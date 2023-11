Loạt ôtô số tự động giá chỉ từ 100 triệu, đủ dùng tại Việt Nam

Xe số tự động dễ lái nhưng tìm xe với giá loanh quanh 100 triệu, bạn chỉ có thể tiếp cận được những chiếc xe đời sâu, tốn chi phí bảo dưỡng. Dẫu vậy, thị trường xe cũ vẫn tạo ra "cơ duyên" để bạn săn được chiếc ôtô số tự động giá 100 triệu có chất lượng vượt hẳn giá trị mà bạn bỏ ra. Mazda Premacy: giá 115-135 triệu đồng

Tài chính trên dưới 100 triệu đồng, bạn có thể nhắm đến chiếc MPV rộng rãi Mazda Premacy, đời 2002-2004. Premacy ra mắt thế giới từ năm 1999 và về Việt Nam vào tháng 8/2002, do công ty ôtô Hòa Bình lắp ráp. Dù đã ngừng bán vào năm 2005 nhưng mẫu xe đa dụng của Mazda vẫn được lòng giới săn xe cũ bởi sự bền bỉ, chi phí thay thế phụ tùng rẻ. Cách đây 1 năm, khách mua Mazda Premacy phải chuẩn bị khoảng 150-180 triệu đồng nhưng hiện nay giá xe đã hạ nhiều, chỉ cần khoảng 115-135 triệu đồng là có thể giao dịch mua bán. Nếu khéo mặc cả, bạn có thể mua được chiếc xe MPV số tự động giá 100 triệu đồng. Mazda Premacy có thông số kỹ thuật là 4.340 x 1.705 x 1.570 (mm) tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Nặng hơn 1,3 tấn và khoảng sáng gầm xe thấp 155 mm. Dung tích bình xăng 58L. Nội thất nguyên bản bọc nỉ, trang bị tiện nghi đơn giản. Tính năng an toàn trên xe gồm phanh ABS, đèn sương mù, đai an toàn trên các ghế, đèn phanh thứ 3 trên kính sau. Xe sử dụng động cơ 1.8L đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống treo trên xe Mazda Premacy là kiểu độc lập Macpherson với lò xo trụ phía trước và thanh liên kết hình thang kép ở phía sau. Điểm hạn chế mà người mua phải biết đánh đổi là xe khá tốn xăng, đời cao, thiết kế không bắt mắt. KIA Morning SLX: giá 125 triệu đồng KIA Morning luôn là cái tên được người mua ôtô giá rẻ nhắm đến. KIA Morning SLX đời 2006 sử dụng hộp số tự động 4 cấp với kiểu chuyển số thẳng. Từ đời 2009, dòng xe này chuyển sang sử dụng hộp số kiểu "zic zắc". Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ 1.0L. Nội thất của xe nổi bật với hệ thống ghế ngồi bọc da, vô-lăng cũng bọc da sang trọng, ghế lái có bệ tỳ tay, kính lái chỉnh điện, điều hòa tự động, có sấy ghế và đàm thoại rảnh tay, giải trí đầu đĩa CD/FM,.. Nhược điểm của KIA Morning SLX là chỉ dài hơn 3,5 m nên không gian để đồ phía sau hạn chế. Xe nhỏ gọn, chỉ phù hợp di chuyển chủ yếu trong nội đô và phục vụ gia đình nhỏ, ít thành viên. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trong nội đô ước tính khoảng 6,5 lít/100km. Ford Mondeo 2.5 AT: 95-130 triệu đồng

Mẫu sedan cỡ D của Ford cũng là một gợi ý khá tốt cho những ai cần mua ô tô số tự động tầm giá 100 triệu. Mondeo sinh ra để đối đầu với Toyota Camry hay Honda Accord. Mẫu xe này từng được bán tại Việt Nam trong giai đoạn 2003 (thuộc thế hệ thứ 2) - 2009 (thế hệ thứ 3). Hiện tại, Mondeo chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Ford Mondeo ngừng bán tại Việt Nam là kén khách do giá linh kiện thay thế đắt đỏ, tốn nhiên liệu (15 lít/100km trong phố), hay hỏng vặt. Đổi lại, xe vận hành chắc chắn, mạnh mẽ, cách âm tốt. Trên thị trường xe cũ, giá xe Ford Mondeo thấp hơn rất nhiều so với giá xe Toyota Camry, Honda Accord (cùng đời) và tính thanh khoản chậm hơn. Do đó, nếu mua xe để sử dụng thì bạn có thể dựa vào điểm này để thương lượng mức giá rẻ hơn để mua được chiếc xe phù hợp với tài chính và mục đích sử dụng. Ford Mondeo 2.5 AT 2003 sở hữu kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.805 x 1.812 x 1.440 (mm), chiều dài cơ sở 2.754 mm, nhỏ gọn hơn hẳn với Toyota Camry. Ghế ngồi bên trọng bọc da, ghế lái chỉnh điện. Các chi tiết như vô lăng, bệ cần số, bảng táp-lô được ốp gỗ sang trọng. Thị trường ôtô cũ có rất nhiều lựa chọn giá rẻ, dễ mua, dễ săn, dễ thương lượng. Tuy nhiên, giá thành song hành với chất xe. Người mua cần tỉnh táo trong việc thẩm định chất lượng, lịch sử sử dụng. Những chiếc ôtô giá 100 triệu đều là xe đời sâu, độ cũ cao nhưng vẫn có những chiếc làm phương tiện che mưa, che nắng tốt. Nếu tài chính có hạn, hãy nên cân nhắc rồi mới tiến đến hành trình tìm kiếm, mua bán. Video: 8 sai lầm thường gặp khi mua chiếc xe ôtô đầu tiên.

