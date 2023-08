Li Auto L9 Pro - SUV hybrid giá 1,4 tỷ đồng có cả rạp chiếu phim

Đối với nhiều khách hàng Việt, Li Auto có lẽ là hãng xe còn khá xa lạ, thậm chí, có thể không ít người còn nghĩ rằng đây là 1 thương hiệu con của đại gia ngành xe nào đó, được sinh ra để phục vụ cho việc sản xuất xe PHEV và EV đang rất thịnh hành ở Trung Quốc. Nhưng nếu bạn biết thông tin này sẽ hơi bị sốc, cụ thể, Li Auto là hãng xe điện có giá trị vốn hóa thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Tesla của tỷ phú Elon Musk, trong đó, mức định giá của Li Auto đến 29 tỷ đô la, quá khủng khiếp. Li Auto có dải sản phẩm rất thú vị, và SUV Li Auto L9 chạy điện là át chủ bài của hãng. Mới đây Li Auto L9 Pro cũng đã ra mắt, nó chỉ mới vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, là phiên bản giá rẻ của chiếc Li Auto L9 Max ra mắt vào 1 năm trước. Vào ngày 3/8/2023, chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Li Auto L9 Pro 2023 mới đã chính thức ra mắt, có thể xem đây là 1 phiên bản giá rẻ của Li Auto L9 Max nhằm để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, dù giá chỉ giảm chưa tới 100 triệu đồng, cụ thể, giá xe Li Auto L9 Pro 2023 được giảm khoảng 30.000 nhân dân tệ (tương đương 97 triệu đồng). Như vậy, thay vì bỏ ra 459.800 nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng) để sở hữu Li Auto Max, khách hàng giờ đây chỉ cần chi từ 429.800 nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỷ đồng) đã sở hữu chiếc crossover SUV hạng sang cỡ lớn này, với phiên bản Li Auto L9 Pro. Đánh giá nhanh Li Auto L9 Pro, chúng tôi nhận thấy rằng bản Li Auto L9 Pro không có gì quá khá biệt nhiều so với bản Li Auto L9 Max ra mắt vào năm ngoái, điểm khác biệt chính nằm ở cấu hình, khi hãng xe Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các tính năng hỗ trợ lái thông minh cho bản giá rẻ. Ở ngoại hình, Li Auto L9 Pro có ngoại hình rất mượt mà với điểm nhấn là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình vòng cung, ôm trọn hết phần đầu xe, dù là 1 chiếc xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, nhưng mẫu xe Li Auto L9 Pro vẫn có lưới tản nhiệt khép kín giống các mẫu xe điện. Dù là 1 chiếc xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, nhưng Li Auto L9 Pro vẫn có lưới tản nhiệt khép kín giống các mẫu xe điện. Vòng ra bên sườn xe, nơi Li Auto L9 Pro có bộ mâm đa chấu kép mới, mui xe thiết kế lơ lửng rất đẹp mắt, đằng sau xe, hệ thống đèn hậu LED xuyên thấu vẫn được áp dụng, tạo thành bộ mặt đồng nhất khi so sánh với dải đèn LED phía trước. Thậm chí là Li Auto L9 Pro còn không để lộ ra ống xả, khiến phần cản va sau khá trống trải, có vẻ như Li Auto muốn nhắc khách hàng rằng hãng sẽ điện khí hóa mẫu xe này. Mở cửa bước vào trong khoang lái, chúng tôi phải dùng 2 từ đẳng cấp để miêu tả về độ hào nhoáng, xa xỉ của nội thất xe Li Auto L9 Pro 2023. Đập vào mắt người dùng Li Auto L9 Pro 2023 đầu tiên là màn hình điều khiển trung tâm OLED 15,7 inch, kết hợp còn có màn hình giải trí cho hành khách siêu lớn, 2 màn hình này độc lập với nhau, cho trải nghiệm thích thú hơn nhiều, vì thế, ghế phụ giờ đây không còn đơn độc. Ngoài ra còn có màn hình head-up 13,35 inch, và đặc biệt là màn hình giải trí phía sau siêu to, khổng lồ, được gắn lên trần của xe Li Auto L9 Pro 2023, kết hợp trang bị bộ giải trí 4D cho hàng ghế thứ 2, Dolby Atmos, hệ thống làm lạnh và tủ lạnh cách nhiệt, cửa hút điện và cửa sau cảm ứng 100 cấu hình hàng đầu được giữ lại, mang đến cho bạn 1 khoang nội thất chẳng khác nào rạp hát, xem phim và khách sạn cao cấp. Về nội công, xe Li Auto L9 Pro 2023 mới vẫn được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít dạng mở rộng phạm vi hoạt động, nó không trực tiếp cung cấp năng lượng cho các bánh xe, vì thế, sức mạnh chính nằm ở 2 động cơ điện với công suất cực đại của động cơ dẫn động cầu trước là 130 kW, tương đương 174 mã lực và công suất cực đại của động cơ dẫn động cầu sau là 200 kW, tương đương 268 mã lực. Như vậy, tổng công suất đạt 330kW và mô-men xoắn cực đại đạt 620 Nm, thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ 5,3s. Dung lượng pin là 44,5kWh (39,2kWh khả dụng), bình nhiên liệu 65 lít, phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện trong điều kiện làm việc của CLTC là 215 km, phạm vi hành trình của hệ thống plug-in hybrid có thể đạt tới 1.315 km và phạm vi hành trình trong điều kiện làm việc của WLTC vượt quá 1.100 km, rất ấn tượng. Sạc đến 80% mất 40 phút với bộ sạc nhanh. Một lần sạc đầy ở 200V mất 6 giờ. Video: Giới thiệu Li Auto L9 Pro - SUV hybrid của Trung Quốc.

