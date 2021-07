Loạt ôtô mới chào khách Việt tháng 6/2021, cao nhất hơn 20 tỷ

Mặc dù trong tháng 6, tình hình Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường ôtô Việt Nam, tuy nhiêu rất nhiều hãng xe vẫn quyết định tung ra hàng loạt các sản phẩm mới. Đáng chú ý là những mẫu xe mới chính hãng chào hàng người dùng đủ các phân khúc, từ bình dân tới siêu sang... Từ giữa tháng 6, Suzuki Việt Nam đã chính thức giới thiệu thị trường mẫu xe Swift phiên bản nâng cấp 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có tùy chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm: Đỏ, đen, trắng, xanh dương và xám với bán từ 549,9 triệu đồng (gồm VAT). Tuy giá bán đương Suzuki Swift GLX trước đây nhưng Suzuki Swift 2021 mới có một số nâng cấp cả về ngoại thất lẫn tiện nghi. Cụ thể thay đổi đáng chú ý về ngoại thất của Swift 2021 bao gồm lưới tản nhiệt được tái thiết kế mang vẻ sắc sảo hơn với họa tiết tổ ong kiểu mới, phần ốp nhựa đen phía dưới được loại bỏ để tạo cảm giác bề thế hơn. Thiết kế mâm xe mới Suzuk Swift 2021 cũng được thay đổi hiện đại hơn khi sử dụng bộ mâm hợp kim mài bóng với 2 tông màu thể thao hơn. Khoang nội thất Swift 2021 mới mẻ và nổi bật hơn khi có màu sắc trang trí mạ bạc trên nền đen chủ đạo. Kèm theo đó là các trang bị mới như: màn hình cảm ứng 10 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, tích hợp camera lùi và có kết nối USB, AUX và Bluetooth. Ford Ranger lắp ráp chính thức cũng được bán ra thị trường Việt vào tháng 6. Xe vẫn giữ nguyên 5 phiên bản, trang bị không khác biệt nhưng giá bán rẻ hơn so với bản nhập Thái Lan. Mức giá xe Ford Ranger lắp ráp có thể dao động từ 616 - 925 triệu đồng. Tuy nhiên, một số đại lý cho biết mẫu xe lắp ráp này sẽ được bán ra với mức ưu đãi lớn.Ford Ranger 2021 tại Việt Nam sẽ có 3 tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản Ranger Limited được trang bị động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Phiên bản còn lại Ford Ranger Wildtrak sẽ được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước kèm giá bán mềm hơn, Ford Ranger có tiềm năng tăng lợi thế so với các đối thủ nhập khẩu, vốn gặp bất lợi về nguồn cung do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Phiên bản facelift Peugeot 3008 2021 mới vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây ít ngày. Xe vẫn có 2 phiên bản là AT(Active) và AL(Allure) với giá bán niêm yết lần lượt là 1,009 tỷ và 1,109 tỷ đồng, cao hơn đời xe cũ 30-40 triệu đồng. New Peugeot 3008 sở hữu rất nhiều những tinh chỉnh đáng chú ý về ngoại thất, đặc biệt là ở phần đầu xe mang đến một diện mạo mới ấn tượng, nổi bật hơn. Không gian nội thất trên Peugeot 3008 facelift duy trì triết lý thiết kế New i-Cockpit cùng các tinh chỉnh nhằm gia tăng tiện nghi cho người dùng. Đáng chú ý là vô lăng D-Cut, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, phím chức năng mô phỏng phím đàn piano & cần số điện tử,... Nâng cấp chính ở 2 phiên bản 2021 là màn hình cảm ứng trung tâm trên bản AL nay có kích thước 10 inch, to hơn cỡ 8 inch ở model AT. Những trang bị nội thất bao gồm: ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế sau gập 60:40, ghế giữa tích hợp bệ tì tay. Phiên bản AL (Allure) có thêm một số tiện nghi khác như: Hàng ghế trước chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe sử dụng động cơ tăng áp I-4 1.6L, cho công suất tối đa 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản mới của Audi Q2 cập bến thị trường Việt Nam ngày 9/6 với thiết kế cải tiến, nội thất được nâng cấp và bổ sung thêm tiện nghi. Đáng chú ý là trang bị nội thất 5 chỗ, bọc da cao cấp kết hợp giả da, cửa gió điều hòa phong cách máy bay phản lực. Cần số cũng được thiết kế mới, đồng hồ sau vô-lăng thể thao, màn hình giải trí 7 inch, điều hòa tự động, camera lùi, hỗ trợ đỗ xe Audi Plus. Audi cũng đã tinh chỉnh hệ thống treo và hệ thống đánh lái, giúp gia tăng cảm giác lái thú vị hơn. Gầm cao 200 mm, trang bị hệ thống cân bằng điện tử tích hợp chế độ địa hình (off-road). Tại Việt Nam, Audi Q2 2021 được trang bị hộp số tự động S tronic 8 cấp kết hợp với động cơ xăng 1.4 TFSI công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250Nm trong khoảng 1.500 – 