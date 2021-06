Loạt ôtô giảm giá "sập sàn" tại thị trường Việt Nam tháng 6/2021

Tháng 4/2021 vừa qua thị trường ôtô Việt Nam có dấu hiệu sụt giảm, và đối mặt với nguy cơ lao dốc khi làn sóng Covid-19 quay trở lại và đang lây lan nhanh tại nhiều tỉnh thành phố. Giống như những đợt dịch trước, một số tỉnh thực hiện lệnh giãn cách, phong tỏa, hạn chế đi lại để tránh lây lan dịch bệnh. Ngoài việc điều chỉnh, thay đổi hình thức bán hàng theo kiểu online hay mang xe đến tận nhà cho khách hàng trải nghiệm, lái thử... các các nhà sản xuất, đại lý kinh doanh xe cũng ồ ạt tung ra ưu đãi giảm giá ôtô kịch sàn nhằm thu hút khách mua. Điển hình mẫu xe SUV Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD Vin 2020 có mức giảm tiền mặt mạnh nhất là 120 triệu đồng, giảm thêm 40 triệu đồng so với tháng trước. Everest Titanium 2.0L AT 4x2 vin 2020 được giảm 100 triệu đồng. Riêng hai phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD Vin 2021 và 2.0L AT 4x2 Vin 2021 giảm lần lượt là 50 và 45 triệu đồng. Everser Sport Vin 2021 giảm 35 triệu đồng thông qua hình thức khuyến mại tiền mặt. Tương tự đối với mẫu xe SUV Toyota Fortuner cũng được đề xuất mức giảm 15 - 25 triệu đồng, còn phiên bản Mitsubishi Pajero Sport giảm giá khoảng 40 - 60 triệu đồng tùy từng phiên bản. Sức mua sụt giảm cũng khiến mẫu sedan hạng D Mazda6 giảm giá gần 80 triệu đồng nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ Toyota Camry. Các phiên bản Mazda6 2021 phiên bản 2.5 Premium giảm từ 20 đến 30 triệu đồng, phiên bản 2.0 Premium giảm 20 triệu đồng. Các phiên bản Mazda6 Vin 2020 có mức giảm sâu hơn: giảm từ 50 - 60 triệu đồng đối vởi bản 2.5 Premium, 40 triệu đồng đối với bản 2.0 Premium, 30 triệu đồng đối với phiên bản 2.0 Deluxe. Ở phân khúc Sedan hạng C như Kia Cerato phiên bản 1.6 MT còn 525 triệu đồng, giảm 19 triệu đồng so với giá công bố. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng bảo hiểm thân vỏ. Một số đại lý hỗ trợ quy đổi bảo hiểm thân vỏ để trừ trực tiếp thành tiền mặt. Số tiền mà khách cần thanh toán để mua Cerato giảm còn 515 triệu cho bản 1.6 MT, bản Deluxe còn 555 triệu đồng, Cerato Luxury là 600 triệu và bản cao nhất Premium còn 645 triệu đồng. Tương tự vậy, các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium cũng có mức giảm 20-30 triệu đồng, tặng thêm bảo hiểm. Riêng đối với Mazda3, cũng giảm sâu không kém. Sau thông báo triệu hồi tới 60.000 xe do lỗi bơm nhiên liệu giữa tháng 5, bộ đôi Mazda3 và Mazda3 Sport được giảm tới gần 100 triệu đồng. Cụ thể, Mazda3 Vin 2020 giảm giá cao nhất 94 triệu đồng cho bản 2.0 Premium; giảm 30 triệu đồng bản 2.0 Luxury nội thất màu sáng. Trong đó, các phiên bản 1.5 Premium, Luxury, Deluxe có mức giảm lần lượt là 51, 49 và 36 triệu đồng tiền mặt. Các phiên bản Mazda3 bản Vin 2021 ưu đãi thấp hơn từ 10 – 50 triệu đồng tùy từng phiên bản. Đối với mẫu xe Nhật Bản như Toyota Vios trong tháng 6 này cũng đang áp dụng chương trình ưu đãi phí trước bạ, cao nhất lên tới 30 triệu đồng. Mẫu Wigo được ưu đãi 20 triệu đồng. Mặc dù làn sóng ưu đãi diễn ra mạnh mẽ như trên, tuy nhiên một số chuyên gia phân tích cho rằng, chính sách giảm giá ở thời điểm này không thể hiện được hết sức hấp dẫn. Với tình hình chung hiện tại nhiều khả năng thị trường sẽ đón nhận thêm các đợt giảm giá ôtô sâu hơn nữa trong tháng này. Tuy nhiên, trong thời điểm này rất ít người quyết định chọn thời điểm hiện nay để mua xe dù có thêm các ưu đãi. Một trong những lý do chính là diễn biến dịch phức tạp kết hợp với thực tế các kỳ nghỉ lễ lớn nửa đầu năm cũng đã trôi qua khiến nhu cầu đi lại của người tiêu dùng giảm mạnh. Video: Top xe được giảm giá trăm triệu đồng trong tháng 5/2021.

