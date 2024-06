Lynk & Co 06 hơn 700 triệu đồng - đối thủ Hyundai Creta tại Việt Nam

Mới đây, đơn vị truyền thông của hãng xe Lynk & Co tại Việt Nam đã chốt lịch ra mắt chính thức mẫu xe 06, 1 chiếc xe thuộc phân khúc SUV cỡ B, tại thị trường nước ta. Cụ thể, vào ngày 26/6/2024, sản phẩm thứ 4 là Lynk & Co 06 2024 mới sẽ được trình làng. Mẫu xe SUV Lynk & Co 06 sẽ nhân tố hoàn toàn mới trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam bên cạnh những Huyndai Creta, Kia Seltos hay Mitsubishi Xforce đã quá quen thuộc. Theo 1 số tư vấn bán hàng, Lynk & Co 06 được bán ra tại Việt Nam chỉ có duy nhất 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng, không có bản plug-in hybrid như xe đang bán tại quê nhà, lý do là nhằm giúp chiếc SUV cỡ B Trung Quốc này có mức giá cạnh tranh tốt hơn. Được định vị là mẫu SUV cỡ B, Lynk & Co 06 có kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.340 mm x 1.820 mm x 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. Lynk & Co 06 có 5 màu ngoại thất để bạn lựa chọn bao gồm là xanh Glacier, hồng anh đào, xanh sương mù, trắng và xanh Aurora. Nhìn từ mặt tiền xe, Lynk & Co 06 có cụm đèn pha sắc cạnh, nối liền với nhau là lưới tản nhiệt sơn đen, với các thanh nằm ngang, tiếp đến, xe có 2 hốc gió trước mở rộng tối đa, dựng dọc, giúp cho đầu xe bớt trống trải hơn khi lưới tản nhiệt khá nhỏ. Nằm chính giữa là hốc gió cùng các tấm ốp gốc cạnh. Ở phần đuôi xe, Lynk & Co 06 có đèn hậu xuyên thấu, cụm đèn hai bên hình cánh bay, chính giữa đuôi xe được trang bị logo thương hiệu Lynk & Co. Nội thất xe Lynk & Co 06 được cung cấp với ba chủ đề màu sắc, đó là Inspiration Oasis, Cherry Blossom Land và Midnight Aurora. Có thể thấy, nội thất của xe mới được xây dựng bằng ngôn ngữ thiết kế rất chủ đạo, hầu như mọi chức năng đều được tích hợp vào màn hình điều khiển trung tâm cỡ lớn, không có nút bấm vật lý truyền thống trên bảng điều khiển trung tâm. Xe có bảng đồng hồ full LCD 10,25 inch, màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch nổi tích hợp chip buồng lái kỹ thuật số Ekatong E02 và vô lăng ba chấu đáy phẳng. Ngoài ra, bảng điều khiển trung tâm có dung tích chứa đồ 9,4 lít và hỗ trợ sạc không dây. Xe được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo một số thông tin ban đầu cho biết, giá xe Lynk & Co 06 tại Việt Nam sẽ hơn 700 triệu đồng. Video: Giới thiệu Lynk & Co 06 sắp về Việt Nam.

