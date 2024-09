Lotus Theory 1 – chiếc siêu xe điện sức mạnh tới 1.000 mã lực

Nhãn hiệu xe thể thao Lotus nổi tiếng của Anh Quốc đang trên đà trở lại. Sau khi giới thiệu dải sản phẩm xe thuần điện rất ấn tượng như Emeya, Eletre và Evija, đến nay Lotus tiếp tục cho thấy sự táo bạo khi giới thiệu bản concept vô cùng thú vị mang tên Lotus Theory 1 hoàn toàn mới. Tên gọi của siêu xe điện Lotus Theory 1 đươc lấy cảm hứng chiếc Lotus 49 Formula 1 lừng danh trong quá khứ, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ huyền thoại Lotus Esprit, mẫu xe thể thao từng xuất hiện trong loạt bom tấn về điệp viên 007 James Bond.Lotus Theory 1 là siêu xe điện với cấu trúc 3 chỗ ngồi kiểu McLaren F1, chiếc Theory 1 được trang bị 2 mô-tơ điện đặt tại cả 2 trục bánh xe tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tổng công suất tạo ra lên đến 1.000 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 2,5 giây và vận tốc tối đa 320 km/h. Pin xe có dung lượng 70 kWh, cung cấp đủ năng lượng để đi được 402 km trong một lần sạc. Lotus Theory 1 sở hữu phần thân được làm từ chất liệu sợi carbon đúc tái chế giúp tổng khối lượng duy trì ở mức dưới 1.600 kg. Những chi tiết carbon lộ thiên và phần cửa mở kiểu cánh bướm, cộng với những đường nét thon gọn sắc sảo, tạo cho Lotus Theory 1 diện mạo vô cùng bắt mắt. Xe có kích thước 4.490 x 2.000 x 1.140 mm, tức là còn dài hơn mẫu xe thể thao đầu bảng Lotus Evija (4.459 mm), cùng với chiều dài cơ sở 2.650 mm. Phần đầu xe vuốt nhọn về phía trước, đi kèm cụm đèn trước và dải LED ban ngày mỏng và kéo dài theo viền nắp capo tương tự mẫu SUV Lotus Eletre, tích hợp sẵn các tính năng khí động học chủ động. Bộ mâm thể thao bằng sợi carbon đúc 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, kết hợp bộ lốp hiệu năng cao Pirelli P-ZERO Elect, được phát triển để giảm lực cản lăn và tăng phạm vi di chuyển lên tới 10% so với lốp thông thường. Để kiểm soát sức mạnh của chiếc xe, Lotus trang bị hệ thống phanh AP Racing 6 piston, đĩa phanh trước và sau đều có kích thước 390 mm. Phong cách thiết kế wedge-shaped đặc trưng từng được Giorgetto Giugiaro thể hiện trên Esprit nay trở lại rõ rệt thông qua phần mui vuốt đều xuống phần đuôi, kết hợp cụm đèn hậu LED và cánh gió khí động học chủ động. Cánh sau cũng được gắn trực tiếp vào động cơ và cụm hệ thống treo để đảm bảo lực ép xuống tác động trực tiếp lên giá đỡ hệ thống treo, giúp giảm lực nâng tại cầu trước. Bên trong nội thất là nơi Lotus trình diễn công nghệ nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng với tên gọi Lotuswear. Đây thực chất là một hệ thống phản hồi xúc giác giữa các thành phần điều khiển trong xe với người lái và cả hành khách, được đặt ở ngay trên vô-lăng và bộ ghế ngồi thể thao đặc biệt. Trong đó, phần tựa lưng được chế tác từ các sợi dệt robot đặc biệt của MotorSkins, trong khi tựa đầu được in 3D. Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số với công nghệ Laser cũng thông báo nhiều chức năng như tín hiệu rẽ, mức gia tốc xe… kết hợp phản hồi rung từ ghế. Giao diện đồ họa 2D trực quan được thể hiện trên màn hình OLED vô-lăng, gương chiếu hậu kỹ thuật số (ERMD) và chức năng hiển thị trên kính chắn gió (HUD). Xe cũng được trang bị hệ thống trợ lực lái điện tử nhằm mang lại cảm giác vận hành thể thao thuần khiết nhất. Chiếc Theory 1 lần này được xem như lời trấn an của Lotus dành cho những tín đồ hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mình, rằng hãng vẫn không quên truyền thống và sẵn sàng cho ra đời những chiếc xe ưu tiên cho sự phấn khích của người lái. Còn đối với khách hàng phổ thông, hãng đã có những chiếc dễ tiếp cận hơn như SUV Eletre hay coupe 4 cửa Emeya. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe điện Lotus Concept Theory 1.

