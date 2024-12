Lexus RX350 chạy 15 năm tại Việt Nam vẫn có giá hơn 700 triệu

Dòng xe SUV hạng sang Lexus RX350 đời 2009 từ lâu đã khẳng định được vị thế trong phân khúc nhờ sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và sự bền bỉ đến từ thương hiệu xe sang Nhật bản. Đặc biệt, mức giữ giá hợp lý không bị lỗ dù đã sang tay luôn được nhiều người tin dùng. Hiện nay, trên thị trường xe cũ tại Việt Nam, giá xe Lexus RX350 2009 dao động dưới 1 tỷ đồng, tùy thuộc vào tình trạng sử dụng và quãng đường di chuyển. Mới đây, một chiếc Lexus RX350 2009 màu xanh bộ đội với quãng đường khoảng 14 vạn km đã được rao bán với mức giá hơn 700 triệu đồng. Mẫu xe SUV Lexus RX350 2009 thuộc thế hệ thứ 3, kế thừa những tinh hoa từ các phiên bản trước và nâng tầm về thiết kế. Xe sở hữu diện mạo bề thế với lưới tản nhiệt đặc trưng, hệ thống đèn pha LED, đèn hậu tinh tế và các chi tiết ngoại thất đầy tính thẩm mỹ. Với kích thước tổng thể 4.770 x 1.885 x 1.695 mm (dài x rộng x cao), Lexus RX350 2009 có chiều dài và chiều rộng tăng thêm 30 mm so với thế hệ cũ, trong khi chiều cao được hạ thấp khoảng 40 mm để tăng tính khí động học. Trục cơ sở cũng được mở rộng thêm 25 mm. Bước vào bên trong, Lexus RX350 2009 gây ấn tượng với nội thất sang trọng, tinh tế. Xe sử dụng chất liệu da Semi-Aniline cao cấp, kết hợp với các chi tiết ốp gỗ bóng tạo nên không gian nội thất đẳng cấp. Hàng ghế trước tích hợp chức năng nhớ 3 vị trí, điều chỉnh độ dài đệm ngồi và khả năng làm mát. Bảng đồng hồ điện tử OLED hiện đại, tích hợp công nghệ Remote Touch giúp người lái dễ dàng thao tác điều khiển. Hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson 15 loa mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, trong khi cửa sau được trang bị tính năng điều chỉnh điện tiện lợi. Lexus RX350 2009 được trang bị động cơ 2GR-FE V6 dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 364 Nm tại 4.700 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp kết hợp công nghệ chuyển số thông minh AI-Shift mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà trên mọi cung đường. Về trang bị an toàn, Lexus RX350 2009 sở hữu tới 10 túi khí, hệ thống an toàn chủ động PCS dự báo va chạm và hàng loạt công nghệ an toàn khác như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử và kiểm soát độ bám đường. Với mức giá chỉ khoảng 700-900 triệu đồng trên thị trường xe cũ, Lexus RX350 2009 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV sang trọng, bền bỉ và tiết kiệm chi phí sử dụng. Thiết kế ngoại thất đẳng cấp, nội thất đầy đủ tiện nghi và động cơ mạnh mẽ khiến Lexus RX350 2009 trở thành mẫu xe khó có đối thủ trong cùng tầm giá. Đây được coi là mức giá hợp lý dành cho một chiếc xe sang đẳng cấp, trong khi phiên bản Lexus RX350 mới nhất hiện nay có giá bán khởi điểm 3,43 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí lăn bánh). So với các dòng xe cùng phân khúc như Mercedes-Benz hay BMW, Lexus RX350 được đánh giá có chi phí sử dụng thấp hơn và độ bền bỉ cao hơn. Tại thị trường Mỹ, Lexus RX350 2009 cũng rất được ưa chuộng, đặc biệt là với khách hàng Mỹ gốc Á. Theo thống kê, người Mỹ gốc Á chiếm khoảng 18% lượng khách hàng của Lexus, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ khách hàng của Mercedes tại cùng khu vực. Điều này chứng minh được sức hút và độ tin cậy của mẫu xe này trên toàn cầu. Video: Đánh giá xe Lexus RX 350 cũ nồi đồng cối đá ra sao?

