Loạt ôtô mới nào sắp về Việt Nam giữa tâm dịch COVID-19?

Hiện tại, các hãng ôtô tại Việt Nam đang tích cực hoàn thiện kế hoạch tung ra thị trường những mẫu xe mới, trong đó có một số xe lần đầu ra mắt, số còn lại là phiên bản nâng cấp hoặc thuộc diện "tái xuất" sau thời gian vắng bóng dù tình hình dịch bênh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Các đại lý phân phối đã tiếp nhận những mẫu Suzuki XL7 2020 mới đầu tiên, chỉ chờ ngày giao xe cho khách. Trong tháng 2/2020 vừa qua, Suzuki XL7 2020 chính thức ra mắt thị trường Indonesia và nhanh chóng nhận được sự ưu ái từ phía người tiêu dùng. Có thời điểm, doanh số của mẫu Crossover 5+2 này còn vượt qua cả Mitsubishi Xpander Cross - mẫu xe vốn được yêu thích tại Indonesia. Suzuki XL7 2020 sở hữu ngoại hình khá ấn tượng và dự đoán sẽ giúp Suzuki sớm khẳng định tên tuổi tại Việt Nam - nơi hãng xe Nhật bị khách hàng thờ ơ. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực, momen xoắn 138 Nm. Nếu bán tại Việt Nam, mẫu xe này chỉ có duy nhất một lựa chọn về hộp số (tự động 4 cấp). Suzuki XL7 2020 sẽ ngồi chung "chiếu" với Toyota Rush và Mitsubishi Xpander Cross. Mitsubishi Việt Nam đã đưa về nước lô xe Mitsubishi Xpander Cross đầu tiên và đang chờ ngày vén màn. Nhiều chuyên gia cho rằng, Mitsubishi Xpander Cross thực chất là một biến thể SUV của mẫu xe đa dụng Xpander. Xpander Cross vẫn có cấu hình 5+2 chỗ ngồi nhưng điểm khác biệt nằm ở kích thước. Mitsubishi Xpander Cross sở hữu kích thước lớn hơn Xpander, dài hơn 25 mm, rộng và cao hơn 50 mm, khoảng sáng gầm xe cũng lớn hơn 20 mm. Tại Indonesia, Mitsubishi Xpander Cross mới cung cấp cho người tiêu dùng 3 lựa chọn gồm: 1 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực, momen xoắn 141 Nm tương tự Xpander. Xpander Cross đến Việt Nam để tuyên chiến với Suzuki XL7 và Toyota Rush. Năm 2014, Ford Escape bị khai tử tại Việt Nam và bây giờ nó đã tìm được lý do để quay trở lại phân khúc Crossover hạng C. Lần ra mắt này, Ford Escape 2020 mới xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Mềm mại và hiện đại hơn, loại bỏ hoàn toàn nét hầm hố, vuông vức trước kia. Nhà sản xuất vẫn giữ bí mật về các thông số của xe. Có khả năng, xe sẽ ra mắt vào cuối năm nay nhưng rất có thể Ford Việt Nam sẽ lùi lịch ra mắt xe sang năm tiếp theo nếu dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát. Ford Escape bán tại Mỹ với 3 lựa chọn về động cơ gồm: EcoBoost 1.5L, Hybrid 2.5L và EcoBoost 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Kia Seltos 2020 mới chính thức tuyên chiến với các đối thủ trong phân khúc Crossover cỡ nhỏ tại Việt Nam bao gồm Ford EcoSport, Hyundai Kona và Honda HR-V. Ngày 20/6/2019, Kia Seltos lần đầu ra mắt thị trường Ấn Độ, sau đó lần lượt đặt chân lên các nước Đông Nam Á. Kia Seltos có tới 3 lựa chọn về động cơ gồm: Động cơ tăng áp 1.6L, sản sinh công suất tối đa 175 mã lực; động cơ nạp khí tự nhiên 2.0L, cho công suất 147 mã lực và khối động cơ diesel 1.6L cho công suất 134 mã lực. Cùng với đó là các lựa chọn về hộp số: Tự động 6 cấp, tự động 7 cấp và CVT. Mẫu xe mới của Kia chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh về thiết kế và danh sách trang bị hiện đại, tiện nghi. Honda City thế hệ mới ra mắt thị trường Thái Lan vào cuối năm 2019. Hiện tại, xe rậm rịch về Việt Nam. Người tiêu dùng Việt sắp được diện kiến một mẫu Honda City hoàn toàn mới với ngoại hình thanh thoát, lịch lãm nhờ được Honda ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới. Tại Thái Lan, xe sử dụng động cơ tăng áp 1.0L mới, cho công suất tối đa 122 mã lực, momen xoắn 173 mã lực, mạnh hơn so với khối động cơ 1.5L của thế hệ hiện hành. Honda Việt Nam vẫn chưa lên tiếng xác nhận thời gian ra mắt. Tuy nhiên, trước sức ép đến từ đối thủ Toyota Vios, Kia Soluto và Mitsubishi Attrage 2020, Honda City sẽ sớm lột xác. Phiên bản nâng cấp của Kia Sorento hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt vào quý III hoặc đầu quý IV năm nay. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Sorento thế hệ thứ 3 đã ra mắt lần đầu tại châu Âu từ năm 2018 và được giới thiệu tại Singapore Motor Show 2020. Thay đổi mạnh mẽ nhất ở phiên bản nâng cấp lần này diễn ra ở phần đầu và đuôi xe. Thông số về cỗ máy vận hành của xe vẫn được Thaco giữ bí mật. Hiện tại, mẫu SUV này đang được bán với 2 lựa chọn về động cơ, gồm: Động cơ xăng 2.4L, cho công suất tối đa 174 mã lực, momen xoắn tối đa 227 Nm và khối động cơ diesel 2.2L, cho công suất 195 mã lực, mô-men xoắn 437 Nm. Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới từng bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam hồi đầu năm nay, báo hiệu ngày ra mắt đã cận kề nhằm tranh giành thị phần với Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Ford Everest. Rất có thể, Mitsubishi Việt Nam sẽ không tận dụng lại khối động cơ xăng V6, thay vào đó là sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L mã hiệu 4N15, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Đây là động cơ trang bị trên mẫu xe bán tải Triton và Pajero Sport bản tiêu chuẩn hiện bán tại thị trường ôtô Việt Nam. Với sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, Toyota Corolla Altis thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp Toyota lấy lại ánh hào quang năm xưa trong phân khúc Sedan hạng C tại Việt Nam. Toyota Corolla Altis thế hệ mới sở hữu một diện mạo vuông vắn, trẻ trung, không còn những đặc điểm của một chiếc xe dành cho khách hàng trung niên. Phong cách thiết kế mới mẻ này từng mang lại thành công cho "người anh em" Camry. Hiện Toyota Việt Nam chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự kiện ra mắt Altis mới nhưng các đại lý phân phối đã nhận đặt cọc mẫu xe này, điều đó cho thấy xe sẽ được mở bán trong năm nay. Video: Top 5 mẫu xe mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam 2020.

