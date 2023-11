Loạt ôtô Nhật Bản nhập khẩu "ế chổng vó" tại Việt Nam tháng 10/2023

Loạt ôtô Nhật Bản nhập khẩu ế nhất Việt Nam đầu tiên phải kể đến là Suzuki Ciaz, mẫu xe sedan này bán ra chỉ được 4 xe trong tháng 10/2023 vừa qua, giảm 4 xe so với tháng 9. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2023, Ciaz vẫn chỉ bán được 32, vẫn ít nhất toàn thị trường ôtô Việt Nam. Toyota Yaris: 4 xe

Trong tháng 10/2023 chỉ có 4 xe Toyota Yaris đến tay khách hàng Việt Nam, tương đương lượng xe bán ra trong tháng 9. Hiện tại, tại Thái Lan mẫu xe này đã có bản nâng cấp, tuy nhiên ở Việt Nam mẫu xe này vẫn đang phân phối mẫu cũ. Ford Explorer: 5 xe

Mẫu SUV full-size của Ford bán ra được 5 xe trong tháng 10/2023. Giá bán lên tới gần 2,5 tỉ đồng sau lần điều chỉnh trong tháng 4/2023 khiến Explorer phần nào mất đi tính cạnh tranh, khó tiếp cận số đông khách hàng mua ôtô tại Việt Nam. Honda Accord: 7 xe

Mẫu sedan cỡ D Honda Acord bán ra được 7 xe trong cả tháng 10, nhiều hơn tháng trước 4 xe và xếp thứ 4 trong top xe bán chậm nhất thị trường. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Accord đạt 41 xe. Hiện tại, Accord vẫn đang được áp dụng chương trình giảm giá để tạo sức hút. Mẫu xe sedan nhập khẩu Thái Lan này có giá bán từ 1,319 - 1,329 tỉ đồng. Toyota Hilux: 12 xe

Trở lại thị trường ôtô Việt Nam từ tháng 3/2023, Toyota Hilux với một số thay đổi về trang bị, thiết kế vẫn chưa thể tìm lại sức hút và vị thế vốn có trên thị trường ô tô Việt Nam. Tháng 10/2023, doanh số bán Toyota Hilux đạt 12 xe, giảm 8 xe so với tháng trước. Trở lại Việt Nam, Toyota Hilux chỉ có 1 phiên bản, giá bán 852 triệu đồng. Toyota Land Cruiser Prado: 18 xe

Kết thúc tháng 10/2023, Toyota Land Cruiser Prado bán được 18 xe, xếp vị trí thứ 6 trong danh sách ô tô bán chậm. Được đánh giá cao về độ ổn định, bền bỉ... tuy nhiên giá bán lên 2,588 - 2,599 tỉ đồng chính là nguyên nhân khiến Cruiser Prado không được số đông người Việt lựa chọn. Isuzu mu-X: 26 xe

Doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 10/2023 đạt 26 xe, giảm 3 xe so với tháng 9/2023. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Suzuki Swift: 26 xe

Mức giá khá cao so với các đối thủ cạnh tranh trong khi trang bị hạn chế khiến Suzuki Swift chỉ bán được 26 xe trong tháng 10/2023, giảm 15 xe so với trước. Mẫu hatchback cỡ B của Suzuki hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLX với mức giá 549,9 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport: 34 xe

Mẫu SUV 7 chỗ của Mitsubishi đã có khá nhiều thay đổi, tuy nhiên vẫn kém sức hút hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Fortuner, Ford Everest... Doanh số bán Pajero Sport trong tháng 10.2023 đạt 34 xe, giảm 60 xe so với tháng trước. Isuzu D-Max: 49 xe

Với 49 chiếc bán ra trong tháng 10, doanh số của mẫu bán tải nhà Isuzu tăng 17 xe so với tháng trước. Luỹ kế 10 tháng đầu năm, Isuzu D-Max đạt tổng doanh số là 445 xe. Mẫu bán tải nhập khẩu từ Thái Lan nổi tiếng về độ bền bỉ, ổn định… tuy nhiên tương tự mu-X, những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán D-Max kém xa các đối thủ. Video: Bỏ Everest, Fortuner..., mua Isuzu Mu-X giá rẻ chống ế.

