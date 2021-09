Lynk & Co 03+, sedan thể thao Trung Quốc chỉ từ 630 triệu đồng

Lynk & Co 03+ Cyan Edition 2021 mới ra mắt tại Trung Quốc trông giống như phiên bản sản xuất của 03 Cyan Concept đã ra mắt vào năm 2019. Mặc dù thiết kế ngoại thất được tiết chế một chút, nhưng bộ bodykit trên Lynk & Co 03+ tại Trung Quốc vẫn rất ấn tượng - như thể một chiếc xe đua thể thao. Phiên bản đặc biệt của Lynk & Co 03+ được hoàn thiện trong tông xanh lục lam chủ đạo, kết hợp với các chi tiết sợi carbon và màu đen, cùng kẹp phanh màu vàng tạo sự tương phản tinh nghịch. Chiếc xe được trang bị cánh gió lớn phía sau có thể điều chỉnh theo góc mong muốn, bộ la-zăng độc đáo bọc trong lốp Michelin Pilot Sport 4S, phanh Akebono và bộ giảm xóc Bilstein điều chỉnh linh hoạt. Ở bên trong, Lynk & Co 03+ Cyan Edition có nhiều tính năng khác với tiêu chuẩn, bao gồm ghế bọc màu đen, các điểm nhấn màu vàng, cặp ghế thể thao mang thương hiệu Cyan tuyệt đẹp cho người lái và hành khách phía trước. Về truyền động, phiên bản đặc biệt mới dùng động cơ tăng áp 2.0L sản sinh công suất 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, mạnh hơn một chút so với Lynk & Co 03+ thông thường. Sức mạnh được gửi đến cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,7 giây.Giá xe Lynk & Co 03 2021 tại Trung Quốc bán ra từ 185.000 NDT (khoảng 653 triệu đồng), đây là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này tại thị trường nội địa. Nó chia sẻ nền tảng CMA với Volvo XC40 và Polestar 2. Video: Xem sức mạnh Lynk & Co 03+ Cyan Edition 2021 mới.

Lynk & Co 03+ Cyan Edition 2021 mới ra mắt tại Trung Quốc trông giống như phiên bản sản xuất của 03 Cyan Concept đã ra mắt vào năm 2019. Mặc dù thiết kế ngoại thất được tiết chế một chút, nhưng bộ bodykit trên Lynk & Co 03+ tại Trung Quốc vẫn rất ấn tượng - như thể một chiếc xe đua thể thao. Phiên bản đặc biệt của Lynk & Co 03+ được hoàn thiện trong tông xanh lục lam chủ đạo, kết hợp với các chi tiết sợi carbon và màu đen, cùng kẹp phanh màu vàng tạo sự tương phản tinh nghịch. Chiếc xe được trang bị cánh gió lớn phía sau có thể điều chỉnh theo góc mong muốn, bộ la-zăng độc đáo bọc trong lốp Michelin Pilot Sport 4S, phanh Akebono và bộ giảm xóc Bilstein điều chỉnh linh hoạt. Ở bên trong, Lynk & Co 03+ Cyan Edition có nhiều tính năng khác với tiêu chuẩn, bao gồm ghế bọc màu đen, các điểm nhấn màu vàng, cặp ghế thể thao mang thương hiệu Cyan tuyệt đẹp cho người lái và hành khách phía trước. Về truyền động, phiên bản đặc biệt mới dùng động cơ tăng áp 2.0L sản sinh công suất 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, mạnh hơn một chút so với Lynk & Co 03+ thông thường. Sức mạnh được gửi đến cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,7 giây. Giá xe Lynk & Co 03 2021 tại Trung Quốc bán ra từ 185.000 NDT (khoảng 653 triệu đồng), đây là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này tại thị trường nội địa. Nó chia sẻ nền tảng CMA với Volvo XC40 và Polestar 2. Video: Xem sức mạnh Lynk & Co 03+ Cyan Edition 2021 mới.