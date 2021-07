Lý do Chevrolet, Fiat, Infiniti và UAZ "tháo chạy" khỏi Việt Nam?

Vài năm trở lại đây thị trường ôtô Việt Nam luôn rộng cửa chào đón những thương hiệu mới. Nhưng cũng đã có một vài thương hiệu đình đám đành phải nói lời chào tạm biệt với người tiêu dùng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Mới đây, thương hiệu xe sang Infiniti đã xác nhận ngừng bán xe tại Việt Nam. Hãng cam kết vẫn duy trì hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa đối với những dòng xe đã bán. Trong thời gian tới, nếu không tìm được nhà phân phối mới, Infiniti không thể tiếp tục chiến đấu tại thị trường Việt Nam. Được biết, Infiniti đã rút khỏi 13 thị trường tại châu Âu. Tại thị trường Mỹ, Trung Quốc, doanh số Infiniti đang lao dốc. Do đó, khả năng Infiniti rút khỏi hoàn toàn tại Việt Nam là rất cao. Infiniti đặt chân lần đầu tại thị trường Việt vào giữa thập niên 2000. Khi đó, danh mục sản phẩm của hãng chỉ có FX35 - tiền thân của QX70 và QX56 - tiền thân của QX80. Tính đến nay, sau 7 năm có mặt tại thị trường ôtô Việt, danh mục sản phẩm của Infiniti chỉ vỏn vẹn 4 mẫu xe gồm QX70, QX80, QX60 và QX50 với giá bán dao động từ 2,45 đến 7 tỷ đồng. Không có nhiều lựa chọn, giá thành ở mức đắt nhất phân khúc, thiết kế nội/ngoại thất chưa thực sự ấn tượng dẫn đến cái kết như ngày hôm nay. Fiat xâm nhập thị trường Việt từ năm 1995, thông qua liên doanh Mekong Auto và Fiat Spa, những chiếc xe Fiat (Siena, Doblo và Albea) được phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe lắp ráp trong nước. Năm 2009, Mekong Auto đưa Fiat 500 (giá 750-850 triệu đồng) về phân phối dưới dạng xe nhập khẩu. Mặc dù là xe giá rẻ tại châu Âu, nhưng khi về Việt Nam giá xe không còn rẻ do gánh thêm thuế phí. Năm 2012, Fiat biến mất khỏi báo cáo bán hàng của VAMA. Nguyên nhân là do Fiat 500 giá cao, khó tiếp cận khách hàng. Những mẫu xe còn lại không gây ấn tượng về thiết kế. Ngoài ra, nhà phân phối Mekong Auto nâng giá phụ tùng để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh, gây khó khăn trong việc sửa chữa, tìm kiếm linh kiện thay thế. Cách đây không lâu, Chevrolet rút khỏi Việt Nam một cách chóng vánh. Những chiếc Trailblazer và Colorado cuối cùng đã giao đến tay khách hàng vào đầu năm nay. Sự ra đi của Chevrolet gây tiếc nuối bởi thương hiệu Chevrolet đã được định vị trong tâm trí người tiêu dùng Việt. Số phận của Chevrolet được định đoạt bởi GM - Công ty mẹ với kế hoạch "tái cấu trúc" công ty đã dần thu hẹp thị trường. Năm 2018, GM Việt Nam chuyển nhượng lại toàn bộ nhà máy lắp ráp, chuyển giao hệ thống phân phối xe cho VinFast. bỏ lại Chevrolet sống lay lắt với đơn vị chủ quản mới. Đầu năm 2020, General Motors tuyên bố đóng cửa nhà máy lắp ráp Chevrolet tại Thái Lan, cắt đứt nguồn cung xe Chevrolet Colorado và Trailblazer cho thị trường Việt Nam. GM Daewoo xuất hiện lần đầu tại Việt Nam từ những năm 2000. Năm 2016, hãng đổi thành Chevrolet và phân phối thêm Captiva. Danh mục sản phẩm của hãng cũng dần phong phú, trải dài các phân khúc: Xe cỡ nhỏ, sedan, bán tải, SUV... Ra mắt thịt trường Việt ngay trên sàn triển lãm VIMS 2016. Một năm sau, thương hiệu ôtô UAZ của Nga đã chính thức đua sản phẩm vào phân phối. Đây được xem là lần tái xuất bởi UAZ từng là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam ở thập niên 1970. Do tính sai thời điểm, xe UAZ không hưởng trọn ưu đãi thuế 0% giữa Việt Nam và Nga (ký tháng 10/2016) nên giá xe đẩy lên cao. Nhà phân phối buộc phải bán với giá đắt hơn dự kiến 100 triệu đồng. Chưa kể, thiết kế, trang bị trên xe UAZ chưa tưng xứng với mức giá 495-686 triệu đồng khiến khách hàng quay lưng. Video: Huyền thoại UAZ trở lại Việt Nam năm 2016.

