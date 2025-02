"Đại gia đồng nát" xứ Nghệ bán Lamboghini Huracan lỗ nhiều tỷ đồng

Thông tin ông Nguyễn Vĩnh Thoan hay còn gọi với cái tên đại gia đồng nát Nghệ An tậu Lamboghini Huracan LP610-4 có giá trị cả chục tỷ đồng vào tháng 4 năm ngoái, sau khi xây biệt thự hơn 100 tỷ đồng đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao. Được biết vào thời điểm ông Thoan mới mua Lamboghini Huracan LP610-4, xe đã chạy được khoảng 4.000km. Đến nay, chiếc Lamboghini Huracan LP610-4 của đại gia đồng nát Nghệ An bất ngờ quay trở về showroom ở Hà Nội để tìm khách hàng mới. Đây hiện là 1 trong số rất hiếm các siêu xe Lamborghini Huracan đang được chào bán trên thị trường xe cũ. Vào thời điểm năm ngoái, xe có giá khoảng từ 12-14 tỷ đồng, tuy nhiên hiện những mẫu xe Lamborghini Huracan LP610-4 đã qua sử dụng hiện có giá chỉ dưới 10 tỷ. Như vậy, chỉ sau 1 năm sử dụng vị đại gia này đã lỗ nhiều tỷ đồng. Cụ thể, một đơn vị kinh doanh xe sang và siêu xe tại Hà Nội đã chào bán chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 với giá chỉ gần 9 tỷ cùng mức “ODO” khiến nhiều người bất ngờ. Theo người bán cho biết, chiếc siêu mới lăn bánh vỏn vẹn hơn 22.000 km, thuộc đời 2014 và mang biển số tỉnh Nghệ An (37K-366.66). Cũng theo người bán cho biết, siêu xe này từng qua tay nhiều chủ nhân trước khi được đại gia Nghệ An mua lại, một trong số đó có đại gia lan đột biến ở TP.HCM. Ở thời điểm mua mới, chủ xe phải bỏ ra khoảng 18 tỷ đồng để sở hữu chiếc Huracan LP610-4. Như vậy, sau gần 10 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm tới 50%. Về nguyên bản, chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 trong bài hữu màu sơn ngoại thất cam nổi bật. Khu vực thân và đầu xe được dán chữ decal tạo điểm nhấn. Xe được trang bị bộ lazang 5 chấu sơn màu đỏ cá tính. Riêng nắp động cơ làm từ sợi carbon trong gói độ Vorsteiner Novara Edizione cũng có giá lên tới 167 triệu đồng, khi còn thuộc sở hữu của chủ cũ là đại gia lan đột biến Sài Gòn vào năm 2021. Nội thất của chiếc Lamboghini Huracan LP610-4 này còn mới do chủ cũ đã bọc lại toàn bộ khoang lái bằng tông màu cam chủ đạo. Các nút bấm vật lý hay chi tiết bằng nhựa vẫn giữ được độ mới. Xe không có các tùy chọn ốp trang trí làm từ chất liệu carbon. “Trái tim” của chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 này là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Khả năng bứt tốc 0-100 km/h của xe khá ấn tượng khi chỉ tốn 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Lamborghini Huracan LP610-4 được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Geneva Auto Show 2014. Cho đến nay, các phiên bản Lamborghini Huracan LP610-4 tại Việt Nam khá đa dạng màu sắc như đỏ, đen, vàng, trắng, xanh, cam, xám… với số lượng khoảng hơn 15 chiếc. Video: Lamborghini Huracan LP610-4 của "đại gia đồng nát" Nghệ An.

Thông tin ông Nguyễn Vĩnh Thoan hay còn gọi với cái tên đại gia đồng nát Nghệ An tậu Lamboghini Huracan LP610-4 có giá trị cả chục tỷ đồng vào tháng 4 năm ngoái, sau khi xây biệt thự hơn 100 tỷ đồng đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao. Được biết vào thời điểm ông Thoan mới mua Lamboghini Huracan LP610-4, xe đã chạy được khoảng 4.000km. Đến nay, chiếc Lamboghini Huracan LP610-4 của đại gia đồng nát Nghệ An bất ngờ quay trở về showroom ở Hà Nội để tìm khách hàng mới. Đây hiện là 1 trong số rất hiếm các siêu xe Lamborghini Huracan đang được chào bán trên thị trường xe cũ. Vào thời điểm năm ngoái, xe có giá khoảng từ 12-14 tỷ đồng, tuy nhiên hiện những mẫu xe Lamborghini Huracan LP610-4 đã qua sử dụng hiện có giá chỉ dưới 10 tỷ. Như vậy, chỉ sau 1 năm sử dụng vị đại gia này đã lỗ nhiều tỷ đồng. Cụ thể, một đơn vị kinh doanh xe sang và siêu xe tại Hà Nội đã chào bán chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 với giá chỉ gần 9 tỷ cùng mức “ODO” khiến nhiều người bất ngờ. Theo người bán cho biết, chiếc siêu mới lăn bánh vỏn vẹn hơn 22.000 km, thuộc đời 2014 và mang biển số tỉnh Nghệ An (37K-366.66). Cũng theo người bán cho biết, siêu xe này từng qua tay nhiều chủ nhân trước khi được đại gia Nghệ An mua lại, một trong số đó có đại gia lan đột biến ở TP.HCM. Ở thời điểm mua mới, chủ xe phải bỏ ra khoảng 18 tỷ đồng để sở hữu chiếc Huracan LP610-4. Như vậy, sau gần 10 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm tới 50%. Về nguyên bản, chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 trong bài hữu màu sơn ngoại thất cam nổi bật. Khu vực thân và đầu xe được dán chữ decal tạo điểm nhấn. Xe được trang bị bộ lazang 5 chấu sơn màu đỏ cá tính. Riêng nắp động cơ làm từ sợi carbon trong gói độ Vorsteiner Novara Edizione cũng có giá lên tới 167 triệu đồng, khi còn thuộc sở hữu của chủ cũ là đại gia lan đột biến Sài Gòn vào năm 2021. Nội thất của chiếc Lamboghini Huracan LP610-4 này còn mới do chủ cũ đã bọc lại toàn bộ khoang lái bằng tông màu cam chủ đạo. Các nút bấm vật lý hay chi tiết bằng nhựa vẫn giữ được độ mới. Xe không có các tùy chọn ốp trang trí làm từ chất liệu carbon. “Trái tim” của chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 này là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Khả năng bứt tốc 0-100 km/h của xe khá ấn tượng khi chỉ tốn 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Lamborghini Huracan LP610-4 được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Geneva Auto Show 2014. Cho đến nay, các phiên bản Lamborghini Huracan LP610-4 tại Việt Nam khá đa dạng màu sắc như đỏ, đen, vàng, trắng, xanh, cam, xám… với số lượng khoảng hơn 15 chiếc. Video: Lamborghini Huracan LP610-4 của "đại gia đồng nát" Nghệ An.