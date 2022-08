Lý do Porsche Taycan tại Việt Nam có thể giảm tới 700 triệu đồng?

Đại diện nhà phân phối chính hãng Porsche tại Việt Nam cho biết; trong năm 2023, giá xe Porsche Taycan cho bản tiêu chuẩn sẽ là 4,04 tỷ đồng, giảm tới 700 triệu đồng so với mức bán ra hiện tại. Lý giải về nguyên nhân xe Porsche Taycan giảm giá, Porsche Việt Nam cho hay vì biểu thuế nhập khẩu xe từ châu Âu năm 2023 thấp hơn so với năm 2022 này (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU - EVFTA). Ngoài ra, còn một điểm quan trọng giúp giá xe Porsche Taycan tại Việt Nam giảm mạnh đó là các dòng xe điện được hưởng ưu đãi về thuế Tiêu thụ Đặc biệt của Chính phủ (từ 15% xuống còn 3%). Tuy nhiên, đại diện Porsche Việt Nam cũng cho biết, đây mới chỉ là những thay đổi khởi sắc dành cho người tiêu dùng từ ưu đãi của Chính phủ. Trong khi đó, với tình trạng thiếu hụt linh kiện lắp ráp như hiện nay, thời điểm nhận xe vẫn chưa được xác định cụ thể mà vẫn đợi những thông tin chính thức từ nhà máy của hãng Porsche tại châu Âu. Được giới thiệu tới khách hàng Việt vào tháng 10/2020, Porsche Taycan là mẫu xe thể thao thuần điện đầu tiên bán chính hãng tại Việt Nam. Hiện Porsche Việt Nam đang phân phối chính hãng 5 phiên bản Taycan, bao gồm: Taycan, Taycan S, Taycan GTS, Taycan Turbo và Taycan Turbo S với mức giá lần lượt là 4,76 - 5,72 - 6,52 - 7,96 - 9,55 tỷ đồng. Porsche Taycan vận hành bằng động cơ điện và pin dung lượng 79,2 kWh, có khả năng sản sinh công suất 435 mã lực (hoặc 530 mã lực với Overboost) và mô men xoắn cực đại 640 Nm. Nhờ gói nâng cấp pin Performance Battery Plus, sức mạnh có thể tăng lên 489 mã lực (hoặc 571 mã lực với Overboost)... Theo lộ trình, kể từ ngày 1/3/2022 - 1/3/2027, Chính phủ quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe hơi thuần điện. Video: Ra mắt Porsche Taycan chạy điện phiên bản off-road.

