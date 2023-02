Loạt xe ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2022, Hyundai Tucson lọt top

Đến hẹn lại lên, danh sách top 10 xe ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2022 đã được công bố dựa trên doanh số do các hãng đưa ra tại 162 quốc gia. Trong top 10 năm ngoái, có khá nhiều gương mặt quen thuộc như Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda CR-V, Ford F-Series và Chevrolet Silverado.

Theo đó, mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2022 tiếp tục là Toyota Corolla với doanh số cộng dồn lên đến 1,12 triệu xe, giảm 2,2% so với năm 2021. Đồng thời, mẫu xe cỡ C này cũng bỏ xa những cái tên khác có trong top 10. Ngoài ra, Toyota Corolla còn là mẫu xe du lịch bán chạy nhất thế giới trong năm ngoái.

Đứng ở vị trí thứ hai là mẫu SUV cỡ C Toyota RAV4. Trong năm 2022, hãng Toyota đã bán được 871.220 chiếc RAV4 cho khách hàng toàn cầu, giảm đến 13,7%. Tuy nhiên, Toyota RAV4 vẫn bảo toàn được vị trí là mẫu SUV bán chạy nhất thế giới trong năm 2022.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về dòng xe bán tải Ford F-Series như năm 2021. "Vua doanh số" của khu vực Bắc Mỹ đã mang về tổng cộng 786.303 khách hàng cho thương hiệu Ford trong năm ngoái, giảm 8,8%.

Xếp phía sau Ford F-Series là mẫu SUV thuần điện Tesla Model Y với 758.792 xe bán ra trong năm 2022, tăng trưởng đến 88,5%. Đồng thời, thứ hạng của Tesla Model Y cũng đã cải thiện 15 vị trí so với bảng xếp hạng năm 2021. Với kết quả này, Model Y chẳng những là đầu tàu của thương hiệu Tesla mà còn bán chạy số 1 trong mảng ôtô điện. Đây cũng là mẫu xe điện duy nhất lọt vào top 10 này.

Tesla Model Y là mẫu ô tô điện duy nhất trong top 10 Tiếp theo là Toyota Camry - 1 trong 2 mẫu xe du lịch xuất hiện trong top 10, bên cạnh người anh em Corolla. Với doanh số 676.845 xe, Toyota Camry là mẫu sedan hạng trung bán chạy nhất thế giới trong năm ngoái. Tuy nhiên, so với năm 2021, mẫu sedan này đã sụt giảm 2,7% về lượng xe bán ra. Vị trí thứ 6 gọi tên Honda CR-V với doanh số 602.675 xe, giảm đến 17,8%. 2022 là một năm không thành công của Honda khi doanh số cộng dồn sụt giảm khá mạnh, nhất là ở Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Với kết quả này, CR-V tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Honda trong năm ngoái. Tuy nhiên, Honda CR-V đã bị đối thủ đồng hương Toyota RAV4 bỏ lại khá xa. Đứng sau Honda CR-V là mẫu xe bán tải cỡ lớn Chevrolet Silverado - đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ford F-Series. Trái ngược với đối thủ, Chevrolet Silverado lại tăng nhẹ doanh số (1,8%) lên 591.594 xe trong năm ngoái. Ngoài các mẫu xe Nhật Bản và Mỹ, top 10 năm ngoái còn đón nhận một đại diện đến từ Hàn Quốc, đó là Hyundai Tucson thế hệ mới. Mẫu xe này đạt doanh số 565.100 xe trên toàn cầu trong năm ngoái, đứng thứ 8 thế giới và thứ 3 trong phân khúc SUV. So với năm 2021, doanh số Hyundai Tucson bán ra đã tăng nhẹ 1,2%. Hyundai Tucson trở thành đại diện duy nhất của xe Hàn trong top 10. Tiếp đó là mẫu xe bán tải cỡ trung Toyota Hilux với kết quả cộng dồn 564.759 xe, tăng 2,7%. Như vậy, Toyota Hilux cũng là quán quân của phân khúc xe bán tải cỡ trung toàn cầu. Mẫu xe chốt lại top 10 là Ram Pick-up - 1 trong 3 chân kiềng của làng xe bán tải cỡ lớn Bắc Mỹ. Trong năm 2022, lượng xe Ram Pick-up bán ra giảm đến 15,4%, xuống còn 545.423 chiếc. Danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2022.

Tuy không lọt vào top 10 nhưng 2 mẫu xe Trung Quốc BYD Song và BYD Qin Plus lại đáng được nhắc đến nhờ sức tăng trưởng ấn tượng trong năm ngoái. Theo đó, BYD Song đứng thứ 14 trên toàn cầu, tăng đến 71 vị trí so với năm 2021. Vị trí tương ứng của BYD Qin Plus là thứ 26 thay vì thứ 120 như năm 2021.

Ngoài ra, còn phải kể đến một số mẫu xe bị đánh bật khỏi top 10, đó là Toyota Yaris, Honda Civic và Tesla Model 3. Trong năm 2021, Toyota Yaris đứng thứ 7, Honda Civic đứng thứ 8 và Tesla Model 3 đứng thứ 10.

Qua top 10 kể trên, có thể thấy sự đông đảo của những mẫu xe Nhật Bản, bao gồm Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Camry, Honda CR-V và Toyota Hilux. Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô Mỹ góp 4 đại diện là Ford F-Series, Tesla Model Y, Chevrolet Silverado và Ram Pick-up.

Nhiều khả năng trong năm 2023 này, top 10 xe bán chạy nhất thế giới sẽ có sự góp mặt của các mẫu ô tô Trung Quốc, đặc biệt là BYD. Trong năm ngoái, BYD chính là một trong những thương hiệu ô tô có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới, bám đuổi sát sao Tesla trong mảng xe điện. Hiện BYD là hãng xe điện bán chạy thứ 2 thế giới, chỉ thua Tesla. Cứ đà này, BYD được các chuyên gia dự đoán là có thể sẽ sớm vượt mặt Tesla.