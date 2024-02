Loạt ôtô thể thao cổ vừa được phép nhập khẩu vào Mỹ sau 25 năm

Theo Tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện cơ giới liên bang (FMVSS), nhiều mẫu ôtô thể thao cổ điển tại các thị trường khác không được phép nhập khẩu vào Mỹ do không đáp ứng được những quy chuần từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA). Tuy nhiên sau 25 năm, các phương tiện này có thể được nhập khẩu và sử dụng chính thức tại Mỹ mà không cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc FMVSS. Năm 2024 đánh dấu nhiều mẫu xe thể thao chính thức được phép nhập khẩu và lưu hành tại đất nước này. Nissan Skyline GT-R (R34): Được mong đợi nhất là mẫu xe thể thao biểu tượng Nissan Skyline GT-R (R34). Trên lý thuyết, mẫu xe này đã được ra mắt từ năm 1998, tuy nhiên chỉ được đưa vào sản xuất từ tháng 1/1999. Đây là dòng xe JDM (xe nội địa Nhật Bản) được nhiều nhà sưu tập trên khắp thế giới săn đón. Những chiếc Skyline GT-R (R34) trước chỉ có thể lăn bánh tại Mỹ với hình thức xe trưng bày, cùng mức giới hạn quãng đường di chuyển trong vòng một năm rất khắt khe. Trái tim của chiếc xe này là động cơ lừng danh RB26 twin-turbo 6 xy-lanh thẳng hàng 2.6L, công suất 280 mã lực. Tuy nhiên, nhiều người chơi xe có thể nâng sức mạnh của chiếc xe hơn 1.000 mã lực. Nissan Skyline GT-R còn là một mẫu xe nổi bật trong văn hóa đại chúng với loạt phim bom tấn Fast & Furious. Nissan Silvia S15: Bên cạnh Nissan Skyline GT-R (R34), Nissan Silvia cũng là một mẫu xe thể thao đến từ Nhật Bản được nhiều tín độ JDM săn lùng. S15 là phiên bản cuối cùng được ra mắt vào năm 1999 và dừng sản xuất vào năm 2002. Thiết kế hiện đại, dễ dàng nâng cấp ngoại thất và hiệu suất vận hành là những ưu điểm của chiếc xe này.





Nissan Silvia S15 được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng tăng áp 2.0L mang mã SR20DET, sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm. Phiên bản hút khí tự nhiên chỉ có công suất khoảng 165 mã lực. Mẫu xe này cũng từng xuất hiện trong loạt phim Fast & Furious và được nhiều người yêu thích.







Mitsubishi Lancer Evolution VI: Từng là biểu tượng của hãng xe giàu truyền thống Mitsubishi, Lancer Evolution VI nổi tiếng với những chiến thắng ấn tượng tại các giải đua Rally WRC cùng với tay đua Tommi Makinen.







Sau 25 năm, những tín đồ của môn thể thao tốc độ này tại Mỹ đã có thể sở hữu chiếc xe một cách hợp pháp trong bộ sưu tập của mình. Vào năm 2021, một chiếc Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition đã được bán đấu giá thành công với giá trị lên đến 203.000 USD.







Pagani Zonda C12: Ra mắt vào năm 1999, Pagani Zonda C12 huyền thoại là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu siêu xe Italy. Chiếc xe được đặt theo tên một luồng gió đặc trưng thổi qua Argentina.







Trái tim của chiếc xe là khối động cơ V12 dung tích 6.0L do Mercedes-AMG lắp ráp, sản sinh công suất 400 mã lực hoặc 450 mã lực, đi kèm cùng hộp số sàn 5 cấp. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 4 giây. Chỉ có 5 chiếc Pagani Zonda C12 từng được sản xuất, sau đó được thay thế bởi phiên bản Zonda C12-S.







Porsche 996 GT3: Biến thể GT3 lần đầu tiên được giới thiệu trên thế hệ thứ 5 của dòng xe thể thao Porsche 911. Tên gọi này dùng để chỉ những chiếc xe được nâng cấp với những tiêu chuẩn thi đấu cho hạng mục GT3 của FIA.







Điểm làm nên tính hấp dẫn của mẫu xe này là được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 3.6L của những mẫu xe đua Porsche 962 và Porsche 911 GT1, thay vì sử dụng động cơ thông thường trên các mẫu 996 ra mắt trước đó. Từ năm 1999 đến năm 2005, chỉ có 1.868 chiếc Porsche 996 GT3 được sản xuất.







TVR Tuscan Speed Six: Được sản xuất bởi hãng xe Anh Quốc TVR, Tuscan Speed Six được lấy cảm hứng từ huyền thoại Tuscan đời 1967 với phong cách hoài cổ. Chỉ có 1.677 chiếc được sản xuất từ năm 1999 đến năm 2006.





Với các phiên bản khác nhau, Tuscan Speed Six được trang bị 3 loại động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng với công suất dao động từ 360 đến 390 mã lực. Mẫu xe này có mức giá bán lại trung bình hơn 26.000 USD.



Video: Nissan Skyline tại Mỹ.





