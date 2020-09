Lynk & Co 02 Champion Edition, xe công nghệ từ 493 triệu đồng

Lynk & Co là một nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có hoạt động tích cực trong những năm gần đây, và đều đặn tung ra thị trường các sản phẩm mới. Trong tuần này, Lynk & Co đã cho ra đời một biến bản mới của mẫu crossover 02 vốn được giới thiệu lần đầu trong năm 2018. Cụ thể, phiên bản xe mới có mang một cái tên rất kêu đó là Lynk & Co 02 Champion Edition mới và chủ đích nhắm tới những người tiêu dùng trẻ tuổi. Phía trước của Lynk & Co 02 Champion Edition 2020 mới cho thấy lưới tản nhiệt nhỏ, hai cụm đèn nằm tách biệt. Phía sau của Lynk & Co 02 Champion Edition cho thấy một cánh gió khá lớn, đèn hậu giống hình chữ P và hai ống xả đầu tròn Lynk & Co 02 Champion Edition có đặc biệt hơn một chút so với phiên bản xe tiêu chuẩn thông thường. Thứ nhất, nó được sơn một màu đen tuyền từ đầu tới cuối, duy chỉ có phần nóc là mang màu xám mờ. Tiếp theo, bộ la-zăng 18 inch giờ đây có mang một thiết kế mới, trong khi nội thất bên trong cũng mang một tông màu tối hơn với ghế thể thao màu xám phía trước và ghế dài cũng màu xám phía sau. Bên sườn của Lynk & Co 02 Champion Edition trông rất bóng bẩy với màu sơn đen tuyền. Trang bị nội thất của Lynk & Co 02 Champions Edition có những màn hình lớn, thể tính chất công nghệ cao Những người tiêu dùng trẻ tuổi ở Trung Quốc thường có sở thích âm nhạc và hệ thống máy tính điều khiển bằng giọng nói, hoặc ít nhất là Lynk & Co tin tưởng như thế. Do vậy, Lynk & Co 02 Champion Edition có trang bị một hệ thống âm thanh Infinity xịn và hệ thống thông tin giải trí nâng cấp với phần mềm điều khiển bằng giọng nói hoàn toàn mới. Ví dụ, người sử dụng bây giờ dùng giọng nói để điều khiển ứng dụng Baidu Maps cực phổ biến ở Trung Quốc. Trên phương diện máy móc, xe có hai tùy chọn động cơ gồm: tăng áp 1.5 lít sản sinh 177 mã lực và tăng áp 2.0 lít sản sinh 190 mã lực. Giá xe Lynk & Co 02 Champion Edition khởi điểm của từ 147.800 nhân dân tệ (tương đương 493 triệu đồng). Video: Tân binh xe Trung Quốc Lynk & Co 01 sắp về Việt Nam.

