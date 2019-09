Chi tiết xe giá rẻ Mazda CX-30 2020 mới

Sau khi xuất hiện hoành tráng tại triển lãm xe Geneva Motor Show 2019 hồi tháng 3, mẫu xe Mazda CX-30 2020 chuẩn bị tới tay khách hàng. Là cầu nối giữa CX-3 và CX-5, CX-30 mới có các bản SE-L, SE-L Lux, Sport Lux, GT Sport và GT Sport Tech. Giá Mazda CX-30 2020 khởi điểm từ 27.867 USD cho bản SE-L, CX-30 mới đắt hơn 4.200 USD so với bản tiêu chuẩn CX-3, rẻ hơn 3.292 USD so với bản tiêu chuẩn CX-5. Tuy nhiên, ngay cả bản tiêu chuẩn CX-30 mới cũng được trang bị đầy đủ, gồm đèn pha LED, màn hình head-up, kiểm soát hành trình bằng radar. Bản SE-L và SE-L Lux sử dụng la-zăng kim loại xám 16 inch, từ Sport Lux trở lên dùng la-zăng 18 inch. Bản GT Sport và GT Sport Tech bọc da đen cho nội thất, kết hợp với nhiều chi tiết trang trí màu nâu. Tuy nhiên, nếu chọn da có hai tông màu, người mua sẽ phải chi thêm 243 USD. Tùy vào phiên bản, CX-30 mới sẽ được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bose, camera 360 độ, vô lăng sưởi và nhiều trang bị an toàn khác.Xe giá rẻ Mazda CX-30 mới có hai động cơ xăng, kết hợp với hệ thống lai nhẹ 24V. Động cơ SkyActiv-G 2.0L với công nghệ “Cylinder Deactivation” có khả năng tắt một nửa số xi-lanh trên động cơ khi không cần thiết. Động cơ SkyActiv-G 2.0L đi cùng hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp, dẫn động FWD, cho công suất 120 mã lực trên tất cả 5 phiên bản. Trong khi đó, động cơ SkyActiv-X 2.0L cho công suất cao hơn – 177 mã lực. Từ bản Sport Lux trở lên, động cơ này sẽ đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD của Mazda (tùy chọn). Video: Chi tiết xe giá rẻ Mazda CX-30 2020 hoàn toàn mới.

