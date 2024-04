Manthey-Racing nâng cấp mạnh tay cho Porsche 911 GT3 Touring

Sau quá trình nghiên cứu nâng cấp, thương hiệu độ có trụ sở tại Nurburgring đã nỗ lực cải thiện khả năng xử lý bằng cách lắp hệ thống treo thể thao có thể điều chỉnh cùng bộ má phanh hiệu năng cao cho Porsche 911 GT3 Touring mới. Khách hàng cũng có thể trang bị cho mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 Touring bộ mâm xe hợp kim nhẹ có trọng lượng nhẹ hơn 7,2kg so với bộ xe tiêu chuẩn. Với những nâng cấp về hệ thống treo và khả năng xử lý, Manthey-Racing cho biết GT3 Touring đã được tối ưu hóa để xe có khả năng sử dụng trên đường đua nhưng không làm thay đổi các đường nét thiết kế gọn gàng của thân xe Touring. Bên cạnh đó, Manthey cũng đã nâng cao tính khí động học với những chi tiết nhỏ, hầu như không can thiệp nhiều vào diện mạo tổng thể của xe. Chiếc xe thể thao vẫn giữ được vẻ ngoài trang nhã với nhiều cải tiến về khí động học ẩn bên dưới. Ở phần cản trước, xe đã được trang bị thêm tấm líp trước mỏng. Ngoài ra, phần xe cũng được lắp đặt các bộ phận dẫn khí mới ở dưới gầm xe. Ở phía sau, xe cũng được lắp đặt thêm bộ khuếch tán bằng sợi carbon nổi bật hơn giúp tăng hiệu quả khí động học cho xe. Chủ sở hữu xe 911 GT3 Touring cũng có thể lựa chọn trang bị thêm cho xe phần đĩa ốp khí động học bằng sợi carbon cho mặt ngoài bánh sau của xe. Về cơ bản, gói nâng cấp này chỉ đem đến những nâng cấp về ngoại thất cũng như các chi tiết khí động học và không can thiệp đến hiệu năng của xe. Trang bị động cơ nguyên bản của xe vẫn được giữ nguyên. Manthey Racing cũng cung cấp một bộ phụ kiện dành cho 911 GT3 thông thường để cải thiện khả năng xử lý. Xe còn được trang bị một số nâng cấp nhẹ nhàng về ngoại thất và nội thất bao gồm dây kéo phía trước và phía sau để sử dụng trên đường đua và bộ decal trang trí nhẹ cho phần cửa xe nhằm biểu thị phiên bản độ. Khách hàng có thể lựa chọn giữa màu đen hoặc trắng và có thể lựa chọn thêm các trang bị màu sắc khác cho phần đĩa ốp khí động học ở phần bánh sau xe. Khách hàng còn được trang bị đèn LED chiếu sáng khi mở cửa và phần bậc cửa được trang trí bằng sợi carbon với dòng chữ Manthey tích hợp đèn chiếu sáng. Hãng độ hiện vẫn chưa tiết lộ giá gói độ Porsche 911 GT3 Touring. Hiện hãng độ đang phát triển một chiếc GT3 RS mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra thêm những gói độ với hiệu năng và khí động học tốt hơn, hoàn thiện hơn nữa. Video: Giới thiệu Porsche 992 GT3 Touring.

Sau quá trình nghiên cứu nâng cấp, thương hiệu độ có trụ sở tại Nurburgring đã nỗ lực cải thiện khả năng xử lý bằng cách lắp hệ thống treo thể thao có thể điều chỉnh cùng bộ má phanh hiệu năng cao cho Porsche 911 GT3 Touring mới. Khách hàng cũng có thể trang bị cho mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 Touring bộ mâm xe hợp kim nhẹ có trọng lượng nhẹ hơn 7,2kg so với bộ xe tiêu chuẩn. Với những nâng cấp về hệ thống treo và khả năng xử lý, Manthey-Racing cho biết GT3 Touring đã được tối ưu hóa để xe có khả năng sử dụng trên đường đua nhưng không làm thay đổi các đường nét thiết kế gọn gàng của thân xe Touring. Bên cạnh đó, Manthey cũng đã nâng cao tính khí động học với những chi tiết nhỏ, hầu như không can thiệp nhiều vào diện mạo tổng thể của xe. Chiếc xe thể thao vẫn giữ được vẻ ngoài trang nhã với nhiều cải tiến về khí động học ẩn bên dưới. Ở phần cản trước, xe đã được trang bị thêm tấm líp trước mỏng. Ngoài ra, phần xe cũng được lắp đặt các bộ phận dẫn khí mới ở dưới gầm xe. Ở phía sau, xe cũng được lắp đặt thêm bộ khuếch tán bằng sợi carbon nổi bật hơn giúp tăng hiệu quả khí động học cho xe. Chủ sở hữu xe 911 GT3 Touring cũng có thể lựa chọn trang bị thêm cho xe phần đĩa ốp khí động học bằng sợi carbon cho mặt ngoài bánh sau của xe. Về cơ bản, gói nâng cấp này chỉ đem đến những nâng cấp về ngoại thất cũng như các chi tiết khí động học và không can thiệp đến hiệu năng của xe. Trang bị động cơ nguyên bản của xe vẫn được giữ nguyên. Manthey Racing cũng cung cấp một bộ phụ kiện dành cho 911 GT3 thông thường để cải thiện khả năng xử lý. Xe còn được trang bị một số nâng cấp nhẹ nhàng về ngoại thất và nội thất bao gồm dây kéo phía trước và phía sau để sử dụng trên đường đua và bộ decal trang trí nhẹ cho phần cửa xe nhằm biểu thị phiên bản độ. Khách hàng có thể lựa chọn giữa màu đen hoặc trắng và có thể lựa chọn thêm các trang bị màu sắc khác cho phần đĩa ốp khí động học ở phần bánh sau xe. Khách hàng còn được trang bị đèn LED chiếu sáng khi mở cửa và phần bậc cửa được trang trí bằng sợi carbon với dòng chữ Manthey tích hợp đèn chiếu sáng. Hãng độ hiện vẫn chưa tiết lộ giá gói độ Porsche 911 GT3 Touring . Hiện hãng độ đang phát triển một chiếc GT3 RS mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra thêm những gói độ với hiệu năng và khí động học tốt hơn, hoàn thiện hơn nữa. Video: Giới thiệu Porsche 992 GT3 Touring.