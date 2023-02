Một số phiên bản của những dòng xe này từ nay có giá niêm yết thấp hơn từ 10-60 triệu đồng so với lần công bố trước đó. Cụ thể, dòng hatchback hạng A - Kia New Morning giảm giá đồng loạt 20 triệu đồng cho các phiên bản AT Premium, X-Line và GT-Line. Loạt xe Kia tại Việt Nam bất ngờ giảm giá hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, một số đại lý hiện nay còn đưa ra thêm khuyến mãi 10 triệu đồng giảm thêm vào giá bán nhưng không phải phiên bản nào cũng có thể được áp dụng.

So với trước đây, dòng sedan cỡ D Kia K5 giá niêm yết thấp hơn từ 20-30 triệu đồng, giá khởi điểm mới là 904 triệu đồng cho phiên bản K5 2.0 Luxury. Một số đại lý cũng đang tự áp dụng mức ưu đãi 20 triệu đồng nhằm thu hút thêm sự quan tâm của khách hàng. Một số đại lý Kia cũng đang tự áp dụng mức ưu đãi 20 triệu đồng nhằm thu hút thêm sự quan tâm của khách hàng.

Tất cả phiên bản Kia Sonet giảm giá niêm yết 10 triệu đồng, đi kèm là ưu đãi giá từ 20-30 triệu đồng trong tháng 2. Sau điều chỉnh giá và khuyến mãi, khách hàng có thể tiếp cận được mẫu SUV đô thị hạng A với giá thấp nhất chỉ từ 534 triệu đồng. Kia Sorento giảm từ 20-60 triệu đồng tùy phiên bản, mức giảm nhiều nhất thuộc về bản 2.2D Premium và Sorento Hybrid/Plug-in Hybrid.

Dòng cuối cùng được điều chỉnh giá bán là Sorento, giảm từ 20-60 triệu đồng tùy phiên bản, trong đó mức giảm nhiều nhất thuộc về bản 2.2D Premium và các biến thể Sorento Hybrid/Plug-in Hybrid. Bên cạnh đó, các mẫu Sorento còn được nhận thêm khuyến mãi từ đại lý, nên mức giảm về lý thuyết sẽ có tổng giá trị lên đến 85 triệu đồng tùy phiên bản.

Năm 2022, Kia từng nhiều lần tăng giá danh mục sản phẩm tại Việt Nam vào các tháng 2, 5, 9 và 11. Trong đó ở lần điều chỉnh gần đây nhất vào tháng 11/2022, tất cả các dòng xe Kia ngoại trừ Carens đều tăng giá từ 10-70 triệu đồng.

