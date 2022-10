Manhart nâng cấp Mercedes-AMG C63 lên 712 mã lực

Mới đây, hãng độ trứ danh từ Đức Manhart hiện đã tung ra mẫu xe CR 700 Last Edition mới. Dựa trên mẫu xe C63 AMG S được trang bị động cơ V8, chiếc xe đã được gia tăng hiệu suất đáng kể nhờ những nâng cấp của Manhart. Mẫu xe này có sẵn bộ nâng cấp hiệu năng Manhart Turbo nâng cấp bộ tăng áp và bộ làm mát giữa để đem tới mức công suất ấn tượng hơn cho xe. Hãng độ đã nâng cấp ECU, từ đây tăng mức công suất của xe từ 510 mã lực lên 712 mã lực, mô-men xoắn 920 Nm. Chiếc Mercedes do Manhart nâng cấp có thể tăng tốc từ 100 km/h lên 200 km/h trong 5,5 giây, từ đây cải thiện khả năng tăng tốc của xe đáng kể so với nguyên bản. Chiếc xe cũng nhận được một ống xả nâng cấp, với hệ thống ống xả Manhart Race và Sport chỉ dành cho xuất khẩu. Manhart bổ sung những nâng cấp cho hộp số và lắp đặt lò xo H&R có thể điều chỉnh độ cao. Xe được trang bị bộ mâm xe tiêu chuẩn với kích thước 20 inch, được Manhart cung cấp với màu sơn hoàn thiện tùy chỉnh. Bộ mâm xe có lớp hoàn thiện màu đen mờ và các điểm nhấn viền vàng. Một chi tiết thiết kế mới khác là lưới tản nhiệt màu đen bóng. Mẫu xe độ này sẽ là một sự lựa chọn thú vị cho những ai ưa thích động cơ V8 truyền đống. Đối với những người mong muốn sự hiện đại hơn, C63 thế hệ mới sẽ có thể làm “hài lòng” người dùng với mức công suất ấn tượng với động cơ nhỏ hơn, hiện đại hơn. Xe được trang bị khối động cơ M139L 2.0 lít bốn xi-lanh thẳng hàng của AMG như được thấy trên SL43 roadster. Giống như những chiếc xe này, chiếc xe có bộ tăng áp điều khiển bằng điện. Trên C63 mới, khối động cơ M139 đã trở thành động cơ bốn xi-lanh thương mại mạnh mẽ nhất trên thế giới và với mô-men xoắn đạt mức 545 Nm. Kết hợp với khối động cơ điện công suất 201 mã lực đặt vào trục sau cùng với một giới hạn điều khiển điện tử bộ vi sai trượt và bộ truyền động hai cấp. Động cơ này có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc xe như một chiếc xe điện ở tốc độ lên đến 125 km/h và lên đến 13 km. >>>Mời độc giả xem thêm video Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số (Nguồn: THĐT)

