cánh gió mui ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản 2.0 High và 1.8D High lại dùng đèn pha Signature LED, đèn hậu LED, mở cửa không cần chìa khóa, cửa cốp tự động cũng như cảm biến đỗ xe trước/sau. Đằng sau hàng ghế thứ 2 là khoang hành lý có thể tích 430 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống, sẽ tăng lên 1.432 lít. Bên sườn, Mazda CX-30 trông khác biệt so với CX-5, đặc biệt là hình chữ "S" trên cửa. Hình chữ S này được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa khoảng trống, những đường cong cũng như ánh sáng và bóng tối. Xe còn được trang bị nóc dốc về phía sau như xe coupe, cột C ngả trước và các bộ vành có đường kính từ 16 - 18 inch. Bên trong Mazda CX-30, người lái được chào đón bằng hệ thống điều hòa chỉnh cơ, đèn LED nội thất, ghế lái chỉnh tay, ghế bọc nỉ, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, đi kèm màn hình màu 8,8 inch, kết nối Bluetooth, dàn âm thanh 8 loa cũng như camera lùi ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió và nút chỉnh ở hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí hay ghế bọc da chỉ có trên bản 2.0 High và 1.8D High. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-30 tại Malaysia là 2 tùy chọn động cơ. Cả hai động cơ đều đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ nhất là đông cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít tiêu chuẩn, tạo ra công suất tối đa 163 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 213 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít với công suất tối đa 116 mã lực tại tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 270 Nm tại dải tua máy từ 1.600 - 2.700 vòng/phút. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, hãng Mazda trang bị những tính năng như túi khí trước, bên sườn, rèm, túi khí đầu gối người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn cảnh báo dừng khẩn cấp, tính năng tạm giữ phanh Auto Hold, khóa cửa tự động và cảnh báo thắt dây an toàn tiêu chuẩn cho CX-30 tại Malaysia. Ở 2 bản cao cấp hơn, xe còn có hệ thống đèn trước thích ứng, kiểm soát đèn pha, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo mất tập trung, phanh khẩn cấp tự động và kiểm soát hành trình dựa trên radar. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình từ 5,1 - 6,6 lít/100 km. Tại thị trường Malaysia, giá xe Mazda CX-30 dao động từ 143.119 - 173.027 RM (khoảng 794 - 961 triệu đồng). Khách hàng có thể chọn các màu sơn ngoại thất như đỏ Soul Red Crystal, xám Machine Gray, trắng Snowflake White Pearl, xanh dương Deep Crystal Blue, bạc Sonic Silver, xám Polymetal Gray, xám đậm Titanium Flash và đen Jet Black. Video: Xem chi tiết Mazda CX-30 hoàn toàn mới.

