Lý do Hyundai SantaFe máy dầu đời cũ đội giá 1,3 tỷ đồng?

Hyundai SantaFe 2025 thế hệ mới đã chính thức ra mắt Việt Nam với 5 phiên bản, bao gồm Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5 7 chỗ, Calligraphy 2.5 6 chỗ và Calligraphy 2.5 Turbo. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của mẫu SUV hạng trung này chính là việc bị cắt động cơ diesel. Điều này tạo cơ hội cho các đại lý tăng giá cho những chiếc Hyundai SantaFe máy dầu đời cũ. Theo đó, một đại lý ở khu vực tỉnh Bắc Giang hiện đang rao bán những chiếc Hyundai SantaFe bản Dầu cao cấp với giá lên đến 1,3 tỷ đồng. Giá niêm yết của phiên bản này trước khi thế hệ mới ra mắt là 1,219 tỷ đồng. Nói cách khác, Hyundai SantaFe bản Dầu cao cấp tăng giá đến 81 triệu đồng so với mức niêm yết. Không chỉ xe mới mà ngay cả những chiếc Hyundai SantaFe máy dầu đã qua sử dụng cũng đội giá trên thị trường ôtô cũ. Ví dụ điển hình là một chiếc Hyundai SantaFe bản Dầu cao cấp sản xuất 2024, đăng ký vào tháng 8 được rao bán với giá lên đến 1,35 tỷ đồng ở tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó, một chiếc SantaFe phiên bản Dầu cao cấp, sản xuất năm 2023 và đã chạy 14.000 km, cũng có giá 1,25 tỷ đồng. Việc những chiếc Hyundai SantaFe máy dầu đời cũ đội giá tại đại lý cũng không phải là chuyện lạ. Nguyên nhân là bởi SantaFe máy dầu rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, sức kéo tốt và tiết kiệm chi phí. Do đó, người tiêu dùng Việt Nam thường xuyên săn lùng những chiếc xe này. Không chỉ bị cắt động cơ diesel, Hyundai SantaFe 2025 còn sở hữu thiết kế ngoại thất gây tranh cãi, đặc biệt là khu vực phía sau. Tại đây, xe được trang bị cửa cốp rộng và phẳng cùng đèn hậu đặt thấp, gợi liên tưởng đến những chiếc xe van. Hãng Hyundai đã hi sinh thiết kế của khu vực phí sau xe vuông vức hơn, nhằm mở rộng khoang hành lý của Hyundai SantaFe 2025. Thể tích khoang hành lý của xe khi gập hàng ghế cuối là 725 lít. Bù lại, xe đã được nâng cấp về mặt trang bị như đèn pha LED Projector tự động bật/tắt, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù LED phía sau, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/có sấy, gạt mưa tự động và cửa cốp chỉnh điện tiêu chuẩn. Trong khi đó, các bản cao cấp sẽ sở hữu vành 20 inch hoặc 21 inch, baga nóc và cửa sổ trời đôi. Bên trong Hyundai SantaFe 2025 là không gian nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ, tùy phiên bản. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam có phiên bản 6 chỗ. Ở phiên bản 6 chỗ, xe được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa, mang đến cảm giác sang trọng hơn và tạo lối đi thuận tiện xuống hàng ghế cuối. Những trang bị nội thất nổi bật của mẫu xe này gồm có ghế bọc da Nappa, ghế lái chỉnh điện/nhớ vị trí, sưởi/làm mát hàng ghế trước, sưởi hàng ghế thứ hai, sưởi vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Bose,... Ngoài ra, Hyundai SantaFe 2025 còn có 2 sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C cũng như điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Trang bị an toàn của Hyundai Santa Fe 2025 cũng đầy đủ hơn với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, cảm biến bên hông, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) và đèn pha tự động thích ứng (AHB). Nằm bên dưới nắp ca-pô của 4 phiên bản Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5 7 chỗ và Calligraphy 2.5 6 chỗ là máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước ở bản tiêu chuẩn và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC ở 3 bản còn lại. Riêng bản Calligraphy 2.5 Turbo dùng động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Giá xe Hyundai SantaFe 2025 tại Việt Nam từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng. Video: Cứ mua Hyundai SantaFe là phải chọn máy dầu?

