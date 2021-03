Lý do Hyundai Sonata bị Kia Optima/K5 vượt mặt doanh số năm 2020

Doanh số Hyundai Sonata trong năm 2020 vừa qua đã bị giảm tới 26,3% so với năm 2019. Nhà máy Asan của Tập đoàn Hyundai Motor, nơi sản xuất Sonata đang đứng ngồi không yên vì Sonata đang bị tồn kho chất đống tại các đại lý. Tình trạng Hyundai Sonata ế ẩm rõ ràng không bắt nguồn từ đại dịch Covid-19 bởi vì Hàn Quốc là một trong số ít thị trường ôtô lớn trên thế giới có doanh số bán hàng tăng trong năm 2020. Trong khi Hyundai Sonata "thất thế", thì mẫu xe anh em Kia K5 (hay còn được biết đến với tên Kia Optima) lại có doanh số tăng đáng kể. Cụ thể, từ năm 2019 đến 2020, doanh số của Kia K5 đã tăng hơn gấp đôi, từ 32.453 chiếc vào năm 2019 lên 79.072 chiếc vào năm 2020, tạo ra chênh lệch lớn với doanh số của Sonata. Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số của Kia K5 đạt 10.345 chiếc, gần gấp đôi so với 5.426 chiếc của Hyundai Sonata. Vậy đâu là nguyên nhân thật sự khiến Sonata bị người tiêu dùng bỏ rơi ? Từ số liệu thống kê, có thể thấy khách hàng Hàn Quốc đang có xu hướng mua Grandeur nhiều hơn. Mẫu sedan hàng đầu của Hyundai đã tiêu thụ được 144.188 chiếc trong năm 2020, gấp đôi so với năm 2019 (66.039 chiếc). Grandeur hiện là mẫu xe bán chạy số 1 Hàn Quốc. Những năm gần đây, Hyundai tạo dựng được hình ảnh thương hiệu cao cấp hơn một chút so với Kia, và bây giờ nếu có người muốn mua một chiếc sedan của Hyundai họ thường sẽ chọn Elantra có giá cả phải chăng hoặc chọn luôn Grandeur hàng đầu. Do đó, Sonata tầm trung thường bị bỏ qua. Khách hàng ở phân khúc xe hạng D của Sonata hiện đều đã chuyển sang Kia K5 trẻ trung hơn và gần gũi hơn. Sonata là một cái tên rất lâu đời ở Hàn Quốc và nó thường được gắn với những người đàn ông trung niên hay xe taxi. Dù là lý do gì thì Hyundai hiện đang dần bị đánh bay khỏi danh sách 10 xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc. Video: Chi tiết Hyundai Sonata 2020, chiếc sedan hạng D phá cách nhất

Doanh số Hyundai Sonata trong năm 2020 vừa qua đã bị giảm tới 26,3% so với năm 2019. Nhà máy Asan của Tập đoàn Hyundai Motor, nơi sản xuất Sonata đang đứng ngồi không yên vì Sonata đang bị tồn kho chất đống tại các đại lý. Tình trạng Hyundai Sonata ế ẩm rõ ràng không bắt nguồn từ đại dịch Covid-19 bởi vì Hàn Quốc là một trong số ít thị trường ôtô lớn trên thế giới có doanh số bán hàng tăng trong năm 2020. Trong khi Hyundai Sonata "thất thế", thì mẫu xe anh em Kia K5 (hay còn được biết đến với tên Kia Optima) lại có doanh số tăng đáng kể. Cụ thể, từ năm 2019 đến 2020, doanh số của Kia K5 đã tăng hơn gấp đôi, từ 32.453 chiếc vào năm 2019 lên 79.072 chiếc vào năm 2020, tạo ra chênh lệch lớn với doanh số của Sonata. Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số của Kia K5 đạt 10.345 chiếc, gần gấp đôi so với 5.426 chiếc của Hyundai Sonata. Vậy đâu là nguyên nhân thật sự khiến Sonata bị người tiêu dùng bỏ rơi ? Từ số liệu thống kê, có thể thấy khách hàng Hàn Quốc đang có xu hướng mua Grandeur nhiều hơn. Mẫu sedan hàng đầu của Hyundai đã tiêu thụ được 144.188 chiếc trong năm 2020, gấp đôi so với năm 2019 (66.039 chiếc). Grandeur hiện là mẫu xe bán chạy số 1 Hàn Quốc. Những năm gần đây, Hyundai tạo dựng được hình ảnh thương hiệu cao cấp hơn một chút so với Kia, và bây giờ nếu có người muốn mua một chiếc sedan của Hyundai họ thường sẽ chọn Elantra có giá cả phải chăng hoặc chọn luôn Grandeur hàng đầu. Do đó, Sonata tầm trung thường bị bỏ qua. Khách hàng ở phân khúc xe hạng D của Sonata hiện đều đã chuyển sang Kia K5 trẻ trung hơn và gần gũi hơn. Sonata là một cái tên rất lâu đời ở Hàn Quốc và nó thường được gắn với những người đàn ông trung niên hay xe taxi. Dù là lý do gì thì Hyundai hiện đang dần bị đánh bay khỏi danh sách 10 xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc. Video: Chi tiết Hyundai Sonata 2020, chiếc sedan hạng D phá cách nhất