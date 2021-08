Lexus UX 2022 nâng cấp, thêm màu cá tính "đấu" Mercedes GLA

Khách hàng có thể lựa chọn những màu sắc ngoại thất mới như Grecian Water và Cloudburst Grey cho Lexus UX 2022 mới. Chìa khóa theo xe cũng có thể được sơn màu sắc tương đồng với ngoại thất tương tự trang bị trên những mẫu xe cao cấp. Bên trong khoang nội thất của xe, khách hàng có thể phối màu với các màu sắc như Black, Birch và màu Lapis. Mẫu xe crossover Lexus UX từng được biết đến là sản phẩm tiếp theo của tập đoàn Toyota nói chung được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Toyota New Global Architecture (TNGA) toàn cầu mới, từng được áp dụng cho những phiên bản thế hệ mới nhất hiện nay của Prius, C-HR, Corolla, Auris (phiên bản hatchback của Corolla) và Avensis. Tuy nhiên, phiên bản nền tảng này của Lexus được gọi với tên riêng Global Architecture – Compact (GA-C), hứa hẹn những cải tiến theo hướng đặc trưng hơn. Xe dài 4.496 mm, trong đó chiều dài cơ sở ở mức 2.639 mm, ngắn hơn 144 mm so với “đàn anh” Lexus NX.Lexus UX 2022 thế hệ mới được bán ra với hai phiên bản bao gồm bản có hệ dẫn động cầu trước UX 200 cùng trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít kết hợp với Hộp số biến đổi liên tục 10 cấp trực tiếp (DCVT). Phiên bản UX 250 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh cùng động cơ xăng 2.0 lít cung hiệu năng được cải thiện kết hợp với trang bị hybrid thế hệ thứ tư được thiết kế riêng cho nền tảng UX, từ đó giúp UX 250 có khả năng sản sinh mức công suất đầu ra khoảng 181 mã lực. Phiên bản 2022 của Lexus UX có sự khác biệt lớn nhất chính là về phong cách phối màu và bảng màu. Ở bản 2021, thương hiệu đã bổ sung cho xe một số tính năng an toàn cùng một số màu sắc mới. Trong thế hệ dành cho năm tới, Lexus đem tới cho UX ba màu sắc mới bao gồm Grecian Water, Sonic Chrome và Cloudburst Grey. Giống như UX, RX L hầu như cũng không có nhiều sự khác biệt so với bản năm 2021. Diện mạo Lexus UX đem đến những chi tiết quen thuộc với bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn, trong đó là các thanh ngang ngang dạng mũi tên hướng về chính giữa, bao quanh bởi đường viền mạ chrome sáng. Cụm đèn pha sử dụng bóng bi-LED, tích hợp dải đèn chạy ban ngày LED dạng mũi tên, tích hợp thêm đèn báo rẽ. Bên dưới phần cản trước mở rộng, hai bên là hai cụm đèn sương mù nhỏ được đặt nằm sâu trong khe hút gió. Phía sau là cụm đèn hậu sử dụng bóng LED kéo dài nối liền mạch với nhau, cánh gió phía trên tích hợp đèn hậu, ăng-ten vây cá và ống xả đơn ẩn dưới gầm. Các mẫu Lexus UX năm 2022 được trang bị công nghệ định vị và đa phương tiện mới nhất của thương hiệu. Màn hình Hệ thống Đa phương tiện Lexus 7 inch được trang bị tiêu chuẩn và màn hình 10,3 inch được sử dụng với hệ thống Định vị Lexus có sẵn. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Lexus Premium tiêu chuẩn có thể phát lại các định dạng âm thanh kỹ thuật số có độ phân giải cao nhất từ thiết bị USB và cổng USB kép ở hàng ghế sau cho phép hành khách sử dụng và sạc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ. Lexus UX được trang bị hệ thống 6 loa tiêu chuẩn và hệ thống tùy chọn 8 loa có sẵn sử dụng màng loa than tre để giảm khối lượng và mang lại âm thanh ấn tượng cho người ngồi trong xe. Cả hai hệ thống đều tạo ra âm trường sống động bằng cách sử dụng các loa tweeter gắn ở hai bên của bảng điều khiển phản xạ âm thanh từ kính chắn gió. Hệ thống 8 loa bổ sung một loa tweeter ở giữa, một loa siêu trầm gắn ở khu vực khoang hành lý phía sau và một bộ khuếch đại mạnh mẽ hơn. Lexus đã áp dụng cách tiếp cận thủ công lấy con người làm trung tâm để phát triển Lexus UX 2022. Chính từ đây, Lexus có thể tạo ra những chi tiết trẻ trung, sang trọng để thu hút những khách hàng trẻ tuổi và đem lại trải nghiệm ấn tượng cho chiếc xe sang trọng đầu tiên của họ. Bên cạnh màu sắc ngoại thất mới trẻ trung năng động, thương hiệu cũng đồng thời đem tới những phối màu khoang nội thất mới cùng chất liệu da cao cấp. Nội thất của xe được bọc da NuLuxe với tùy chọn màu như đen, Glazed Caramel, Birch và Birch phối với màu Lapis. Ngoài màu Đen tiêu chuẩn, phiên bản F SPORT còn có tùy chọn phối màu nội thất với ghế đỏ Circuit chỉ dành riêng cho phiên bản này. Video: Giới thiệu mẫu xe crossover Lexus UX thế hệ mới.

