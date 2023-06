Lexus TX 2024 - SUV hạng sang chạy hơn 50 km không cần đổ xăng

Lexus đã đồng loạt ra mắt 2 mẫu xe gầm cao mới, đó là GX và TX. Nếu như Lexus GX 2024 là SUV hạng sang mang hơi hướng việt dã thì TX lại nhắm đến các gia đình và chủ yếu dùng để chạy trong phố. Khung gầm chính là điểm khác biệt lớn giữa Lexus TX và GX 2024 mới. Nguyên nhân là bởi Lexus GX 2024 dùng khung gầm sát-xi rời TNGA-F, tương tự LX 600 và Toyota Land Cruiser 300 Series. Theo thương hiệu xe sang Nhật Bản, TX vốn ra đời để thay thế Lexus RX L lại được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ xe con TNGA-K giống Toyota Grand Highlander. mẫu xe SUV Lexus TX 2024 trên thực tế cũng là phiên bản hạng sang của Toyota Grand Highlander. Ngoài ra, Lexus TX mới còn có kích thước lớn hơn so với GX 2024. Cụ thể, mẫu crossover hạng sang này sở hữu chiều dài 5.158 mm, chiều rộng 1.989 mm, chiều cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.948 mm, tương đương với người anh em Toyota Grand Highlander. Không chỉ dùng chung khung gầm, Lexus TX 2024 còn chia sẻ một số chi tiết thiết kế với Toyota Grand Highlander như cửa sau, cột C và hốc đèn sương mù trước. Bên cạnh đó là những chi tiết đặc trưng của thương hiệu Lexus như lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", đèn hậu xuyên suốt vắt ngang đuôi xe và tem chữ nổi thay cho logo hãng trên cửa cốp. Chưa hết, mẫu crossover hạng sang cỡ lớn này còn có đèn pha LED nhỏ gọn, khe gió hẹp nối liền với đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang sơn cùng màu thân xe và hốc gió trung tâm hình thang rộng. Bên trong các khe hẹp của lưới tản nhiệt còn có thêm những chi tiết mạ crôm để trang trí. Bên sườn, Lexus TX 2024 không có nẹp màu đen ở hốc bánh hay sườn xe theo phong cách quen thuộc của các mẫu SUV. Tại đây, xe được trang bị đường dập gân kéo dài từ nắp ca-pô đến cột D và các loại vành la-zăng cỡ lớn. Trong khi đó, cản sau đi kèm ốp màu đen giúp xe trông cứng cáp hơn. Tương tự nhiều mẫu xe cùng thương hiệu, Lexus TX 2024 cũng có phiên bản F Sport với ngoại hình thể thao hơn. Phiên bản này tạo sự khác biệt bằng những chi tiết màu đen bóng như các khe trong lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, ốp gương chiếu hậu, baga nóc và ốp trên cản sau. Thêm vào đó là logo F Sport trên chắn bùn trước... Tùy theo phiên bản, xe sẽ có các màu sơn ngoại thất như xám Cloudburst Gray, trắng Wind Chill Pearl, xám đậm Caviar, đỏ Matador Red Mica, đen Nightfall Mica, xám Incognito và bạc Celestial Silver Metallic. Bên trong xe, Lexus TX 2024 được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Phiên bản 6 chỗ sẽ đi kèm 2 ghế thương gia và bệ tì tay trung tâm có thể tháo rời ở hàng ghế giữa. Trong khi đó, phiên bản 7 chỗ sẽ được trang bị ghế liền gập 60:40 ở giữa xe. . Những trang bị quen thuộc của hãng Lexus như vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, 2 núm xoay chỉnh điều hòa/âm lượng và cần số ngắn cũng có bên trong mẫu crossover hạng sang này Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa tùy chọn, 7 cổng USB, 3 ổ điện, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và hàng ghế cuối gập một chạm. Nội thất của phiên bản F Sport sẽ được thiết kế theo phong cách thể thao hơn. Trên tựa đầu ghế, vô lăng và ốp bệ cửa đều có logo "F Sport". Khi mua Lexus TX 2024, khách hàng có thể chọn 1 trong 3 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm dành cho Lexus TX 350 2024. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 2.4L tương tự như trên, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp dành cho Lexus TX 500h 2024. Hệ truyền động này mang đến sức mạnh 366 mã lực và 554 Nm cho xe. Thứ ba là hệ truyền động plug-in hybrid với máy xăng V6, dung tích 3.5L, mô-tơ điện và hộp số biến thiên vô cấp CVT, cho công suất tổng cộng 406 mã lực ở Lexus TX 550h+ 2024. Cả Lexus TX 500h và TX 550h+ đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4 với hệ thống đánh lái 4 bánh. Theo ước tính của Lexus, TX 350 sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 11,2 lít/100 km. Con số tương ứng của Lexus TX 500h và TX 550h+ lần lượt là 9,8 lít/100 km và 7,84 lít/100 km. Phiên bản TX 550h+ còn có thể chạy 53 km mà không cần dùng xăng. Cuối cùng là gói trang bị an toàn chủ động Lexus Safety System 3.0 Plus tiêu chuẩn, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và hệ thống hỗ trợ lái chủ động. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cao và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp cũng được trang bị cho xe. Hiện giá xe Lexus TX 2024 vẫn chưa được công bố. Dự đoán mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong năm sau. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lexus TX 2024.