Xe số tự động dễ lái nhưng tìm xe với giá loanh quanh 100 triệu, bạn chỉ có thể tiếp cận được những chiếc xe đời sâu, tốn chi phí bảo dưỡng. Dẫu vậy, thị trường xe cũ vẫn tạo ra "cơ duyên" để bạn săn được chiếc ôtô số tự động giá 100 triệu có chất lượng vượt hẳn giá trị mà bạn bỏ ra. Mazda Premacy: giá 115-135 triệu đồng

Tài chính trên dưới 100 triệu đồng, bạn có thể nhắm đến chiếc MPV rộng rãi Mazda Premacy, đời 2002-2004. Premacy ra mắt thế giới từ năm 1999 và về Việt Nam vào tháng 8/2002, do công ty ôtô Hòa Bình lắp ráp. Dù đã ngừng bán vào năm 2005 nhưng mẫu xe đa dụng của Mazda vẫn được lòng giới săn xe cũ bởi sự bền bỉ, chi phí thay thế phụ tùng rẻ. Cách đây 1 năm, khách mua Mazda Premacy phải chuẩn bị khoảng 150-180 triệu đồng nhưng hiện nay giá xe đã hạ nhiều, chỉ cần khoảng 115-135 triệu đồng là có thể giao dịch mua bán. Nếu khéo mặc cả, bạn có thể mua được chiếc xe MPV số tự động giá 100 triệu đồng. Mazda Premacy có thông số kỹ thuật là 4.340 x 1.705 x 1.570 (mm) tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Nặng hơn 1,3 tấn và khoảng sáng gầm xe thấp 155 mm. Dung tích bình xăng 58L. Nội thất nguyên bản bọc nỉ, trang bị tiện nghi đơn giản. Tính năng an toàn trên xe gồm phanh ABS, đèn sương mù, đai an toàn trên các ghế, đèn phanh thứ 3 trên kính sau. Xe sử dụng động cơ 1.8L đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống treo trên xe Mazda Premacy là kiểu độc lập Macpherson với lò xo trụ phía trước và thanh liên kết hình thang kép ở phía sau. Điểm hạn chế mà người mua phải biết đánh đổi là xe khá tốn xăng, đời cao, thiết kế không bắt mắt. KIA Morning SLX: giá 125 triệu đồng KIA Morning luôn là cái tên được người mua ôtô giá rẻ nhắm đến. KIA Morning SLX đời 2006 sử dụng hộp số tự động 4 cấp với kiểu chuyển số thẳng. Từ đời 2009, dòng xe này chuyển sang sử dụng hộp số kiểu "zic zắc". Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ 1.0L. Nội thất của xe nổi bật với hệ thống ghế ngồi bọc da, vô-lăng cũng bọc da sang trọng, ghế lái có bệ tỳ tay, kính lái chỉnh điện, điều hòa tự động, có sấy ghế và đàm thoại rảnh tay, giải trí đầu đĩa CD/FM,.. Nhược điểm của KIA Morning SLX là chỉ dài hơn 3,5 m nên không gian để đồ phía sau hạn chế. Xe nhỏ gọn, chỉ phù hợp di chuyển chủ yếu trong nội đô và phục vụ gia đình nhỏ, ít thành viên. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trong nội đô ước tính khoảng 6,5 lít/100km. Ford Mondeo 2.5 AT: 95-130 triệu đồng

Mẫu sedan cỡ D của Ford cũng là một gợi ý khá tốt cho những ai cần mua ô tô số tự động tầm giá 100 triệu. Mondeo sinh ra để đối đầu với Toyota Camry hay Honda Accord. Mẫu xe này từng được bán tại Việt Nam trong giai đoạn 2003 (thuộc thế hệ thứ 2) - 2009 (thế hệ thứ 3). Hiện tại, Mondeo chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Ford Mondeo ngừng bán tại Việt Nam là kén khách do giá linh kiện thay thế đắt đỏ, tốn nhiên liệu (15 lít/100km trong phố), hay hỏng vặt. Đổi lại, xe vận hành chắc chắn, mạnh mẽ, cách âm tốt. Trên thị trường xe cũ, giá xe Ford Mondeo thấp hơn rất nhiều so với giá xe Toyota Camry, Honda Accord (cùng đời) và tính thanh khoản chậm hơn. Do đó, nếu mua xe để sử dụng thì bạn có thể dựa vào điểm này để thương lượng mức giá rẻ hơn để mua được chiếc xe phù hợp với tài chính và mục đích sử dụng. Ford Mondeo 2.5 AT 2003 sở hữu kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.805 x 1.812 x 1.440 (mm), chiều dài cơ sở 2.754 mm, nhỏ gọn hơn hẳn với Toyota Camry. Ghế ngồi bên trọng bọc da, ghế lái chỉnh điện. Các chi tiết như vô lăng, bệ cần số, bảng táp-lô được ốp gỗ sang trọng. Thị trường ôtô cũ có rất nhiều lựa chọn giá rẻ, dễ mua, dễ săn, dễ thương lượng. Tuy nhiên, giá thành song hành với chất xe. Người mua cần tỉnh táo trong việc thẩm định chất lượng, lịch sử sử dụng. Những chiếc ôtô giá 100 triệu đều là xe đời sâu, độ cũ cao nhưng vẫn có những chiếc làm phương tiện che mưa, che nắng tốt. Nếu tài chính có hạn, hãy nên cân nhắc rồi mới tiến đến hành trình tìm kiếm, mua bán. Video: 8 sai lầm thường gặp khi mua chiếc xe ôtô đầu tiên.