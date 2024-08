Lucid Air Sapphire bọc thép nhanh nhất thế giới, giá 11,8 tỷ đồng

Khi nhắc đến xe bọc thép, nhiều người sẽ nghĩ đến những mẫu SUV cồng kềnh với khả năng tăng tốc khá chậm chạp do cân nặng quá khổ. Tuy nhiên, U.S. Armor Group – một công ty chuyên sản xuất đồ quân dụng tại Mỹ đã cho thấy quan niệm này không hoàn toàn đúng khi cho ra mắt phiên bản bọc thép của sedan Lucid Air Sapphire chạy điện. Lucid Air Sapphire bọc thép chống đạn được trang bị 3 mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 1.234 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 1,89 giây, tốc độ tối đa đạt 330 km/h và phạm vi hoạt động lên đến 687 km theo chuẩn EPA. Với những thông số ấn tượng kể trên, Lucid Air Sapphire thậm chí còn vượt mặt cả mẫu siêu xe nổi tiếng Bugatti Chiron về khả năng tăng tốc. Để nâng cấp mẫu xe này, các kỹ sư của U.S. Armor Group đã tính toán rất kỹ lưỡng để giữ nguyên hiệu suất vận hành vốn có của xe, đồng thời tích hợp lớp giáp bảo vệ đủ an toàn và chắc chắn cho các nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân. Cụ thể, xe điện bọc thép được bổ sung các cửa sổ đạn đạo trọng lượng nhẹ, có thể chịu được đạn .44 Magnum. Ngoài ra, xe còn được gia cố thêm lớp giáp composite nhẹ bằng 1/5 thép đạn đạo nhưng có độ cứng gấp 10 lần. Lớp bọc thép chỉ tăng thêm 175 kg trọng lượng xe, tương đương với hai hành khách, nên không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tăng tốc và tầm vận hành của xe. Bên cạnh lớp giáp, xe còn sở hữu hệ thống internet/WiFi được bảo mật đặc biệt, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng. Hàng loạt trang bị đặc biệt được tích hợp cả trong và ngoài xe, liên tục quét các mối đe dọa gần trong quá trình xe di chuyển, đồng thời kết nối thông tin với hơn một triệu nguồn, bao gồm cả cảnh sát và đội cứu hỏa địa phương. Đặc biệt, tính năng kết nối một chạm cho phép người lái liên lạc ngay lập tức với US Armor Group khi cần thiết. Với hàng loạt trang bị đặc biệt, giá xe Lucid Air Sapphire bọc thép sở hữu mức 475.000 USD (khoảng 11,8 tỷ đồng), gần gấp đôi giá của phiên bản thông thường. Video: Giới thiệu siêu sedan điện Lucid Air Sapphire.

Khi nhắc đến xe bọc thép, nhiều người sẽ nghĩ đến những mẫu SUV cồng kềnh với khả năng tăng tốc khá chậm chạp do cân nặng quá khổ. Tuy nhiên, U.S. Armor Group – một công ty chuyên sản xuất đồ quân dụng tại Mỹ đã cho thấy quan niệm này không hoàn toàn đúng khi cho ra mắt phiên bản bọc thép của sedan Lucid Air Sapphire chạy điện. Lucid Air Sapphire bọc thép chống đạn được trang bị 3 mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 1.234 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 1,89 giây, tốc độ tối đa đạt 330 km/h và phạm vi hoạt động lên đến 687 km theo chuẩn EPA. Với những thông số ấn tượng kể trên, Lucid Air Sapphire thậm chí còn vượt mặt cả mẫu siêu xe nổi tiếng Bugatti Chiron về khả năng tăng tốc. Để nâng cấp mẫu xe này, các kỹ sư của U.S. Armor Group đã tính toán rất kỹ lưỡng để giữ nguyên hiệu suất vận hành vốn có của xe, đồng thời tích hợp lớp giáp bảo vệ đủ an toàn và chắc chắn cho các nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân. Cụ thể, xe điện bọc thép được bổ sung các cửa sổ đạn đạo trọng lượng nhẹ, có thể chịu được đạn .44 Magnum. Ngoài ra, xe còn được gia cố thêm lớp giáp composite nhẹ bằng 1/5 thép đạn đạo nhưng có độ cứng gấp 10 lần. Lớp bọc thép chỉ tăng thêm 175 kg trọng lượng xe, tương đương với hai hành khách, nên không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tăng tốc và tầm vận hành của xe. Bên cạnh lớp giáp, xe còn sở hữu hệ thống internet/WiFi được bảo mật đặc biệt, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng. Hàng loạt trang bị đặc biệt được tích hợp cả trong và ngoài xe, liên tục quét các mối đe dọa gần trong quá trình xe di chuyển, đồng thời kết nối thông tin với hơn một triệu nguồn, bao gồm cả cảnh sát và đội cứu hỏa địa phương. Đặc biệt, tính năng kết nối một chạm cho phép người lái liên lạc ngay lập tức với US Armor Group khi cần thiết. Với hàng loạt trang bị đặc biệt, giá xe Lucid Air Sapphire bọc thép sở hữu mức 475.000 USD (khoảng 11,8 tỷ đồng), gần gấp đôi giá của phiên bản thông thường. Video: Giới thiệu siêu sedan điện Lucid Air Sapphire.