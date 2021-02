Maserati Levante S GranSport 2021, từ 4,8 tỷ đồng tại Malaysia

Nazda Italia - nhà phân phối Maserati tại Malaysia vừa cho ra mắt mẫu Maserati Levante S GranSport 2021 mới với nội thất Ermenegildo Zegna. Xe có giá bán 838.800 RM, tương đương 207.496 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng) và số lượng giới hạn 5 chiếc. Phiên bản Maserati Levante S GranSport đặc biệt này có màu sơn ngoại thất xanh Nobile, đèn pha Full Matrix LED là tiêu chuẩn. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim Helios 21 inch, kẹp phanh màu đen. Nội thất xe được bọc vải Pelletessuta màu đen và các chi tiết trang trí bằng gỗ Radica. Pelletessuta là một loại vải dệt bằng da, được làm từ các dải da Nappa thay cho sợi vải truyền thống. Nhờ đó loại vải này nhẹ, dẻo dai và bền bỉ hơn so với vải thông thường. Công nghệ này là kết quả của sự hợp tác giữa Trung tâm Phong cách Ermenegildo Zegna và Maserati. Bên cạnh những chi tiết trang trí đặc biệt, cabin gần như không có sự thay đổi. Xe được trang bị mặt đồng hồ TFT 7 inch tiêu chuẩn, hệ thống giải trí với màn hình Maserati Touch Control Plus (MTC +) 8,4 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins 17 loa với bộ khuếch đại 1.280 W. Mẫu xe sang Maserati Levante S GranSport được trang bị những công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm trước, nhận dạng biển báo, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù chủ động. Phiên bản đặc biệt của mẫu SUV Levante vẫn được trang bị động cơ tăng áp kép V6 3.0L do Ferrari sản xuất, công suất 430 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp ZF, hệ dẫn động 4 bánh. Maserati Levante S GranSport có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 264 km/h. Video: Maserati Levante - SUV hạng sang giá 6,37 tỷ.

