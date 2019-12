Mazda CX-30 2.0L từ 802 triệu đồng tại Malaysia có về VN?

Cụ thể, Mazda CX-30 2.0L mới có tổng cộng 03 phiên bản được bán ra tại thị trường Malaysia bao gồm 02 phiên bản (Tiêu Chuẩn và High) máy xăng 2.0L và 01 phiên bản máy dầu 1.8L có giá cao nhất tương đương khoảng 917 triệu đồng. Giá xe Mazda CX-30 phiên bản 2.0L High với màu sơn đỏ (Soul Red Crystal) là 164.000 RM (khoảng 920 triệu đồng). Tất cả các phiên bản đều đi kèm với chế độ bảo hành 05 năm hoặc 100.000 km. Mẫu xe Mazda CX-30 2.0L 2020 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 162 mã lực tại 6.000 vòng /phút và mô-men xoắn cực đại 213 Nm tại 4.000 vòng/ phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6 AT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Đối với phiên bản máy dầu 1.8L cho công suất tối đa 118 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 270Nm đạt được tại dải vòng tua máy từ 1.600 – 2.700 vòng /phút. Tương tự Mazda3, CX-30 sử dụng hệ thống treo kiểu McPherson ở phía trước và giảm xóc sau dạng thanh xoắn (torsion beam). Là sản phẩm lấp đầy khoảng trống giữa CX-3 và CX-5, CX-30 mang kích thước (Dài x Rộng x Cao) lần lượt: 4.395 x 1.795 x 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. Mazda CX-30 phiên bản 2.0 High cao cấp được trang bị đèn pha LED có chức năng tự động cân bằng (tiêu chuẩn cho tất cả các CX-30), đèn LED chiếu sáng ban ngày, chìa khóa thông minh (Keyless Entry), khởi động bằng nút bấm (Start/Stop). Tổng thể hài hoà với “dàn chân” lắp mâm 18 inch (215/55R18). Vì được phát triển chung một khung gầm, nên CX-30 chia sẻ khá nhiều với “người anh em” Mazda3 thế hệ mới. Chính vì thế, nội thất CX-30 mang thiết kế tương đồng với Mazda3 hatchback. Ghế ngồi bọc da Nâu + ghế lái chỉnh điện 10 hướng trong khi ghế hàng khách chỉnh tay. Mazda CX-30 trang bị màn hình thông tin giải trí 8,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh 08 loa và camera lùi. Về an toàn, Mazda CX-30 phiên bản 2.0L High được trang bị 07 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn tín hiệu dừng khẩn cấp, neo ghế trẻ em ISOFIX. Đặc biệt, CX-30 2.0L High trang bị gói an toàn tiên tiến i-ACTIVSENSE với nhiều “đồ chơi” như: đèn pha LED thích ứng + hỗ trợ chùm tia cao, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chú ý lái xe, hỗ trợ phanh khẩn cấp và kiểm soát hành trình dẫn đường bằng Radar. Hiện chưa có thông tin mẫu xe này sẽ về Việt Nam, nhưng có thể sẽ được lắp ráp và ra mắt vào giữa năm 2020. Video: Mazda CX-30 2.0L giá 920 triệu đồng tại Malaysia có gì?

