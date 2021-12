Mazda Carol 2022 - "xế hộp" tiết kiệm xăng chỉ từ 202 triệu đồng

Mazda Carol 2022 mới trên thực tế chính là phiên bản đổi tên của Suzuki Alto thế hệ mới. Điều này không có gì lạ vì hãng Mazda và Suzuki vốn hợp tác với nhau. Ngoài Carol, còn có một số mẫu xe Mazda khác được phát triển dựa trên ôtô Suzuki như Flair Wagon.Thuộc phân khúc kei car, mẫu xe cỡ nhỏ Mazda Carol 2022 sở hữu thiết kế gần như giống hệt Suzuki Alto mới, trừ logo. Mẫu xe này cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình thang khá hẹp trên đầu xe, nằm bên trên hốc gió trung tâm, và cụm đèn pha khá lớn. Tuy nhiên, chiếc xe kei car Mazda Carol 2022 không có nẹp mạ crôm ở giữa đèn pha như Suzuki Alto mới. Ở giữa 2 đèn pha chỉ có logo của hãng Mazda. Ở bản cấp thấp, Mazda Carol 2022 có viền màu đen bao quanh đèn pha và ốp la-zăng màu bạc. Trong khi đó, bản cao cấp hơn của xe được trang bị đèn pha LED với viền màu bạc bao quanh và vành la-zăng hợp kim 14 inch có thiết kế 7 chấu giống Suzuki Alto 2022. Ngoài ra, Mazda Carol 2022 bản cao cấp còn đi kèm ốp gương ngoại thất và nóc sơn tương phản với thân xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mazda Carol 2022 cũng được bê nguyên từ Suzuki Alto mới sang, trừ logo trên vô lăng. Xe được trang bị nội thất 2 hàng ghế, bọc nỉ màu xanh đậm và không có bệ tì tay. Là xe giá rẻ nên Mazda Carol 2022 không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Xe vẫn có vô lăng mới nhưng không tích hợp phím chỉnh âm lượng và kết nối Bluetooth như Suzuki Alto 2022. Bảng đồng hồ sau vô lăng có thêm màn hình LCD nhỏ nằm ngang mới. Đáng tiếc là Mazda Carol 2022 không có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch tùy chọn như Suzuki Alto. Do đó, ở giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm nằm dọc chỉ là một tấm nhựa màu đen. Ngoài ra, hệ thống điều hòa tự động còn được trang bị các nút chỉnh mới và màn hình nhỏ màu vàng phía trên. Về kích thước, Mazda Carol 2022 sở hữu chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.525 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm. So với thế hệ cũ, nội thất của mẫu xe kei car này cao hơn 50 mm và rộng hơn 45 mm. Tại thị trường Nhật Bản, Mazda Carol 2022 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 660cc, sản sinh công suất tối đa 48 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, dùng động cơ xăng như trên nhưng có thêm máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG) với công suất tối đa 2,5 mã lực và cụm pin lithium-ion. Tuy là xe giá rẻ nhưng Mazda Carol 2022 vẫn có những công nghệ an toàn chủ động (ADAS) tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh đi kèm 2 camera, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đèn pha và hỗ trợ phanh khi lùi. Tại thị trường Nhật Bản, Mazda Carol 2022 có 3 phiên bản, bao gồm GL, Hybrid GS và Hybrid GX.Giá xe Mazda Carol 2022 sẽ dao động từ 998.800 - 1.303.500 Yên (khoảng 202 - 263 triệu đồng), ngang ngửa với Suzuki Alto mới. Dự kiến, xe sẽ có mặt tại thị trường Nhật Bản vào giữa tháng sau. Video: Chi tiết xe cỡ nhỏ Mazda Carol phong cách Suzuki Alto.

