Luicd Air 2025 cao nhất 110.900 USD, chạy được 824 km/lần sạc

Lucid Air đã được cải tiến và nâng cấp cho mẫu năm 2025 với khả năng di chuyển ấn tượng, được nâng cấp đáng kể so với phiên bản 2024. Được biết, những sửa đổi được thực hiện trên Lucid Air Pure 2025 mới giúp nó trở thành chiếc xe tiết kiệm năng lượng nhất từng được sản xuất. Đối với phiên bản cơ sở, giá xe Lucid Air Pure 2025 bán ra từ 69.900 USD hiện được trang bị bộ pin 84 kWh mới cho phép xe di chuyển 676 km trong một lần sạc. Đây cũng chính là mẫu xe đầu tiên đạt được phạm vi di chuyển 8 km trên mỗi kilowatt năng lượng. Để so sánh, Tesla Model S có thể di chuyển 6,4 km cho mỗi kilowatt năng lượng trong khi Mercedes-Benz EQS và Rivian R1S có thể đi được 5,2 km và 4,3 km tương ứng với cùng một mức năng lượng. Giống như các mẫu xe năm 2024, mẫu 2025 cũng bao gồm các biến thể Air Touring và Air Grand Touring. Air Touring tầm trung có giá khởi điểm từ 78.900 USD và có phạm vi hoạt động 653 km đồng thời tạo ra công suất 620 mã lực thông qua hai động cơ điện. Phiên bản Lucid Air Grand Touring chạy điện có giá bán 110.900 USD thì có khả năng di chuyển khoảng 824 km chỉ trong một lần sạc, tăng từ mức 780 km so với phiên bản cũ. Nhìn chung, tất cả các mẫu Air 2025 đều đạt tiêu chuẩn với bơm nhiệt giống như chiếc Air Sapphire hàng đầu được sử dụng lần đầu tiên. Máy bơm nhiệt này giúp cải thiện phạm vi hoạt động và sạc trong điều kiện lạnh. Bổ sung cho máy bơm nhiệt mới là phần cứng điều khiển thế hệ mới nhất của Lucid, được trang bị sức mạnh xử lý gấp ba và bộ nhớ gấp đôi so với phiên bản cũ. Lucid cũng có thể đưa hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến DreamDrive Premium vào tất cả các mẫu xe làm trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống SurrealSound Pro của thương hiệu này cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn. Peter Rawlinson, giám đốc điều hành và giám đốc công nghệ của Lucid cho biết. “Những cải tiến được giới thiệu trên dòng sản phẩm Lucid Air cho năm 2025 càng củng cố thêm vị thế dẫn đầu của chúng tôi. Lucid Air là hiện thân của cách tiếp cận tối ưu hóa không ngừng nghỉ của chúng tôi, cho phép Air Pure sử dụng ít năng lượng điện hơn bất kỳ phương tiện nào khác cho bất kỳ hành trình nào được thực hiện”, ông Peter Rawlinson cho biết thêm. Video: Xem chi tiết xe điện Lucid Air Pure 2025 mới.

