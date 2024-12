Lexus RX350 chạy chán 14 năm, bán đắt ngang Mazda CX-5 "mới cứng"

Những chiếc Lexus RX350 tại Việt Nam lần đầu cập bến vào năm 2009 và được nhiều đại gia Việt ưa thích không chỉ vì ngoại hình sang trọng mà còn bởi độ bền cao, ít hỏng hóc và chi phí bảo dưỡng rẻ hơn các đối thủ cùng thời. Mới đây trên thị trường xe cũ Việt, một chiếc Lexus RX350 đời 2010 đang được rao bán với mức giá khoảng hơn 800 triệu đồng và đã di chuyển khoảng hơn 12 vạn kilomet. Tại thời điểm 2010, mẫu xe này có giá khoảng 3 tỷ đồng. Do đó, theo tính toán, dù đã trải qua gần 10 năm sử dụng, mẫu xe giữ được khoảng 26% giá trị. Chiếc Lexus RX350 2010 chạy tới 14 năm này sở hữu ngoạ thất màu đỏ mận và theo chủ nhân quảng cáo vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng và độ bền ấn tượng. Bề ngoài của xe vẫn giữ được độ bóng đẹp, không có vết xước hay trầy xát lớn. Những chiếc xe đã qua thời gian sử dụng nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài như mới là một chỉ dấu cho chất lượng vượt trội của dòng xe này. Nội thất xe chủ yếu là màu đen sang trọng, điểm xuyết bằng những chi tiết ốp gỗ tinh tế tạo nên cảm giác cao cấp, hiện đại. Vì đã sử dụng gần 14 năm, phần da ghế trong xe có xuất hiện một số nếp nhăn nhẹ nhưng vẫn không có dấu hiệu rách hay xuống cấp nghiêm trọng. Điều này cho thấy chất lượng gia công và vật liệu của Lexus rất bền bỉ theo thời gian. Mặc dù có mặt từ lâu, RX 350 2010 vẫn sở hữu khá nhiều tiện nghi hiện đại, đặc biệt đối với một chiếc xe hạng sang ở thời điểm cách đây tới 14 năm. Xe được trang bị ghế lái và ghế phụ chỉnh điện nhiều hướng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Vô lăng ốp gỗ tích hợp phím chức năng... Xe còn có hệ thống âm thanh Mark Levinson 15 loa cao cấp, cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt hảo, đặc biệt thích hợp cho những ai yêu thích âm nhạc trong khi lái xe. Các tiện ích khác bao gồm cửa gió điều hòa riêng biệt cho hàng ghế sau, nút khởi động thông minh và màn hình giải trí LCD cỡ lớn, giúp tăng cường sự thoải mái và trải nghiệm giải trí trên mỗi chuyến đi. Về động cơ, Lexus RX 350 2010 được trang bị khối động cơ V6 3.5L mạnh mẽ, cho công suất cực đại lên tới 275 mã lực và mô-men xoắn tối đa 370 Nm. Hộp số tự động 6 cấp giúp xe vận hành mượt mà, phù hợp với cả những chuyến đi dài hay di chuyển trong thành phố. Mẫu xe này còn được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến, bao gồm 6 túi khí, hệ thống kiểm soát chống trượt, hệ thống cân bằng điện tử VSC, chống bó cứng phanh ABS và hỗ trợ lên dốc HAC. Những tính năng này giúp tăng cường độ an toàn cho người lái và hành khách trong mọi điều kiện lái xe. Dù đã có mặt từ năm 2010, Lexus RX 350 vẫn là một lựa chọn hấp dẫn đối với những ai tìm kiếm một chiếc SUV hạng sang với mức giá hợp lý. Đặc biệt đây là một mẫu xe sang Nhật sang trọng, tiện nghi và độ bền cao đã được nhiều người dùng kiểm chứng qua nhiều năm. Các chuyên gia mua bán xe cho biết, mặc dù động cơ V6 của xe có thể tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu nhưng nếu người mua muốn trải nghiệm cảm giác lái của một chiếc SUV hạng sang với đầy đủ tính năng hiện đại, RX 350 2010 là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Video: Lexus RX350 đời cũ - liệu có phải là món hời?

