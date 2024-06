Lynk & Co Z10 giá 702 triệu đồng - sedan thuần điện chạy 750 km/sạc

Theo đó, cái tên "Z10" bắt nguồn từ "ZERO", đại diện cho Zeal, Enjoyment, Responsibility và Originality (Nhiệt huyết, Hứng khởi, Trách nhiệm và Độc đáo), gói gọn tầm nhìn của Lynk & Co. Cái tên Lynk & Co Z10 2025 mới thể hiện bốn yếu tố thiết yếu mang lại niềm vui, sự thích thú, an toàn và chất lượng khi lái xe mà Z10 hứa hẹn. Sedan điện Lynk & Co Z10 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 5.028 x 1.966 x 1.468mm và chiều dài cơ sở 3.005mm. Lấy cảm hứng từ mẫu concept “The Next Day”, Lynk & Co Z10 có thiết kế tổng thể theo phong cách thể thao fastback. Ngoại thất của xe gần như đã được lược bỏ các đường nét góc cạnh và thay vào đó là sự tối giản, thanh thoát, nhờ vậy, mẫu sedan cỡ lớn này đạt hệ số cản gió ấn tượng với Cd = 0,0198. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha trông giống như móng vuốt của một con chim săn mồi, đi cùng đèn định vị đặt dọc, tay nắm cửa dạng ẩn thời thượng. Phía sau xe là cụm đèn hậu được thiết kế trải dài, xuyên suốt phần đuôi tương tự như mẫu sedan plug-in hybrid Lynk & Co 07 EM-P. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Z10 được thiết kế khá tối giản, hầu như không có nút bấm hay công tắc vật lý nào ngoài những nút bấm trên cửa và vô lăng hai chấu. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch đặt nổi ngay trên taplo, màn hình hiển thị kính lái HUD, ghế ngồi có tính năng làm mát/sưởi/massage. Lynk & Co trang bị cho xe Z10 chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8295, hệ thống cảm biến Lidar và chip Nvidia Orin-X nhằm tối ưu hệ thống hỗ trợ lái xe. Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co Z10 là 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản Z10 RWD dẫn động cầu sau sẽ được trang bị một mô tơ điện cho công suất 415 mã lực và momen xoắn 440 Nm. Ở bản này xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây. Phiên bản cao hơn là Z10 AWD dẫn động bốn bánh sẽ được trang bị 2 mô tơ điện cho tổng công suất 777 mã lực và momen xoắn 810 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,3 giây. Tuỳ vào từng phiên bản, Lynk & Co Z10 có phạm vi hoạt động lần lượt là 675/705/750 km chỉ với một lần sạc, tính năng sạc nhanh cho phép Z10 đi được quãng đường 573 km chỉ trong 15 phút. Hiện tại chưa tiết lộ giá xe Lynk & Co Z10 2025 tại thị trường Thụy Điển, nhưng theo dự đoán giá xe sẽ dao động quanh mức 27.600 USD (tương đương khoảng 702,4 triệu đồng). Video: Hé lộ sedan thuần điện Lynk & Co Z10 2025.