Đối với nhiều khách hàng Việt, Li Auto có lẽ là hãng xe còn khá xa lạ, thậm chí, có thể không ít người còn nghĩ rằng đây là 1 thương hiệu con của đại gia ngành xe nào đó, được sinh ra để phục vụ cho việc sản xuất xe PHEV và EV đang rất thịnh hành ở Trung Quốc. Nhưng nếu bạn biết thông tin này sẽ hơi bị sốc, cụ thể, Li Auto là hãng xe điện có giá trị vốn hóa thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Tesla của tỷ phú Elon Musk, trong đó, mức định giá của Li Auto đến 29 tỷ đô la, quá khủng khiếp. Li Auto có dải sản phẩm rất thú vị, và SUV Li Auto L9 chạy điện là át chủ bài của hãng. Mới đây Li Auto L9 Pro cũng đã ra mắt, nó chỉ mới vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, là phiên bản giá rẻ của chiếc Li Auto L9 Max ra mắt vào 1 năm trước. Vào ngày 3/8/2023, chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Li Auto L9 Pro 2023 mới đã chính thức ra mắt, có thể xem đây là 1 phiên bản giá rẻ của Li Auto L9 Max nhằm để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, dù giá chỉ giảm chưa tới 100 triệu đồng, cụ thể, giá xe Li Auto L9 Pro 2023 được giảm khoảng 30.000 nhân dân tệ (tương đương 97 triệu đồng). Như vậy, thay vì bỏ ra 459.800 nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng) để sở hữu Li Auto Max, khách hàng giờ đây chỉ cần chi từ 429.800 nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỷ đồng) đã sở hữu chiếc crossover SUV hạng sang cỡ lớn này, với phiên bản Li Auto L9 Pro. Đánh giá nhanh Li Auto L9 Pro, chúng tôi nhận thấy rằng bản Li Auto L9 Pro không có gì quá khá biệt nhiều so với bản Li Auto L9 Max ra mắt vào năm ngoái, điểm khác biệt chính nằm ở cấu hình, khi hãng xe Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các tính năng hỗ trợ lái thông minh cho bản giá rẻ. Ở ngoại hình, Li Auto L9 Pro có ngoại hình rất mượt mà với điểm nhấn là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình vòng cung, ôm trọn hết phần đầu xe, dù là 1 chiếc xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, nhưng mẫu xe Li Auto L9 Pro vẫn có lưới tản nhiệt khép kín giống các mẫu xe điện. Dù là 1 chiếc xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, nhưng Li Auto L9 Pro vẫn có lưới tản nhiệt khép kín giống các mẫu xe điện. Vòng ra bên sườn xe, nơi Li Auto L9 Pro có bộ mâm đa chấu kép mới, mui xe thiết kế lơ lửng rất đẹp mắt, đằng sau xe, hệ thống đèn hậu LED xuyên thấu vẫn được áp dụng, tạo thành bộ mặt đồng nhất khi so sánh với dải đèn LED phía trước. Thậm chí là Li Auto L9 Pro còn không để lộ ra ống xả, khiến phần cản va sau khá trống trải, có vẻ như Li Auto muốn nhắc khách hàng rằng hãng sẽ điện khí hóa mẫu xe này. Mở cửa bước vào trong khoang lái, chúng tôi phải dùng 2 từ đẳng cấp để miêu tả về độ hào nhoáng, xa xỉ của nội thất xe Li Auto L9 Pro 2023. Đập vào mắt người dùng Li Auto L9 Pro 2023 đầu tiên là màn hình điều khiển trung tâm OLED 15,7 inch, kết hợp còn có màn hình giải trí cho hành khách siêu lớn, 2 màn hình này độc lập với nhau, cho trải nghiệm thích thú hơn nhiều, vì thế, ghế phụ giờ đây không còn đơn độc. Ngoài ra còn có màn hình head-up 13,35 inch, và đặc biệt là màn hình giải trí phía sau siêu to, khổng lồ, được gắn lên trần của xe Li Auto L9 Pro 2023, kết hợp trang bị bộ giải trí 4D cho hàng ghế thứ 2, Dolby Atmos, hệ thống làm lạnh và tủ lạnh cách nhiệt, cửa hút điện và cửa sau cảm ứng 100 cấu hình hàng đầu được giữ lại, mang đến cho bạn 1 khoang nội thất chẳng khác nào rạp hát, xem phim và khách sạn cao cấp. Về nội công, xe Li Auto L9 Pro 2023 mới vẫn được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít dạng mở rộng phạm vi hoạt động, nó không trực tiếp cung cấp năng lượng cho các bánh xe, vì thế, sức mạnh chính nằm ở 2 động cơ điện với công suất cực đại của động cơ dẫn động cầu trước là 130 kW, tương đương 174 mã lực và công suất cực đại của động cơ dẫn động cầu sau là 200 kW, tương đương 268 mã lực. Như vậy, tổng công suất đạt 330kW và mô-men xoắn cực đại đạt 620 Nm, thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ 5,3s. Dung lượng pin là 44,5kWh (39,2kWh khả dụng), bình nhiên liệu 65 lít, phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện trong điều kiện làm việc của CLTC là 215 km, phạm vi hành trình của hệ thống plug-in hybrid có thể đạt tới 1.315 km và phạm vi hành trình trong điều kiện làm việc của WLTC vượt quá 1.100 km, rất ấn tượng. Sạc đến 80% mất 40 phút với bộ sạc nhanh. Một lần sạc đầy ở 200V mất 6 giờ. Video: Giới thiệu Li Auto L9 Pro - SUV hybrid của Trung Quốc.