3.500 vòng/phút. Audi Q2 2021 bán ra tại Việt Nam với bản tiêu chuẩn và bản S line, giá khởi điểm từ 1,68 tỷ đồng. Sau Defender 110, thương hiệu xe Anh tiếp tục cho ra mắt thị trường Việt phiên bản Defender 90 mới. So với Defender 110, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn, thiết kế cá tính với 3 cửa và 5 chỗ ngồi, mang đến sự linh hoạt hơn trong đô thị, Theo đánh giá từ người dùng, Land Rover Defender 90 là mẫu xe SUV việt dã hướng tới chinh phục khách hàng thích sự khác biệt. Xe được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm Defender 90 SE lắp động cơ xăng Ingenium tăng áp 2.0L, công suất 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Bản còn lại là Defender 90 X với động cơ tương tự nhưng loại 3.0L, công suất 400 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Cả hai đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động hai cầu và thêm hộp số phụ 2 cấp với tỷ số truyền thấp. Hiện mẫu SUV Defender 90 mới nhập khẩu chính hãng từ Anh với giá bán lần lượt 3,945 tỷ đồng (bản SE) và 6,555 tỷ đồng (bản X). Hiện mẫu xe này chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Việt Nam. Những chiếc sedan siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition chính hãng đầu tiên đã ra mắt thị trường Việt sau thời gian dài chờ đợi. Đây là mẫu siêu xe được giới thiệu với khối động cơ V8 nổi tiếng và thành công của Bentley, nhằm thay thế cho mẫu xe cũ với động cơ W12. Động cơ V8 4.0L có thể sản sinh công suất cực đại 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Không gian nội thất của Flying Spur V8 First Edition mới thể hiện đẳng cấp của Bentley với vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và sang trọng. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể xoay hiển thị cụm 3 đồng hồ thể hiện thông tin về nhiệt độ bên ngoài, la bàn và chronometer, hoặc ẩn dưới lớp veneer bóng loáng. Bentley Flying Spur 2021 được phân phối chính hãng với mức giá 18-21 tỷ đồng, tùy vào trang bị đi kèm. Tại Việt Nam, mẫu sedan siêu sang này sẽ cạnh tranh với các mẫu sedan như Rolls-Royce Ghost (từ 30 tỷ đồng) hay Mercedes-Maybach S 650 (15 tỷ đồng). Video: Top xe ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 5/2021.

Mặc dù trong tháng 6, tình hình Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường ôtô Việt Nam, tuy nhiêu rất nhiều hãng xe vẫn quyết định tung ra hàng loạt các sản phẩm mới. Đáng chú ý là những mẫu xe mới chính hãng chào hàng người dùng đủ các phân khúc, từ bình dân tới siêu sang... Từ giữa tháng 6, Suzuki Việt Nam đã chính thức giới thiệu thị trường mẫu xe Swift phiên bản nâng cấp 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có tùy chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm: Đỏ, đen, trắng, xanh dương và xám với bán từ 549,9 triệu đồng (gồm VAT). Tuy giá bán đương Suzuki Swift GLX trước đây nhưng Suzuki Swift 2021 mới có một số nâng cấp cả về ngoại thất lẫn tiện nghi. Cụ thể thay đổi đáng chú ý về ngoại thất của Swift 2021 bao gồm lưới tản nhiệt được tái thiết kế mang vẻ sắc sảo hơn với họa tiết tổ ong kiểu mới, phần ốp nhựa đen phía dưới được loại bỏ để tạo cảm giác bề thế hơn. Thiết kế mâm xe mới Suzuk Swift 2021 cũng được thay đổi hiện đại hơn khi sử dụng bộ mâm hợp kim mài bóng với 2 tông màu thể thao hơn. Khoang nội thất Swift 2021 mới mẻ và nổi bật hơn khi có màu sắc trang trí mạ bạc trên nền đen chủ đạo. Kèm theo đó là các trang bị mới như: màn hình cảm ứng 10 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, tích hợp camera lùi và có kết nối USB, AUX và Bluetooth. Ford Ranger lắp ráp chính thức cũng được bán ra thị trường Việt vào tháng 6. Xe vẫn giữ nguyên 5 phiên bản, trang bị không khác biệt nhưng giá bán rẻ hơn so với bản nhập Thái Lan. Mức giá xe Ford Ranger lắp ráp có thể dao động từ 616 - 925 triệu đồng. Tuy nhiên, một số đại lý cho biết mẫu xe lắp ráp này sẽ được bán ra với mức ưu đãi lớn. Ford Ranger 2021 tại Việt Nam sẽ có 3 tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản Ranger Limited được trang bị động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Phiên bản còn lại Ford Ranger Wildtrak sẽ được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước kèm giá bán mềm hơn, Ford Ranger có tiềm năng tăng lợi thế so với các đối thủ nhập khẩu, vốn