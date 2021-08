Lynk & Co 05+ - SUV lai Coupe Trung Quốc dùng động cơ Volvo

Lynk & Co 05 của Trung Quốc đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 12/2019. Sau gần 2 năm, thương hiệu ôtô thuộc sở hữu của Geely tiếp tục trình làng phiên bản mạnh mẽ hơn của mẫu xe này mang tên 05+. So với bản thường, Lynk & Co 05+ 2022 mới nổi bật hơn nhờ màu sơn ngoại thất xanh lục trông như siêu xe Lamborghini. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim thể thao riêng, đi kèm cùm phanh màu xanh cốm. Những điểm nhấn còn lại của Lynk & Co 05+ nằm ở bộ chẻ khí trước vốn không có trên bản thường. Tương tự như vậy, thanh ba-bô-lê bên sườn cũng là trang bị dành riêng cho mẫu SUV Trung Quốc này. Tiếp đến là bộ khuếch tán gió sau mới, cánh gió đuôi cố định và 4 ống xả chia đều sang hai bên. Những bộ phận khí động lực học kể trên của Lynk & Co 05+ đều được làm từ sợi carbon "xịn". Ngoài ra, để phân biệt với bản thường, mẫu SUV này còn được bổ sung tem chữ nổi "5+" xung quanh thân xe. Ngoại trừ những điểm nhấn kể trên, Lynk & Co 05+ vẫn giữ lại thiết kế tổng thể của bản thường. Xe cũng có lưới tản nhiệt hẹp, hệ thống đèn trước 2 tầng và đèn hậu được thiết kế dạng ma trận điểm độc đáo. Hiện hãng Lynk & Co chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong 05+. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất của xe cũng được nâng cấp theo hướng thể thao hơn và có những chi tiết bằng sợi carbon bền, nhẹ. "Trái tim" của Lynk & Co 05+ là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động Aisin 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ của Lynk & Co 05+ vốn được phát triển dựa trên máy xăng của Volvo và sản xuất tại nhà máy Zhejiang Geely Powertrain ở Trung Quốc. Nhờ động cơ này, mẫu SUV Trung Quốc nặng 1.798 kg có thể đạt vận tốc tối đa 230 km/hGiá xe Lynk & Co 05+ 2022 hiện vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ có giá dao động từ 260.000 - 280.000 Nhân dân tệ (khoảng 919 - 990 triệu đồng). Video: Lynk & Co 01 - Chiếc Volvo XC40 của Trung Quốc.

Lynk & Co 05 của Trung Quốc đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 12/2019. Sau gần 2 năm, thương hiệu ôtô thuộc sở hữu của Geely tiếp tục trình làng phiên bản mạnh mẽ hơn của mẫu xe này mang tên 05+. So với bản thường, Lynk & Co 05+ 2022 mới nổi bật hơn nhờ màu sơn ngoại thất xanh lục trông như siêu xe Lamborghini. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim thể thao riêng, đi kèm cùm phanh màu xanh cốm. Những điểm nhấn còn lại của Lynk & Co 05+ nằm ở bộ chẻ khí trước vốn không có trên bản thường. Tương tự như vậy, thanh ba-bô-lê bên sườn cũng là trang bị dành riêng cho mẫu SUV Trung Quốc này. Tiếp đến là bộ khuếch tán gió sau mới, cánh gió đuôi cố định và 4 ống xả chia đều sang hai bên. Những bộ phận khí động lực học kể trên của Lynk & Co 05+ đều được làm từ sợi carbon "xịn". Ngoài ra, để phân biệt với bản thường, mẫu SUV này còn được bổ sung tem chữ nổi "5+" xung quanh thân xe. Ngoại trừ những điểm nhấn kể trên, Lynk & Co 05+ vẫn giữ lại thiết kế tổng thể của bản thường. Xe cũng có lưới tản nhiệt hẹp, hệ thống đèn trước 2 tầng và đèn hậu được thiết kế dạng ma trận điểm độc đáo. Hiện hãng Lynk & Co chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong 05+. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất của xe cũng được nâng cấp theo hướng thể thao hơn và có những chi tiết bằng sợi carbon bền, nhẹ. "Trái tim" của Lynk & Co 05+ là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động Aisin 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ của Lynk & Co 05+ vốn được phát triển dựa trên máy xăng của Volvo và sản xuất tại nhà máy Zhejiang Geely Powertrain ở Trung Quốc. Nhờ động cơ này, mẫu SUV Trung Quốc nặng 1.798 kg có thể đạt vận tốc tối đa 230 km/h Giá xe Lynk & Co 05+ 2022 hiện vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ có giá dao động từ 260.000 - 280.000 Nhân dân tệ (khoảng 919 - 990 triệu đồng). Video: Lynk & Co 01 - Chiếc Volvo XC40 của Trung Quốc.