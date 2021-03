Lộ diện 10 mẫu xe đua tranh tài ở Công thức 1 năm 2021

Mùa giải đua xe công thức 1 năm nay tiếp tục là một giai đoạn chuyển tiếp để các đội có thêm thời gian điều chỉnh công nghệ và kỹ thuật trên các mẫu xe đua hàng đầu của mình, do những quy định về F1 2021 đã được đẩy lùi đến năm 2022. Các đội đua hiện đã trình làng chiếc xe đua cho giải đấu năm nay. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng. Mercedes W12

Ngoài những cập nhật nhỏ về mặt kỹ thuật và màu sơn mới, không có nhiều thay đổi dành cho xe đua đội Mercedes. Cầm lái chiếc W12 mới sẽ là Lewis Hamilton và Valtteri Bottas, cùng một đội hình như năm ngoái. Cho đến khi có sự thay đổi lớn về quy định thể thao năm sau, rất có thể chúng ta sẽ vẫn thấy sự thống trị của Mercedes. Đội đua Đức và Hamilton đang là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Nhà xây dựng và Tay đua. Red Bull RB16B

Kể từ năm 2016, Red Bull đã sử dụng cùng một thiết kế màu sơn trên xe đua của mình và RB16B của năm nay cũng không ngoại lệ trừ việc mất đi logo Aston Martin. Max Verstappen và cựu tay đua của Racing Point Sergio Pérez - người thay thế cho Alex Albon sẽ cầm lái chiếc RB16B. McLaren MCL35M

Cũng giống như siêu xe Artura mới của hãng, đối thủ thách thức F1 của McLaren 2021 có thể trông giống với mẫu xe tiền nhiệm của nó, nhưng kết cấu lại hoàn toàn mới. Bên cạnh những thay đổi về mặt khí động học do các quy định thể thao năm 2021, chiếc xe đua có khung gầm gần như hoàn toàn mới để chứa bộ động lực mới Mercedes cung cấp. MCL35M sẽ được cầm lái bởi Daniel Ricciardo - cựu tay đua của Renault và Lando Norris. Aston Martin AMR21

Aston đánh dấu sự trở lại Công thức 1 của họ với AMR21. Theo phong cách đặc trưng của Aston Martin, chiếc xe được hoàn thiện trong màu xanh British Racing Green, chấm phá với các điểm nhấn màu hồng thể thao của nhà tài trợ BWT. Mùa giải này sẽ chứng kiến Sebastian Vettel và Lance Stroll trên ghế lái. Riêng với Vettel, chiếc xe mới này có thể là một sự cải tiến so với những chiếc Ferrari cùng hạng mà anh đã đồng hành vào mùa giải năm ngoái. Alpine A521

Alpine hiện là tên gọi mới cho đội đua của Renault. Với sự thay đổi là màu xanh lam và đỏ hoàn toàn mới. A521 sẽ được điều khiển bởi Esteban Ocon cùng với nhà vô địch thế giới hai lần Fernando Alonso, người sẽ trở lại F1 sau ba năm gián đoạn. Ferrari SF21

SF21 sẽ tái xuất trong màu đỏ quen thuộc với các mảng màu xanh lá cây mới mẻ của nhà tài trợ Mission Winnow. Về mặt kỹ thuật, đội trưởng Mattia Binotto tin rằng bộ nguồn mới của họ đã khắc phục được vấn đề tốc độ trên đường thẳng từ năm ngoái và ông hy vọng sẽ thấy Ferrari trở lại trên bậc cao nhất của bục vinh quang lần đầu tiên kể từ năm 2019. Việc lái chiếc SF21 sẽ được Charles Leclerc và cựu tay đua McLaren Carlos Sainz đảm nhận. Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri bước vào năm thứ hai của họ với tư cách là một đội Công thức 1 sau khi đổi tên từ Toro Rosso vào năm ngoái. Chiếc xe mới của họ, AT02, có màu sơn rất giống với AT01 của năm ngoái, chỉ có thêm màu xanh lam thay vì màu trắng. Đối với các tay đua, Pierre Gasly ở lại từ năm ngoái, và cùng với anh ấy sẽ là Yuki Tsunoda, tân binh tại giải đua F1. Alfa Romeo C41

Alfa Romeo sẽ không thay đổi nhiều vào năm 2021. Mặc dù trông khá đẹp, nhưng phong cách của chiếc xe, về cơ bản là một phiên bản đảo ngược của năm ngoái. Đội hình tay đua của nhà đua Ý gồm Kimi Räikkönen và Antonio Giovanazzi - không thay đổi. Tuy nhiên, với tư cách là khách hàng của Ferrari, Alfa Romeo sẽ nhận được bộ nguồn mới của hãng Ngựa chồm. Hy vọng điều này sẽ giúp C41 tiến xa hơn trên bảng tổng sắp. Haas VF-21

Thậm chí, chiếc xe đua VF-21 xuất hiện dưới màu cờ Nga sau khi Cơ quan chống doping thế giới (WADA ) cấm nước này tham gia các cuộc thi tranh tài trên thế giới trong 4 năm. VF21 sẽ được điều khiển bởi hai tân binh của F1: Mazepin và Mick Schumacher, nhà vô địch Công thức 2 năm 2020 và là con trai của nhà vô địch F1 thế giới bảy lần Michael Schumacher. Williams FW43B

FW43B được cho là sẽ được tiết lộ bằng một đợt ra mắt thực tế ảo đặc biệt. Tuy nhiên đợt ra mắt đã bị hoãn lại do ứng dụng bị hacker tấn công. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng mùa giải này sẽ là sự khởi đầu của sự trở lại với phong độ trong quá khứ của Williams và phong cách cổ điển trên chiếc xe đua mới được cho là phản ánh điều đó. Đội hình cầm lái không thay đổi, vì vậy FW43B sẽ do George Russell và Nicholas Latifi lái. Video Top những mẫu xe đua tranh tài ở Công thức 1 năm 2021.