gặp bất lợi về nguồn cung do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Phiên bản facelift Peugeot 3008 2021 mới vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây ít ngày. Xe vẫn có 2 phiên bản là AT(Active) và AL(Allure) với giá bán niêm yết lần lượt là 1,009 tỷ và 1,109 tỷ đồng, cao hơn đời xe cũ 30-40 triệu đồng. New Peugeot 3008 sở hữu rất nhiều những tinh chỉnh đáng chú ý về ngoại thất, đặc biệt là ở phần đầu xe mang đến một diện mạo mới ấn tượng, nổi bật hơn. Không gian nội thất trên Peugeot 3008 facelift duy trì triết lý thiết kế New i-Cockpit cùng các tinh chỉnh nhằm gia tăng tiện nghi cho người dùng. Đáng chú ý là vô lăng D-Cut, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, phím chức năng mô phỏng phím đàn piano & cần số điện tử,... Nâng cấp chính ở 2 phiên bản 2021 là màn hình cảm ứng trung tâm trên bản AL nay có kích thước 10 inch, to hơn cỡ 8 inch ở model AT. Những trang bị nội thất bao gồm: ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế sau gập 60:40, ghế giữa tích hợp bệ tì tay. Phiên bản AL (Allure) có thêm một số tiện nghi khác như: Hàng ghế trước chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe sử dụng động cơ tăng áp I-4 1.6L, cho công suất tối đa 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản mới của Audi Q2 cập bến thị trường Việt Nam ngày 9/6 với thiết kế cải tiến, nội thất được nâng cấp và bổ sung thêm tiện nghi. Đáng chú ý là trang bị nội thất 5 chỗ, bọc da cao cấp kết hợp giả da, cửa gió điều hòa phong cách máy bay phản lực. Cần số cũng được thiết kế mới, đồng hồ sau vô-lăng thể thao, màn hình giải trí 7 inch, điều hòa tự động, camera lùi, hỗ trợ đỗ xe Audi Plus. Audi cũng đã tinh chỉnh hệ thống treo và hệ thống đánh lái, giúp gia tăng cảm giác lái thú vị hơn. Gầm cao 200 mm, trang bị hệ thống cân bằng điện tử tích hợp chế độ địa hình (off-road). Tại Việt Nam, Audi Q2 2021 được trang bị hộp số tự động S tronic 8 cấp kết hợp với động cơ xăng 1.4 TFSI công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250Nm trong khoảng 1.500 – 3.500 vòng/phút. Audi Q2 2021 bán ra tại Việt Nam với bản tiêu chuẩn và bản S line, giá khởi điểm từ 1,68 tỷ đồng. Sau Defender 110, thương hiệu xe Anh tiếp tục cho ra mắt thị trường Việt phiên bản Defender 90 mới. So với Defender 110, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn, thiết kế cá tính với 3 cửa và 5 chỗ ngồi, mang đến sự linh hoạt hơn trong đô thị, Theo đánh giá từ người dùng, Land Rover Defender 90 là mẫu xe SUV việt dã hướng tới chinh phục khách hàng thích sự khác biệt. Xe được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm Defender 90 SE lắp động cơ xăng Ingenium tăng áp 2.0L, công suất 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Bản còn lại là Defender 90 X với động cơ tương tự nhưng loại 3.0L, công suất 400 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Cả hai đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động hai cầu và thêm hộp số phụ 2 cấp với tỷ số truyền thấp. Hiện mẫu SUV Defender 90 mới nhập khẩu chính hãng từ Anh với giá bán lần lượt 3,945 tỷ đồng (bản SE) và 6,555 tỷ đồng (bản X). Hiện mẫu xe này chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Việt Nam. Những chiếc sedan siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition chính hãng đầu tiên đã ra mắt thị trường Việt sau thời gian dài chờ đợi. Đây là mẫu siêu xe được giới thiệu với khối động cơ V8 nổi tiếng và thành công của Bentley, nhằm thay thế cho mẫu xe cũ với động cơ W12. Động cơ V8 4.0L có thể sản sinh công suất cực đại 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Không gian nội thất của Flying Spur V8 First Edition mới thể hiện đẳng cấp của Bentley với vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và sang trọng. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể xoay hiển thị cụm 3 đồng hồ thể hiện thông tin về nhiệt độ bên ngoài, la bàn và chronometer, hoặc ẩn dưới lớp veneer bóng loáng. Bentley Flying Spur 2021 được phân phối chính hãng với mức giá 18-21 tỷ đồng, tùy vào trang bị đi kèm. Tại Việt Nam, mẫu sedan siêu sang này sẽ cạnh tranh với các mẫu sedan như Rolls-Royce Ghost (từ 30 tỷ đồng) hay Mercedes-Maybach S 650 (15 tỷ đồng). Video: Top xe ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 5/2021.