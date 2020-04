Lộ trang bị trên BMW 320i mới sắp bán tại Việt Nam

Cụ thể, cả hai phiên bản BMW 320i Sport Line mới và Sport Line Plus đều dùng chung động cơ 4cyl 2.0L tăng áp công nghệ TwinPower Turbo (mã B48) tương tự như phiên bản 330i, tuy nhiên công suất được điều chỉnh thấp hơn, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại 5.000 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm có được tại dải vòng tua từ 1.350 – 4.000 vòng/phút. Hiệu suất của BMW 320i 2020 mới được tinh chỉnh thấp hơn nhiều so với mức 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm của phiên bản 330i (M-Sport & Sport Line). Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (Steptronic). Trang bị ngoại thất trên cả hai phiên bản đều tương tự nhau, tuy nhiên sự khác biệt nằm ở “dàn chân” khi phiên bản Sport Line Plus được trang bị mâm 18 inch (780) lớn hơn mâm 17 inch (775) trên phiên bản Sport Line. Ngoại thất Sport Line Plus thiên hướng thể thao hơn phiên bản BMW 320 Sport Line mới vốn đề cao sự thanh lịch và sang trọng. Cả hai phiên bản đều được trang bị gói trang trí Sport Line, chụp ống xả kép mạ chrome và cụm đèn hậu full-LED. 320i Sport Line: Bảng đồng hồ 5,7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,8 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control. Hệ thống âm thanh BMW HiFi 10 loa công suất 205 watt, vô lăng thể thao, ghế ngồi thể thao bọc da, trang trí ốp nhôm, điều hoà tự động 03 vùng độc lập, chìa khoá thông minh, hệ thống cruise control,… 320i Sport Line Plus: Hệ thống BMW live Cockpit Professional gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control. Hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa công suất 464 watt, vô lăng thể thao, ghế ngồi thể thao bọc da tổng hợp Sensatec, trang trí ốp nhôm, điều hoà tự động 03 vùng độc lập, chìa khoá thông minh, hệ thống cruise control,… Không có sự khác biệt về trang bị an toàn & hỗ trợ lái giữa hai phiên bản Sport Line và Sport Line Plus. Cả hai đều được trang bị Tiêu Chuẩn 6 túi khí, hệ thống ổn định thân xe điện tử (DSC), hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant tích hợp camera lùi và chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistan,… Hiện tại, THACO vẫn chưa công bố giá xe BMW 320i mới. Phiên bản 320i được mong đợi sẽ có giá bán dễ tiếp cận hơn mức giá 2,189 tỷ đồng của phiên bản 330i Sport Line. Bên cạnh đó, phiên bản 320i Sport Line Plus có thể sẽ tiệm cận phiên bản 330i Sport Line có giá 2,189 tỷ đồng. Video: Đánh giá BMW 330i Sport-Line 2020 tại Việt Nam.

Cụ thể, cả hai phiên bản BMW 320i Sport Line mới và Sport Line Plus đều dùng chung động cơ 4cyl 2.0L tăng áp công nghệ TwinPower Turbo (mã B48) tương tự như phiên bản 330i, tuy nhiên công suất được điều chỉnh thấp hơn, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại 5.000 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm có được tại dải vòng tua từ 1.350 – 4.000 vòng/phút. Hiệu suất của BMW 320i 2020 mới được tinh chỉnh thấp hơn nhiều so với mức 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm của phiên bản 330i (M-Sport & Sport Line). Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (Steptronic). Trang bị ngoại thất trên cả hai phiên bản đều tương tự nhau, tuy nhiên sự khác biệt nằm ở “dàn chân” khi phiên bản Sport Line Plus được trang bị mâm 18 inch (780) lớn hơn mâm 17 inch (775) trên phiên bản Sport Line. Ngoại thất Sport Line Plus thiên hướng thể thao hơn phiên bản BMW 320 Sport Line mới vốn đề cao sự thanh lịch và sang trọng. Cả hai phiên bản đều được trang bị gói trang trí Sport Line, chụp ống xả kép mạ chrome và cụm đèn hậu full-LED. 320i Sport Line: Bảng đồng hồ 5,7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,8 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control. Hệ thống âm thanh BMW HiFi 10 loa công suất 205 watt, vô lăng thể thao, ghế ngồi thể thao bọc da, trang trí ốp nhôm, điều hoà tự động 03 vùng độc lập, chìa khoá thông minh, hệ thống cruise control,… 320i Sport Line Plus: Hệ thống BMW live Cockpit Professional gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control. Hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa công suất 464 watt, vô lăng thể thao, ghế ngồi thể thao bọc da tổng hợp Sensatec, trang trí ốp nhôm, điều hoà tự động 03 vùng độc lập, chìa khoá thông minh, hệ thống cruise control,… Không có sự khác biệt về trang bị an toàn & hỗ trợ lái giữa hai phiên bản Sport Line và Sport Line Plus. Cả hai đều được trang bị Tiêu Chuẩn 6 túi khí, hệ thống ổn định thân xe điện tử (DSC), hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant tích hợp camera lùi và chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistan,… Hiện tại, THACO vẫn chưa công bố giá xe BMW 320i mới. Phiên bản 320i được mong đợi sẽ có giá bán dễ tiếp cận hơn mức giá 2,189 tỷ đồng của phiên bản 330i Sport Line. Bên cạnh đó, phiên bản 320i Sport Line Plus có thể sẽ tiệm cận phiên bản 330i Sport Line có giá 2,189 tỷ đồng. Video: Đánh giá BMW 330i Sport-Line 2020 tại Việt Nam.