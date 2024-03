Lotus Type 136 - xe đạp điện giá 654 triệu đồng, đắt ngang "xế hộp"

Lotus - nhà sản xuất xe nổi tiếng của Anh Quốc - mới đây đã giới thiệu mẫu xe đạp điện Lotus Type 136 First Edition phiên bản đặc biệt giới hạn. Chiếc xe đạp điện này được sản xuất giới hạn chỉ 136 chiếc, mỗi chiếc sẽ đi kèm số series riêng. Mức giá xe Lotus Type 136 First Edition là 25.000 euro (khoảng gần 654 triệu đồng) khi quy đổi ra tiền Việt. Kết hợp giữa kỹ thuật F1 vào một chiếc xe đạp điện, Lotus Type 136 First Edition là chiếc xe điện có hệ thống động cơ nhẹ nhất thị trường hiện nay, chỉ 1,2kg. Trong đó, mô tơ điện chỉ nặng 300 gram được ngay trục giữa xe, còn pin được ngụy trang hình chai nước được gắn khung dưới yên, có thể dễ dàng tháo ra bằng một nút bấm. Tất cả bộ phận được được sản xuất bởi HPS từ Monaco. Xe đạp Lotus Type 136 First Edition sử dụng groupset cao cấp của Campagnolo. Đi kèm với đó là bộ vành sợi carbon Campagnolo Bora Ultra và lốp Pirelli Zero Race cao cấp. Tổng khối lượng xe đạp điện Lotus Type 136 First Edition chỉ 9,8kg và sở hữu thiết kế đặc trưng của một chiếc xe đua. Thân xe được trang trí với các họa tiết đặc trưng John Player Special. Lotus không phải là cái tên xa lạ của những người yêu xe đạp. Chiếc Type 108 đã cùng với tay đua Chris Boardman dành huy chương vàng tại Olympic 1992 Barcelona. Hay còn có mẫu xe đạp Lotus Type 110 của hãng cũng được làm bằng vật liệu sợi carbon nguyên khối đầu tiên. Dự kiến mẫu xe đạp điện Lotus Type 136 First Edition giới hạn chỉ 136 chiếc này sẽ được giao tới tay người sử dụng từ tháng 4/2024 tới. Video: Giới thiệu xe đạp điện Lotus Type 136 First Edition.

