Lexus RZ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, sẵn sàng “đấu” Mercedes EQC

Theo công bố trước đó, thương hiệu Lexus đã lên kế hoạch chỉ bán xe điện trên thị trường toàn cầu vào năm 2035. Để từng bước thực hiện mục tiêu tham vọng này, thương hiệu xe sang Nhật Bản đã liên tục giới thiệu các mẫu xe điện như Lexus RZ 2024 mới của mình tại nhiều thị trường. Mới đây, thương hiệu xe sang Nhật cũng đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho dòng SUV hạng sang Lexus RZ 2024 ở thị trường Việt Nam. Có thể trong tương lai, mẫu SUV điện hạng sang này sẽ được bán ở Việt Nam như đối thủ dành cho Mercedes EQC.Lexus RZ sắp bán tại Việt Nam là mẫu SUV điện hạng trung đã lần đầu tiên trình làng vào tháng 4/2022. Ban đầu, mẫu xe này chỉ có 1 phiên bản là RZ 450e. Đến tháng 12/2023, hãng Lexus đã bổ sung phiên bản rẻ hơn mang tên RZ 300e cho dòng xe này ở thị trường Nhật Bản. Lexus RZ vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA, tương tự Toyota bZ4X và Subaru Solterra. Do đó, mẫu xe này được xem như phiên bản hạng sang của Toyota bZ4X. Xe sở hữu chiều dài 4.805 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ với Toyota bZ4X nhưng Lexus RZ sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt. Xe vẫn mang trên mình những nét thiết kế đặc trưng của Lexus như lưới tản nhiệt giả hình con suốt và cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Tuy nhiên, vì là ô tô điện nên mẫu SUV này chỉ đi kèm lưới tản nhiệt đóng kín trên đầu xe. Thêm vào đó là cụm đèn hậu của Lexus RZ khá mỏng, nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang đuôi xe. Trên cửa cốp sau không có logo Lexus mà thay bằng tem chữ nổi tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu khác. Bên trong RZ là không gian nội thất được thiết kế theo chủ đề "Tazuna" quen thuộc của thương hiệu Lexus. Do đó, các chi tiết trong khoang lái đều hướng về người cầm vô lăng. Mẫu SUV điện hạng sang này được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da lộn Ultrasuede... Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 14 inch, núm xoay chuyển số, cửa hít, phanh tay điện tử, đèn viền trang trí nội thất, điều hòa tự động. và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có tính năng chống chói. Động cơ của Lexus RZ sẽ thay đổi theo phiên bản. Ở phiên bản RZ 300e, xe chỉ dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 266 Nm. Cụm pin 71,4 kWh mang đến phạm vi di chuyển 599 km sau một lần sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm WLTC cho Lexus RZ 300e nếu dùng vành 18 inch.Trong khi đó, Lexus RZ 450e được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho tổng công suất 309 mã lực và mô-men xoắn cực đại 435 Nm. Phiên bản này còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4. Tuy dùng pin giống bản RZ 300e nhưng Lexus RZ 450e có phạm vi di chuyển chỉ 450 km. Cuối cùng là những công nghệ an toàn nằm trong gói Lexus Safety System + như hỗ trợ tránh lái chủ động, tránh va chạm sớm, kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, đỗ xe từ xa và cảnh báo khi người lái mất tập trung. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Lexus RZ 300e có giá khởi điểm 8,2 triệu Yên (khoảng 1,361 tỷ đồng), RZ 450e là 8,8 triệu Yên (1,46 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV điện hạng sang Lexus RZ 2024 mới.

