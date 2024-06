Lynk & Co 06 - xe "Tàu" giá 729 triệu có cửa đấu Xforce, Seltos và Creta

Lynk & Co 06 ra mắt Việt Nam là phiên bản nâng cấp thế hệ thứ 2 và ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2023. Lynk & Co 06 là mẫu SUV cỡ B, đối thủ trực tiếp với các mẫu xe đình đám trong phân khúc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos… Về ngoại hình, Lynk & Co 06 2024 mới sở hữu nền tảng khung gầm BMA có kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4,340 x 1,820 x 1,620 (mm) và chiều dài cơ sở 2,640 (mm), khoảng sáng gầm 172 (mm). Trọng lượng 1,465 (kg) và bán kính quay đầu 5,5 m. Ngoại thất Lynk & Co 06 mang phong cách đô thị và cá tính với ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast với các đường nét tương phản. Xe có tổng cộng 4 màu sắc, gồm: Xanh Sonic, Hồng Lilac, Xám xi măng và Trắng ngọc trai. Điểm nhấn phần đầu xe là lưới tản nhiệt Urban Matrix, lấy cảm hứng từ đường chân trời nơi đô thị. Đèn pha LED thiết kế đặc sắc và đèn hậu LED thiết kế 3D dạng thỏi pin đặc biệt. Ống xả kép là điểm nhấn của phần đuôi xe. Bên cạnh đó, hông xe thể hiện nét cá tính, mạnh mẽ và thể thao với những đường gân dập nổi cá tính. Ngoại thất Lynk & Co 06 mang phong cách đô thị và cá tính với ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast với các đường nét tương phản. Xe có tổng cộng 4 màu sắc, gồm: Xanh Sonic, Hồng Lilac, Xám xi măng và Trắng ngọc trai. Nếu chọn bản Xanh Sonic, Hồng Lilac, sẽ thấy nửa cột C sơn màu đen, tạo hiệu ứng “nóc bay”. Xe trang bị bộ mâm 18 inch và cùm phanh lớn. Nhằm cải thiện chất thể thao, xe trang bị hệ treo độc lập phía sau, ưu điểm cực lớn so với các mẫu xe trong phân khúc SUV/CUV hạng B chỉ dùng treo dằm xoắn. Nội thất Lynk & Co 06 hướng đến thế hệ trẻ, cách tạo hình tổng thể nội thất dễ liên tưởng đến chiến đấu cơ với bố cục từng lớp. Xe có hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập, có cửa gió hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời toàn cảnh, 4 kính chỉnh điện một chạm, khu vực cần số điện tử được hoàn thiện bắt mắt, bộ ghế thể thao ôm sát người được bọc da cao cấp. Công nghệ an toàn là điểm nhấn của các dòng xe Lynk & Co và 06 không ngoại lệ. Xe trang bị gói ADAS hỗ trợ người lái với 17 tính năng (ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái thông minh, tự động chọn chế độ lái…) Đặc biệt là hệ thống cân bằng điện tử ESP 9.3 thế hệ mới được Bosch cung cấp độc quyền cho Lynk & Co. Để tầm nhìn lái xe được bao quát nhất, Lynk & Co 06 có camera quan sát với góc mở rộng 540 độ, trong đó là camera 360 độ và góc quan sát dưới gầm xe 180 độ. Khung gầm BMA của Lynk & Co 06 được phát triển bởi Geely, dựa trên nền tảng CMA với sự hợp tác giữa Geely và Volvo. Để tạo nên BMA, gần 100 chuyên gia về mô đun đến từ 20 quốc gia cùng nghiên cứu, phát triển sau 4 năm mới hoàn thiện. Xe được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp với tổng cộng 4 chế độ lái: Economy (tiết kiệm), Comfort (thoải mái), Sport (thể thao) và Intelligent (thông minh).Giá xe Lynk & Co 06 tại Việt Nam là 729 triệu đồng và bán ra với duy nhất 1 phiên bàn. Đối với 66 khách hàng đặt mua sớm được hưởng ưu đãi miễn phí bảo dưỡng 5 năm (trị giá 25 triệu), ưu đãi 50% phí trước bạ. Tuy nhiên, với bất kỳ sản phẩm ôtô nào được ra mắt tại thị trường Việt đều sẽ có những thế mạnh nhất định, đi kèm với khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Điều này đặc biệt đúng với những xe có xuất xứ từ Trung Quốc như Lynk & Co 06, khi tâm lý người Việt vẫn còn đang e dè về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thách thức lớn nhất đến từ việc Lynk & Co 06 thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ B, dải sản phẩm đông đảo và có sự cạnh tranh khốc liệt bậc nhất thị trường Việt Nam. Xuất hiện sau các đối thủ sừng sỏ đã được khẳng định được chỗ đứng như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos… Tiếp theo, khó khăn đến từ chính việc nhà sản xuất chỉ cung cấp duy nhất một phiên bản, điều này khiến người dùng rất khó để đưa ra lựa chọn hay so sánh. Ngoài ra, Lynk & Co 06 chỉ có 3 màu sắc xe, đã vậy toàn thuộc gam màu sắc độc, lạ và ít được ưa chuộng.

Trở ngại không nhỏ nữa đến từ việc định kiến tâm lý người tiêu dùng Việt. Trước giờ, những chiếc xe có nguồn gốc xuất xứ gắn mác xe "Tàu" khiến khách hàng vẫn còn e ngại về chất lượng sản phẩm. Các thương hiệu có mặt trước đó như Haima, Haval, Zotye và mới đây nhất là MG đều bị đặt dấu hỏi về tính an toàn. Nhìn chung, xe Trung Quốc tại Việt Nam hiện chưa tạo được lòng tin, vẫn có nhiều nghi ngại về độ bền cũng như độ an toàn. Những yếu tố này khó thể được chứng minh trong một sớm một chiều mà cần có thời gian. Điều này gây ra thách thức cho không chỉ Lynk & Co 06 mà còn bao nhiều sản phẩm khác có nguồn gốc tương tự. Video: Lynk & Co 06: Nhiều thịt nhưng cũng nhiều băn khoăn.

