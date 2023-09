Lý do ôtô điện "bay" mất nửa giá chỉ sau 1 năm sử dụng?

Cap HPI - Công ty chuyên về giá và thương mại có trụ sở tại Anh đã công bố số liệu cho thấy giá trị của ôtô điện (EV) ở thị trường châu Âu sụt giảm nghiêm trọng chỉ trong vòng gần 1 năm sử dụng (từ tháng 10/2022 đến nay). Trong đó có mẫu xe giảm đến hơn 50%. Có rất nhiều lý do khiến xe điện trượt giá sau một năm sử dụng. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở tâm lý người dùng. Theo đó, phạm vi hoạt động của xe hiện vẫn đang là một trong những vấn đề khiến người dân châu Âu còn khá quan ngại khi lựa chọn xe điện. Sự phát triển nhanh khiến việc sạc pin cho xe cũng khó khăn và phải chờ đợi lâu hơn. Theo Forbes, hầu hết pin ôtô điện sẽ xuống cấp và cần thay thế sau khoảng 8 năm sử dụng. Số liệu từ Autocar lại cho thấy một bộ pin thông thường sẽ mất khoảng 2% dung lượng sạc mỗi năm, dù chủ xe có sử dụng đúng như hướng dẫn sử dụng của hãng hay không Vì thế, giá trị của ôtô điện cũ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu phương tiện đã trải qua những hành trình dài còn bộ pin cũng phải thực hiện không ít lần cắm sạc. Yếu tố công nghệ cũng là một trong những nguyên do ảnh hưởng đến giá trị ôtô điện trên thị trường thứ cấp. Các công nghệ liên quan đến ô tô điện đang phát triển nhanh chóng khiến giá xe mới được kéo giảm. Xe mới ra mắt, khiến giá ôtô điện đã qua sử dụng thuộc thế hệ cũ bị giảm đáng kể khi hàng loạt mẫu xe mới có giá cả phải chăng hơn xuất hiện trên thị trường. Thế nên, xe điện không còn là ưu tiên khi mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Lý do tiếp theo là ảnh hưởng bởi giá năng lượng, cụ thể là giá điện tăng cao tại nhiều quốc gia khiến chi phí sử dụng xe điện không còn dễ chịu như trước đây. Trong ảnh là những mẫu xe có mức giảm giá nhanh nhất tính theo tỷ lệ do Cap HPI đưa ra. Video: So sánh chi phí xe điện Vinfast VF e34 và xe xăng.

