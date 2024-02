Lý do chủ xe Toyota Mirai được miễn phí nhiên liệu lên đến 6 năm?

Ra mắt từ năm 2014, mẫu xe Toyota Mirai của Nhật Bản là bước đột phá mới khi trang bị công nghệ pin nhiên liệu hydro, thay thế cho cơ chế hybrid hoặc động cơ điện. Mới đây, phiên bản nâng cấp 2024 của chiếc Toyota Mirai thế hệ thứ 2 đã chính thức trình làng đến khách hàng tại Mỹ với 2 phiên bản Mirai XLE và Mirai Limited.Toyota Mirai 2024 mới được bổ sung thêm màu sơn bạc Elemental Silver cùng logo "Beyond Zero" trên tất cả các phiên bản. Phiên bản Limited được trang bị tiêu chuẩn chìa khóa kỹ thuật số bằng điện thoại thông minh. Người dùng phiên bản XLE cũng có thể nâng cấp tùy chọn này thông qua gói công nghệ nâng cao. Toyota cũng bổ sung nhiều trang bị cho nội thất chiếc Mirai XLE, bao gồm ghế bọc SoftTex, điều hòa 2 vùng, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, sạc không dây... Phiên bản cao cấp hơn được trang bị điều hòa 3 vùng, cửa sổ trời Panorama, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình cảm ứng điều chỉnh các tính năng tiện nghi tại hàng ghế sau... Toyota Mirai vẫn được trang bị hệ thống pin nhiên liệu Toyota (TCFS) công suất 128 kW, động cơ điện 182 mã lực cùng mô-men xoắn 300 Nm. Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety System 3.0 được trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 bản, bao gồm các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo, cảnh báo lệch làn đường, nhận diện người đi bộ và đi xe đạp, pha cốt thông minh... Đi kèm là 3 bình nhiên liệu hydro với dung tích tối đa 142 L. Người dùng chỉ mất 5 phút để nạp đầy bình tại những trạm bơm chuyên dụng. Mẫu sedan này có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 9,2 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu quy đổi của Mirai XLE và Mirai Limited lần lượt là 3,17 L/100 km và 3,62 L/100 km. Đối với những chiếc Mirai đời 2023, Toyota mang đến ưu đãi miễn phí nhiên liệu cho những khách hàng nào mua hoặc thuê xe cho đến hết tháng 3 năm nay. Cụ thể, chủ nhân của những mẫu xe này sẽ được miễn phí 6 năm sử dụng nhiên liệu hydro hoặc tổng giá trị nhiên liệu lên đến 15.000 USD. Đối với những khách hàng thuê xe, mức ưu đãi này giảm xuống 3 năm hoặc 15.000 USD. Tuy nhiên, chương trình này chỉ có thể áp dụng tại bang California, nơi có đầy đủ trang bị hạ tầng để phục vụ cho các dòng xe sử dụng pin nhiên liệu. Việc phổ cập dòng sản phẩm này cũng gặp khó khăn về chi phí, khả năng vận chuyển nhiên liệu... tại các bang khác của Mỹ cũng như đa số các quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, Toyota Mirai 2024 có mức giá cho 2 phiên bản XLE và Limited lần lượt là 50.190 USD và 67.155 USD. Mức giá này tăng khoảng 690 USD và 1.155 USD so với đời 2023. Video: Giới thiệu sedan chạy pin nhiên liệu Toyota Mirai 2024.

