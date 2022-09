Loạt xe ôtô "ngon, bổ, rẻ" sắp ra mắt Việt Nam trong tháng 9/2022

Năm 2022 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường ôtô Việt Nam sau thời điểm khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Loạt xe mới đua nhau chào sân đón sóng ngay từ đầu năm. Bước sang tháng 9, thị trường hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa với loạt xe ôtô ngon bổ rẻ dự kiến ra mắt như Hyundai Elantra, KIA Carens hay Nissan Kicks... Sự ra mắt của Hyundai Elantra thế hệ mới là điều cần thiết ngay tại thời điểm này, bởi sức hút của mẫu sedan hạng C nhà Hyundai tại Việt Nam đang giảm dần với doanh số bán gần như thụt lùi về cuối. Bên cạnh đó, loạt đối thủ mạnh trong phân khúc như K3, Civic, Corolla Altis đều đã cập nhật phiên bản mới và Elantra buộc phải thay đổi để tìm lại sức hút vốn có của mình. Ngay từ tháng 7/2022, giới tư vấn bán hàng đã bắt đầu nhận đặt cọc Hyundai Elantra 2023 kèm lời hứa xe sẽ ra mắt trong quý 3 của năm. Và tháng 9 được xem là thời điểm thích hợp để Elantra vòng đời mới ra mắt người dùng Việt. Bước sang thế hệ thứ 7, Hyundai Elantra thay đổi toàn diện từ hệ thống khung gầm đến thiết kế nội - ngoại thất và khả năng vận hành. Về ngoại hình, Elantra nổi bật với lưới tản nhiệt đa giác, kích thước lớn, thiết kế xếp tầng độc đáo. Hệ thống chiếu sáng trước nối liền tản nhiệt theo xu hướng hiện nay. Hiện các thông số về động cơ cũng như trang bị tiện ích cụ thể trên Hyundai Elantra 2023 chưa được tiết lộ. Dự đoán, xe có 3 tuỳ chọn động cơ như đời cũ, gồm máy 1.6L, 2.0L và tăng áp 1.6L. Biến thể N Line dùng động cơ tăng áp 1.6L, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, tuỳ chọn hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Sự vắng bóng của KIA Rondo trên các bảng xếp hạng doanh số từ giữa năm 2021 cũng như trong danh mục sản phẩm mà hãng công bố đã dấy lên thông tin về việc mẫu xe này sẽ được thay thế bởi "người anh em" Carens. Vào cuối tháng 8/2022 vừa qua, nhiều đại lý KIA cũng đã bắt đầu chào bán Carens thế hệ mới. Cụ thể, KIA Carens 2023 mới mang thiết kế hoàn toàn khác biệt so với mô hình tiền nhiệm với kiểu dáng lai crossover trẻ trung, năng động. Công nghệ tiện nghi bên trong khoang nội thất cũng nhiều và hấp dẫn hơn. Theo thông tin mình tìm hiểu được thì Kia Carens thế hệ mới bán ra tại Việt Nam dự kiến sẽ được lắp ráp trong nước với hai phiên bản động cơ: máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 113 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp, và máy xăng 1.4L tăng áp mạnh 138 mã lực, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nissan Kicks là cái tên hoàn toàn mới trong làng xe Việt, dự kiến sẽ ra mắt khách hàng ngay trong tháng 9 này. Góp mặt tại phân khúc SUV đô thị hạng B vốn rất sôi động, "tân binh" của Nissan sẽ phải cạnh tranh với loạt đối thủ đáng gờm như Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V... Một trong những lợi thế nổi bật và được mong chờ nhất trên Nissan Kicks sắp ra mắt chính là động cơ hybrid e-Power dùng pin lithium-ion, khác với các xe hybrid đang mở bán. Thông tin từ giới tư vấn bán hàng cho biết, Nissan Kicks 2023 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, xe sẽ được bán ra với 2 phiên bản cùng mức giá dự kiến khoảng 650 triệu đồng. Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga hybrid thuộc mô hình nâng cấp của phiên bản đang mở bán hiện tại ở thị trường Việt Nam. Dự đoán, xe sẽ tiếp tục nhập khẩu Indonesia với giá bán dự kiến từ 520 triệu đồng. Xét về diện mạo cũng như trang bị, Suzuki Ertiga hybrid không có nhiều điểm khác biệt so với bản thường. Động cơ mới là chi tiết được người dùng quan tâm và chờ đợi nhất trên Suzuki Ertiga nâng cấp. Vốn nổi tiếng về độ "uống xăng như ngửi", sự xuất hiện của động cơ hybrid càng khiến khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ thêm phần ấn tượng. Và đây cũng được xem là lợi thế lớn nhất tạo nên sức hút cho Suzuki Ertiga mới trong cuộc đua giành thị phần thời gian tới. Video: Suzuki Ertiga Hybrid chỉ tốn 2.93 lít xăng cho 100 km.

